    Gostujoče pero

    Slovenija zaostaja. Digitalizacijo moramo pospešiti takoj

    Digitalizacija ni enkraten projekt, ampak trajen proces.
    Podjetja morajo digitalizacijo postaviti v središče poslovne strategije. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Nenad Šutanovac
    27. 5. 2026 | 05:00
    9:09
    A+A-

    V pred kratkim objavljenem Umarjevem poročilu o razvoju je digitalizacija jasno opredeljena kot eden ključnih pogojev za prihodnji razvoj Slovenije – ne le kot tehnološko vprašanje, ampak kot temelj produktivnosti, inovacij in kakovosti življenja. V času umetne inteligence in avtomatizacije o tem, kdo bo napredoval in kdo zaostal, odločajo digitalne tehnologije in znanja.

    Hkrati ugotavljamo, da se pri sestavljanju nove vlade ministrstvo za digitalno preobrazbo ukinja, njena institucionalna vloga za podporo digitalnemu razvoju Slovenije pa je izginila neznano kam. Kdo se bo ukvarjal s strategijo Digitalna Slovenija, z izvajanjem akcijskih načrtov za digitalni razvoj družbe, s krepitvijo digitalne suverenosti, z digitalno regulativo in podobno, ni jasno.

    Poročilo navaja, da je digitalizacija ena izrazitejših razvojnih slabosti Slovenije. Med ključnimi sporočili je izrecno navedeno, da med največjimi šibkostmi Slovenije »močno negativno izstopa tudi digitalizacija«!

    Nenad Šutanovac, direktor ZIT GZS FOTO: Osebni arhiv
    Poglejmo nekaj podatkov. Skoraj 70 odstotkov podjetij z deset ali več zaposlenimi ima nizko ali zelo nizko stopnjo digitalizacije, pri čemer mala in srednja podjetja še posebno močno zaostajajo za povprečjem EU. Podobno je pri digitalnih kompetencah, saj ima le slabih 19 odstotkov državljanov Slovenije napredne digitalne veščine, s čimer se znotraj EU uvrščamo na 24. mesto. Delež IKT-strokovnjakov znaša približno 4,3 odstotka vseh zaposlenih, kar je prav tako pod povprečjem EU, tudi pri tem smo na 24. mestu. Ti podatki jasno kažejo, da Slovenija digitalno zaostaja tako na ravni podjetij kot na ravni ljudi in zaposlenih.

    Izzivi se kažejo v širši sliki produktivnosti, konkurenčnosti in inovativnosti. Slovenija pri produktivnosti stagnira pri približno 85 odstotkih povprečja EU. Tudi Umar ocenjuje, da je produktivnost eden ključnih razvojnih problemov Slovenije. Na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD se Slovenija uvršča na nezavidljivo 46. mesto in že nekaj let pada oziroma stagnira.

    Ni naključje, da so države, kot so Finska, Danska, Švedska in Nizozemska, hkrati vodilne po digitalizaciji, inovativnosti in konkurenčnosti. Digitalizacija ni posledica razvoja – je njegov glavni pogon.

    Program za uspešno digitalno Slovenijo 2030, ki ga je skupaj s svojimi člani pripravilo Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) na GZS, daje konkretne odgovore.

    Prvič, digitalizacija mora postati razvojna prioriteta države, ki se izkazuje tako s strategijo Digitalna Slovenija 2030 kot z industrijsko politiko in stabilnim financiranjem.

    Drugič, brez sodobne infrastrukture ni digitalnega gospodarstva in tehnološke suverenosti države. Potrebujemo zmogljiva omrežja, podatkovne centre, infrastrukturo za uporabo umetne inteligence in varno digitalno okolje, ki omogoča razvoj naprednih storitev.

    Tretjič, podjetja potrebujejo napredno in predvidljivo poslovno okolje. Demonstracijski centri, testna okolja in svetovalna podpora ter stabilno, poenostavljeno regulativo. Država mora digitalizirati vse svoje storitve po načelih »once-only« in »digital-first« ter s tem zmanjšati birokracijo in poenostaviti storitve za državljane in podjetja.

    In, ne nazadnje, zagotoviti je treba neposredno podporo digitalizaciji vseh panog z usmerjenimi in predvidljivimi vsakoletnimi spodbudami za digitalne projekte ter razvoj digitalnih veščin pri zaposlenih. Predvsem za mala in srednja podjetja. Panoga IKT je ključni omogočevalec digitalizacije, digitalne preobrazbe, učinkovite uporabe digitalnih tehnologij, umetne inteligence ter digitalnih kompetenc. Zato moramo okrepiti razvoj panoge s predvidljivimi razpisi za razvojno-raziskovalne projekte in vzpostaviti sistemske ukrepe za komercializacijo IT-rešitev.

    Slovenija potrebuje veliko več strokovnjakov za IKT. To zahteva hitre spremembe v izobraževalnem sistemu, več ustreznih študijskih programov ter pospešek pri usposabljanju in prekvalifikacijah zaposlenih. Dolgoročno pa je nujna uvedba obveznega predmeta temeljnih digitalnih znanj v vse razrede osnovne in srednje šole, saj se pri tem spotikamo na repu Evrope že res dolgo. Uvedba v sedmi razred osnovne šole še zdaleč ni dovolj. V srednje šole pa bi morali uvesti tudi predmet podatkovna znanost in umetna inteligenca.

    Potrebujemo zmogljiva omrežja. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Potrebujemo zmogljiva omrežja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Ključno je, da okrepimo povezovanje sektorja IKT z drugimi panogami. Prav razvojna partnerstva med tehnologijo in industrijo omogočajo nastanek novih storitev, digitalnih produktov in poslovnih modelov. V tem je skoraj nedotaknjena in premalo izkoriščena razvojna priložnost za slovensko izvozno gospodarstvo, njeno inovativnost in konkurenčnost. In pri tem ne pozabimo na potencial uporabe umetne inteligence; kdor bo zamudil, bo zaostal. Slovenija ima dobro izhodišče, ima tradicijo v znanosti, veliko znanja, strokovnjakov, dobre primere iz prakse. Z vzpostavitvijo kompetenčnega centra za umetno inteligenco pod okriljem GZS pa je tu tudi priložnost za pospešek uporabe umetne inteligence tako v digitalnih rešitvah panoge IKT kot tudi v vseh drugih panogah in javni upravi.

    Podjetja morajo digitalizacijo postaviti v središče poslovne strategije, ne kot IT-projekt, ampak kot celovito preobrazbo organizacije in poslovnega modela. Ključne razlike ne prinaša tehnologija sama, temveč način njene uporabe. Podjetja morajo torej hkrati vlagati v znanje zaposlenih ter s tem v učinkovito uporabo tehnologij in rešitev. Digitalne tehnologije in umetna inteligenca temeljito spreminjajo delovna mesta. Poročilo Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) o prihodnosti dela za leto 2025 navaja, da bo 59 odstotkov zaposlenih do leta 2030 potrebovalo dokvalifikacije ali celo prekvalifikacije. Gre za preoblikovanje delovnih mest: avtomatizacijo rutinskih nalog, večjo uporabo podatkov pri odločanju ter tesnejše sodelovanje zaposlenih z orodji umetne inteligence. Agenti umetne inteligence postajajo naši sodelavci. V večini poklicev se zato spreminjajo zahteve glede potrebnih digitalnih znanj, vključno s sposobnostjo učinkovite uporabe umetne inteligence pri delu.

    Najpomembnejše sporočilo je preprosto: digitalizacija ni enkraten projekt, temveč trajen proces. Podjetja, ki bodo znala povezati poslovno strategijo z zmožnostmi tehnologij, podatkov in znanj, bodo povečala produktivnost, inovativnost in konkurenčnost. Tista, ki tega ne bodo storila, pa bodo vse hitreje zaostajala.

    Slovenija je na razpotju. Lahko nadaljuje stagnacijo ali naredi preboj. Umar koncept inovacijsko podprte rasti postavlja v samo središče razvojnega modela Slovenije. To je prehod, ki temelji na znanju, inovacijah, tehnologiji in višji dodani vrednosti. Program GZS Made in Slovenia 2035 digitalne tehnologije postavlja v središče prihodnjega razvoja gospodarstva, IKT pa kot eno ključnih panog.

    Zaradi vsega navedenega politične stranke in novo vlado pozivam, da digitalizacijo in umetno inteligenco prepoznajo kot eno ključnih razvojnih vprašanj mandata ter da ji v bodoči vladi namenijo ustrezno institucionalno vlogo tako pri podpori razvoju digitalizacije celotne družbe kot še posebej pri podpori digitalne preobrazbe gospodarstva. Slovenija potrebuje razvojni družbeni dogovor, v katerem ima digitalizacija močno vlogo. Države, ki digitalizacijo jemljejo resno, rastejo hitreje, druge zaostajajo. Prepričan sem, da v sožitju zgoraj navedenih ukrepov države in zasebnih naložb v gospodarstvu lahko naredimo digitalni preboj – za uspešno Slovenijo. Vprašanje ni, ali ga lahko naredimo, ampak ali ga bomo naredili pravočasno.

    ***

    Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije na GZS.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

