    Gostujoče pero

    Slovenska diplomacija govori z včerajšnjim svetom

    Evropa ostaja pomemben politični prostor, vendar ni več globalni motor rasti. Slovenija pa svojo diplomacijo še vedno vodi, kot da se svet vrti v tem okviru.
    Za majhno državo, ki nima presežnih virov, je vsaka odločitev o diplomatski mreži strateška odločitev. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Za majhno državo, ki nima presežnih virov, je vsaka odločitev o diplomatski mreži strateška odločitev. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Tomaž Erjavec
    25. 3. 2026 | 05:30
    Svet se ne spreminja več postopno. Težišče se je že premaknilo. Ne politično, ampak ekonomsko. Ne v razpravah, ampak v številkah. Po podatkih IMF bosta Kitajska in Indija leta 2026 ustvarili več kot 40 odstotkov celotne svetovne rasti. Če dodamo še ZDA, postane jasno, da se večina nove vrednosti ustvarja zunaj Evrope, predvsem v Aziji in na Pacifiku. Pred dvema desetletjema je bil evropski delež svetovne rasti precej večji, zdaj pa relativno vztrajno upada. To niso scenariji. To so aktualni podatki.

    Evropa ostaja pomemben politični in regulativni prostor, vendar ni več globalni motor rasti. Je okvir stabilnosti, ne pa razvojni pogon. Slovenija pa svojo diplomacijo še vedno vodi, kot da se svet vrti v tem okviru. Okoli pravil, procesov in usklajevanj, ne pa okoli kapitala in rasti. Če bi bila Slovenija podjetje, bi bil takšen fokus težko razumljiv. Prodajno ekipo bi pošiljali na trge z nizko rastjo, razvoj bi vezali na okolje, kjer se energija porablja za ohranjanje obstoječega, ne za ustvarjanje novega. Takšna strategija v podjetju ne bi zdržala niti ene poslovne sezone.

    Tomaž Erjavec je podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga. FOTO: Osebni arhiv
    Diplomacija majhne države mora biti interesna. Njena naloga ni, da svetu razlaga, kakšen bi moral biti, ampak da za državo odpira vrata tam, kjer nastajajo investicije, tehnologije in industrija prihodnjih desetletij. Kitajska in Indija nista moralni dilemi, ampak realnost. ZDA niso več zgolj izvozni trg, temveč prostor kapitala in tehnološkega preboja. Indonezija, Vietnam, Savdska Arabija ali Brazilija niso eksotika, so naslednji sloj svetovne rasti. Tam se oblikujejo novi kapitalski tokovi in nova gospodarska zavezništva.

    Pri tem pogosto prezremo pomembno dejstvo: državljani Evropske unije imajo za konzularne zadeve pravico do pomoči na veleposlaništvih drugih držav članic, kadar njihova država v določeni državi nima predstavništva. Fizična diplomatska prisotnost povsod zato ni več nujnost, temveč strateška odločitev. Zunanja politika ne more več nastajati zgolj znotraj ministrstva za zunanje zadeve. Gospodarska zbornica Slovenije in ministrstvo za gospodarstvo bi morala soustvarjati diplomatsko strategijo države, od izbire prioritetnih trgov do merljivih ciljev. Diplomacija brez neposredne povezave z gospodarstvom hitro postane sama sebi namen.

    Pri tem je treba priznati tudi pozitivne premike. Slovenija ima predsednico republike, ki razume pomembnost gospodarske in investicijske promocije ter državo predstavlja kot podjetno in ambiciozno. Takšna drža daje Sloveniji vidnost. A sistem mora slediti realnim tokovom rasti.

    Za majhno državo, ki nima presežnih virov, je vsaka odločitev o diplomatski mreži strateška odločitev. Veleposlaništvo v državi brez rasti je strošek. Veleposlaništvo tam, kjer nastaja prihodnja svetovna vrednost, je investicija. Slovenija nima luksuza razpršenosti. Vsak evro zunanje politike mora imeti merljiv učinek. Pri ravni javnega dolga, ki ga imamo danes, gospodarnost ni več izbira, ampak pogoj vzdržnosti. V času omejenih javnih financ diplomacija ni prestiž, ampak naložba, od katere je odvisna tudi stabilnost socialne države.

    ***

    Tomaž Erjavec, podjetnik, športnik, ljubitelj knjig in dialoga

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

