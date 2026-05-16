  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Slovenska ustava pri petintridesetih: zrela, a ne brez gub

    Ustava je nujen, a nikakor zadosten pogoj za to, da demokracija resnično deluje.
    Slovenska ureditev ima dve institucionalni pomanjkljivosti. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Slovenska ureditev ima dve institucionalni pomanjkljivosti. FOTO: Črt Piksi
    Bojan Bugarič
    16. 5. 2026 | 05:00
    8:20
    A+A-

    Decembra letos bo minilo petintrideset let od sprejetja slovenske ustave. To je dostojanstvena starost za temeljni pravni akt mlade države. V tem prispevku me zanima, ali je ustava zdržala preizkus časa.

    V dobi, ko se kriza demokracije po svetu pogosto pripisuje tudi kakovosti ustav samih, je to vprašanje vse prej kot akademsko. Moj odgovor je pozitiven: slovenska ustava je preizkus časa prestala. Tako kot vse druge ustave tudi slovenska ni popolna, a glede temeljnih rešitev je služila svojemu namenu.

    Najlažje se to razume primerjalno. Vzemimo ameriško ustavo, ki bo letos stara skoraj 240 let in ki velja v ustavnopravnih ameriških krogih za nedotakljiv mit, temelj ameriške demokracije. Ta ustava vsebuje tudi elektorski kolegij, to je institucijo, ki je bila napisana v času, ko avtorji ustave niso zaupali navadnim volivcem, hkrati pa so z njo hoteli zaščititi manjše države in povečati volilno moč južnih držav, v katerih so sužnji šteli tri petine glasu. Rezultat je sistem, v katerem predsedniške volitve tisti kandidat, ki je dobil več glasov med volivci, izgubi. To se je zgodilo petkrat v ameriški zgodovini, nazadnje leta 2016, ko je Hillary Clinton izgubila proti Donaldu Trumpu.

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu FOTO: Osebni arhiv
    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu FOTO: Osebni arhiv
    A ker je ameriška ustava hkrati najtežje spremenljiva ustava na svetu, saj sprememba zahteva dvetretjinsko večino v obeh domovih kongresa in ratifikacijo treh četrtin zveznih držav, je reforma elektorskega kolegija nemogoča. Ustava, ki je bila napisana za svet iz 18. stoletja, ostaja ujeta v njem. Na srečo, slovenska ustava, precej mlajša, takšnega skrajnega anahronizma ne vsebuje.

    Vsebuje pa institucijo, organ, o katerem bi bilo treba razmisliti, ali spada v ustavo. Gre za državni svet. Državni svet je drugi, nepopolni dom parlamenta, ki so ga v ustavo vnesli po pobudi Franceta Bučarja, ki se je zgledoval po modelu bavarskega senata: nepolitičnega telesa, sestavljenega iz predstavnikov korporativnih skupin družbe. Ideja je bila plemenita: zagotoviti glas stroki in civilni družbi zunaj strankarskega sistema. Toda Bavarci so senat leta 1999 ukinili z referendumom, ker so ugotovili, da ni učinkovit. Slovenija ga je obdržala. Državni svet danes ne upravičuje sredstev, ki jih porablja, niti vpliva, ki ga ima. Njegova ukinitev bi bila logična, smiselna in ustavno izvedljiva ter po mojem mnenju ne bi imela dramatičnih posledic za delovanje demokracije.

    Slovenska ustava je uvedla parlamentarni model, ki se po vzoru nemške izkušnje stabilizira s konstruktivno nezaupnico – mehanizmom, ki zahteva, da tisti, ki ruši vlado, hkrati ponudi kandidata za novega predsednika vlade. To ni tehnični detajl. To je osrednji stabilizator sistema, ki preprečuje politični vakuum in neodgovorno rušenje vlad.

    image_alt
    Zakaj slovenska demokracija ostaja nedokončana

    Parlamentarni model je globalno eden najuspešnejših ustavnih modelov. Ni naključje, da so najstabilnejše in najbolj demokratične države sveta, kot so skandinavske države, Nizozemska, Nova Zelandija, pretežno parlamentarne demokracije. Predsedniški model, ki oblast koncentrira v eni osebi in ne vsebuje enakovrednega mehanizma za politično odgovornost izvršne oblasti, kaže sistematično slabše rezultate pri ohranjanju demokratičnih norm, predvsem v kriznih obdobjih.

    Toda slovenska ureditev ima dve institucionalni pomanjkljivosti, ki nista usodni, sta pa vredni resne razprave.

    Prva je prenizek volilni prag, ki ga določa volilna zakonodaja in ki vodi v pretirano razdrobljenost parlamenta ter koalicije, ki so včasih bolj podobne pogodbenemu zavezništvu med rivalskimi strankami kot koherentni vladni ekipi. Zvišanje praga na pet ali šest odstotkov bi omogočilo stabilnejše in preglednejše koalicije. To bi bilo dosegljivo brez ustavnih sprememb, zgolj z revizijo volilnega zakona.

    Druga pomanjkljivost je ureditev, ki parlamentu dovoljuje, da glasuje o posameznih ministrih in ne o vladi kot celoti. To slabi položaj predsednika vlade, ki bi moral biti suveren pri sestavi kabineta. Ureditve, ki jo poznajo drugod, pri kateri parlament voli vlado kot celoto ali pa ji izreče nezaupnico v celoti, bi zagotovila večjo kohezijo in jasnejšo politično odgovornost.

    Precej bolj zapleteno in politično zahtevno je vprašanje imenovanja sodnikov, pri čemer slovenska ustava vsebuje resne pomanjkljivosti.

    Problemi demokracije se morajo reševati tam, kjer nastajajo. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Problemi demokracije se morajo reševati tam, kjer nastajajo. FOTO: Jure Eržen/Delo

    Pri ustavnih sodnikih obstaja tveganje, na katero že več let opozarja bivši ustavni sodnik Matevž Krivic: naključje lahko enemu predsedniku republike omogoči, da imenuje nesorazmerno veliko sodnikov, kar poruši ideološko ravnotežje na sodišču. Rešitev je znana in drugod preizkušena: časovno razpršeni mandati, pri katerih se vsaki dve leti imenuje enega ali dva sodnika, ne glede na to, kdo je na oblasti. Krivic naredi korak dlje in predlaga uvedbo nemškega modela, ki zagotavlja ideološko uravnoteženost sodišča. Zaradi drugačne pravne kulture v Sloveniji nisem prepričan, da bi tak model pri nas deloval tako kot v Nemčiji. Verjetneje je, da bi postal plen strankarskih kupčij, ki bi na sodniška mesta pripeljal izrazito strankarsko profilirane kandidate.

    Še bolj nerodna je ureditev imenovanja rednih sodnikov, pri čemer ima parlament pravico zavrniti imenovanje sodnikov, ne da bi moral svojo odločitev utemeljiti. To je, blago rečeno, anomalija. Večina evropskih demokracij je imenovanje sodnikov zaupala neodvisnim strokovnim telesom, v katerih politika nima neposredne ali odločilne besede. Zato bi bilo treba sedanjo ureditev spremeniti in s tem zagotoviti nujni pogoj za neodvisnost sodstva.

    Toda pri tem je nujna previdnost: reforma imenovanja sodnikov brez predhodne ali sočasne vsebinske reforme sodstva bi le zacementirala stanje, kar ne bi bilo dobro, saj slovensko sodstvo ne deluje tako, kot bi moralo. Evropska komisija v svojem poročilu o slovenskem sodstvu izpostavlja malo pravnomočnih obsodb v primerih visoke korupcije ter dolge preiskave in postopke. Vsa ta dejstva kličejo k vsebinski reformi rednega sodstva. Spremeniti postopek imenovanja sodnikov brez spremembe vsebine bi bila kozmetična operacija, ki bi le zacementirala status quo.

    Na koncu je treba izreči opozorilo, ki izhaja neposredno iz primerjalne ustavnopravne teorije. V knjigi Ustavnost in njeno nelagodje, ki sem jo napisal skupaj z Markom Tushnetom z Univerze Harvard, opozarjava na past, v katero vse pogosteje padajo razprave o krizi demokracije: pretirano čaščenje ustav in naivno prepričanje, da ustave lahko rešijo temeljne probleme, s katerimi se spopadajo sodobne demokracije. Ustava je nujen, a nikakor ne zadosten pogoj, da demokracija resnično deluje. Pretirana togost ustavnih pravil in zapisovanje vse več stvari v ustave ni prava pot. Je zgolj beg pred odgovornostjo, ne rešitev. Problemi demokracije se morajo reševati tam, kjer nastajajo: na ravni politike, s ponudbo ambicioznih programov, ki omogočajo prepričljive in pogumne odgovore na krizna vprašanja družbe.

    ***

    Bojan Bugarič, profesor prava na univerzi v Sheffieldu.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dirigent bi lahko ostal brez stanovanja

    Patrik Greblo pred 14 leti plačal stanovanje v Dunajskih kristalih. Ker je šel prodajalec v stečaj, SDH zahteva, da ga še enkrat kupi.
    Aleksander Brudar 15. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Terme Olimia v Podčetrtku odpirajo največjo naložbo doslej

    Z direktorjem Term Olimia Florjanom Vasletom smo se pogovarjali, kaj bodo po novem ponujali družinam, parom in upokojencem ter zakaj jim posel cveti.
    Maja Grgič 15. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Ljubljana

    Avtobus LPP do smrti povozil peško

    Mlajše dekle je na kraju dogodka podleglo poškodbam. Kaj o dogodku pravi policija in kako so se odzvali na LPP?
    15. 5. 2026 | 16:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Kako s položnico za elektriko kupiti elektrarno?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zavarovanja ne odražajo podnebne realnosti

    Naravne nesreče so po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode.
    Miran Varga 16. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Digitalna podpora pri največjih življenjskih odločitvah

    Za gradnjo, prenovo in nakup nepremičnin platforme uporabnikom prihranijo čas ter pomagajo pri boljših finančnih odločitvah.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Manj razpršenih lokacij, več tehnoloških centrov

    Pomembnost je uravnoteženje vlaganj med strateško infrastrukturo, avtomatizacijo in aktivnim upravljanjem poslovnih nepremičnin.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Kakovostna gradnja

    Med kriteriji kakovostne gradnje tudi zaščita pred hrupom in ohranjanje toplote

    Šele ko stavba preseže zahteve, ki jih mora izpolnjevati po zakonu, lahko začnemo govoriti o kakovosti.
    Milka Bizovičar 16. 5. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče peroustavademokracijaBojan Bugarič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tehnologija

    Nvidia postala gospodarsko večja od vseh evropskih držav

    V Evropi ni podjetja, ki bi se lahko primerjalo z ameriškimi tehnološkimi velikani. Največje evropsko podjetje je nizozemski proizvajalec čipov ASML.
    16. 5. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Knjiga tedna) Lisa Ridzén: Žerjavi letijo na jug

    Čustven švedski roman je prvenec Lise Ridzén, ki je nastal ob raziskovanju moškosti v podeželskih skupnostih.
    16. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Neli Selan: Kako kuham, odkar sem mama?

    Kaj pristane na krožniku mlade mamice in malega kritika? In česa ne jesta?
    Odprta kuhinja 16. 5. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Končnica lige NBA

    Mladi košarkarji San Antonia poslali jasno sporočilo

    Anthony Edwards, zvezdnik Minnesote, že v zadnji četrtini stopil do klopi tekmecev in jim športno čestital za napredovanje v finale zahodne konference lige NBA.
    16. 5. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Regres

    Javnim uslužbencem izplačan regres, koliko bodo dobili na račun?

    Letos je bil višji za skoraj 300 evrov. Regres pripada tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo.
    16. 5. 2026 | 07:18
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Neli Selan: Kako kuham, odkar sem mama?

    Kaj pristane na krožniku mlade mamice in malega kritika? In česa ne jesta?
    Odprta kuhinja 16. 5. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Končnica lige NBA

    Mladi košarkarji San Antonia poslali jasno sporočilo

    Anthony Edwards, zvezdnik Minnesote, že v zadnji četrtini stopil do klopi tekmecev in jim športno čestital za napredovanje v finale zahodne konference lige NBA.
    16. 5. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Regres

    Javnim uslužbencem izplačan regres, koliko bodo dobili na račun?

    Letos je bil višji za skoraj 300 evrov. Regres pripada tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo.
    16. 5. 2026 | 07:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Kdo bo jutri odločal o podatkih vašega podjetja?

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Aplikacija, ki olajša nakupovanje

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski velikan ruši stara pravila

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo