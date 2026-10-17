Slovenija med rekorderji po porabi alkohola: vsaj 100.000 odvisnih

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorjev in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Alkohol kot dovoljeno drogo večina uživa na način, ki pomeni majhno stopnjo tveganja. Čezmerno pitje pa je povezano z resnimi zdravstvenimi in socialnimi negativnimi posledicami ter dobi značilnosti jasne diagnostične kategorije v medicini. Epidemiološko velja linearna povezava med večjo porabo alkohola in pogosteje nastalimi posledicami. Na individualni ravni pa ni tako. Tudi relativno majhna poraba alkohola lahko povzroči resne posledice. Pogostnost in pomembnost problema odvisnosti je v Sloveniji že dolgo znana. Uživanje alkohola je močno zasidrano v našem načinu življenja ter se nam žal ne zdi niti pomembno niti problematično. Problematika odvisnosti od ...