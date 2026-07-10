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    Gostujoče pero

    Slovo od voditelja ali prikaz kontinuitete nekega sistema?

    Odgovor islamske republike je v prihodnjih desetletjih postal opazen skozi postopno širjenje institucionalnih struktur okoli položaja vrhovnega voditelja.
    Če je bil Homeinijev pogreb leta 1989 preizkus preživetja islamske republike po smrti njenega ustanovitelja, je bil Hameneijev pogreb predvsem pripoved o strukturni zrelosti sistema. FOTO: Thaier Al-sudani/Reuters
    Galerija
    Če je bil Homeinijev pogreb leta 1989 preizkus preživetja islamske republike po smrti njenega ustanovitelja, je bil Hameneijev pogreb predvsem pripoved o strukturni zrelosti sistema. FOTO: Thaier Al-sudani/Reuters
    Sara Afzali
    10. 7. 2026 | 05:00
    10:26
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    V dneh po pogrebu ajatole Alija Hameneija je bil Teheran prizorišče enega največjih množičnih zborovanj v sodobni zgodovini Irana. Po ocenah se je pogreba in spremljajočih slovesnosti udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi. To so številke, ki presegajo okvir žalne slovesnosti in jih je mogoče razumeti tudi kot izraz stabilnosti, povezanosti in vzdržljivosti islamske republike.

    Na prvi pogled je dogodek obudil spomin na junij leta 1989 in pogreb ajatole Ruholaha Homeinija, ki še zdaj velja za eno največjih pogrebnih procesij in političnih žalnih zborovanj 20. stoletja. Več kot tri desetletja pozneje pa je pogreb njegovega naslednika postavil drugačno vprašanje.

    Tokrat ni šlo več za usodo mlade revolucije, ampak za prihodnost politične strukture, ki se je več kot trideset let oblikovala, utrjevala in organizirala različne ravni oblasti. Da bi to razliko razumeli, se je treba vrniti v položaj vrhovnega voditelja v islamski republiki.

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    Hameneijev pogreb kot parada zmage

    Institucija voditelja temelji na doktrini velajat-e fakih (skrbništvo islamskega pravnika), teoriji, ki jo je Homeini razvil pred revolucijo leta 1979 in je bila pozneje vključena v ustavo islamske republike. Po tem modelu vrhovni voditelj stoji na vrhu političnega sistema ter razpolaga z obsežnimi pristojnostmi na vojaškem, varnostnem in strateškem področju. V praksi pa Homeinijev položaj ni izviral zgolj iz ustavnih določil. Bil je voditelj revolucije, verska avtoriteta in ustanovitelj države – osebnost, katere politična in verska legitimnost je presegala formalne institucije.

    Hamenei je položaj prevzel v drugačnih okoliščinah. Bil je pomembna osebnost revolucije in dvakratni predsednik države, vendar ni bil ena vodilnih verskih avtoritet niti ni razpolagal s karizmatično močjo, kakršno je imel Homeini. Njegova izvolitev leta 1989 je pomenila začetek novega poglavja v zgodovini islamske republike – poglavja, v katerem osrednje vprašanje ni bilo več ponavljanje ustanovitelja, ampak iskanje drugačne poti za zagotavljanje kontinuitete sistema.

    Na prvi pogled je dogodek obudil spomin na junij leta 1989 in pogreb ajatole Ruholaha Homeinija, ki še zdaj velja za eno največjih pogrebnih procesij in političnih žalnih zborovanj 20. stoletja. FOTO: Mohammed Salem/Reuters
    Na prvi pogled je dogodek obudil spomin na junij leta 1989 in pogreb ajatole Ruholaha Homeinija, ki še zdaj velja za eno največjih pogrebnih procesij in političnih žalnih zborovanj 20. stoletja. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

    Morda bi lahko rekli, da je bil Hameneijev največji izziv očiten že od začetka. Legitimnost, na katero se je opiral Homeini, je izhajala iz same revolucije in njegovega izjemnega mesta v sodobni iranski zgodovini. Tega zgodovinskega kapitala ni bilo mogoče preprosto prenesti na naslednika. Institucija voditelja je zato svojo trajnost morala graditi na drugačnih temeljih.

    Odgovor islamske republike je v prihodnjih desetletjih postal opazen skozi postopno širjenje institucionalnih struktur okoli položaja vrhovnega voditelja. Urad voditelja, vrhovni sveti, svet za presojo koristi sistema, široka mreža predstavnikov voditelja, institucionalne povezave z revolucionarno gardo, varnostnimi službami, kulturnimi ustanovami ter številni posvetovalni in izvršilni mehanizmi so se postopno razvili v zapleteno in medsebojno prepleteno strukturo.

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    Ameriško-iranska igra mačke z mišjo

    Hkrati je institucija voditelja vse bolj delovala skozi obsežen birokratski aparat, ki se je opiral na svete, strokovne mreže, nadzorne organe in koordinacijske mehanizme. Kar je bilo v prvih letih revolucije tesno povezano z osebnostjo ustanovitelja, se je postopno utrdilo v obliki trajnejših institucij, odnosov in postopkov.

    S tega vidika najpomembnejša politična dediščina Hameneija morda ni njegov naslednik, ampak prav ta proces. Če je bil Homeini arhitekt revolucije, je bil Hamenei predvsem arhitekt njenega trajanja. Islamsko republiko je vodil iz obdobja ustanavljanja in revolucionarnega zanosa v fazo, v kateri preživetje in upravljanje države vse bolj temeljita na institucionaliziranih mehanizmih oblasti.

    Tudi vojaški dogodki zadnjih let razkrivajo del tega procesa. V dveh nedavnih vojnah, ki so ju sprožili Izrael in Združene države Amerike, je bilo ubitih več visokih vojaških in varnostnih poveljnikov. To je spet postavilo vprašanje, koliko je islamska republika odvisna od posameznikov. Toda hitro imenovanje njihovih naslednikov in neprekinjeno delovanje centrov odločanja sta pokazala, da se je politični sistem desetletja pripravljal tudi na krizne razmere. Ne glede na politično presojo sistema je njegova sposobnost nadaljnjega delovanja vzbudila pozornost številnih opazovalcev.

    Sara Afzali, iranska pesnica in novinarka. FOTO: Blaž Samec
    Sara Afzali, iranska pesnica in novinarka. FOTO: Blaž Samec

    V tem okviru lahko razumemo tudi sam pogreb. Število udeležencev je bilo del političnega sporočila dogodka. Islamska republika je želela pokazati, da je še vedno sposobna zbrati več milijonov ljudi okoli nacionalnega, verskega in političnega dogodka – podobe, ki ima pomen ne le za domačo javnost, ampak tudi za regijo in širši svet.

    Hkrati pa tako množične udeležbe ni mogoče preprosto razumeti kot izraz enotne podpore oblasti. Iranska družba je raznovrstna in večplastna, motivi za udeležbo na takšnih dogodkih pa so zelo različni. Nekateri podpirajo islamsko republiko, drugi so prišli izrazit spoštovanje pokojnemu voditelju, tretje vodijo verski razlogi, četrte občutek nacionalne povezanosti, spet drugi želijo biti preprosto navzoči v zgodovinskem trenutku.

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    Vztrajno preizkušanje trdnosti premirja

    Iranska družba je bolj zapletena kot preproste enačbe. Isti človek, ki kritizira gospodarsko, družbeno ali kulturno politiko države, se lahko udeleži nacionalne ali verske slovesnosti. V Iranu meje med državo, narodom, vero, zgodovino in kolektivnim spominom niso vedno jasno določene. Zato vseh udeležencev takšnih dogodkov ni mogoče umestiti v eno samo razlago.

    Del razloga, zakaj je te prizore zunanjim opazovalcem težko razumeti, je morda drugačno dojemanje smrti in kontinuitete. V islamski tradiciji mučeništvo ne pomeni zgolj smrti za določen ideal. Koran poudarja, da tistih, ki so ubiti na Božji poti, ne gre imenovati »mrtvi«, saj živijo, čeprav drugi tega življenja ne morejo zaznati. V takšnem pogledu smrt mučenika ne pomeni nujno konca njegove navzočnosti. Zato v uradni pripovedi islamske republike Hamenei ni zgolj voditelj, ki je bil ubit v vojni, ampak mučenik, čigar pot, ideali in zgodovinska vloga z njegovo smrtjo ne prenehajo.

    To pomaga razumeti eno ključnih sporočil pogreba. Islamska republika ni govorila le o stabilnosti svojih institucij, temveč je poskušala povezati dve vrsti kontinuitete: kontinuiteto politične strukture na eni strani ter simbolno in duhovno kontinuiteto voditeljstva na drugi. Pogreb zato ni bil zgolj slovo od posameznika, ampak tudi prikaz prepričanja, da tisto, kar je predstavljal, ostaja navzoče.

    Del razloga, zakaj je te prizore zunanjim opazovalcem težko razumeti, je morda drugačno dojemanje smrti in kontinuitete. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters
    Del razloga, zakaj je te prizore zunanjim opazovalcem težko razumeti, je morda drugačno dojemanje smrti in kontinuitete. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

    Ta podoba ima v političnem spominu islamske republike še dodaten simbolni pomen. Velik del iranske politične zgodovine zadnjih dveh stoletij je povezan z izgnanstvom, padcem ali odhodom vladarjev iz države. Od zadnjih vladarjev dinastije Kadžar do obeh šahov dinastije Pahlavi so številni iranski vladarji v zadnjih letih svojega življenja preživeli daleč od dežele, ki so ji nekoč vladali. Islamska republika pa zdaj govori o voditelju, ki ni umrl v izgnanstvu niti po umiku z oblasti, ampak sredi spopada s tujim sovražnikom. Prav ta podoba je v uradni pripovedi postala eden osrednjih elementov zgodovinske in simbolne interpretacije dogodka.

    Toda ne glede na različne razlage je bilo sporočilo dni po Hameneijevi smrti precej jasno. Islamska republika je poskušala ta trenutek predstaviti ne zgolj kot konec političnega življenja enega človeka, temveč kot dokaz kontinuitete strukture, ki se je več desetletij oblikovala v institucijah, političnem spominu in uradnem jeziku države.

    Če je bil Homeinijev pogreb leta 1989 preizkus preživetja islamske republike po smrti njenega ustanovitelja, je bil Hameneijev pogreb predvsem pripoved o strukturni zrelosti sistema. Osrednja pripoved dogodka ni bila pripoved o posamezniku, temveč o prehodu od sistema, ki je bil nekoč večinoma odvisen od avtoritete enega voditelja, k sistemu, ki zdaj deluje skozi široko mrežo institucij, mehanizmov, razmerij moči in političnih pripovedi.

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    Morda je prav v tem tudi najpomembnejša politična dediščina Hameneija. Sistem, katerega legitimnost je bila najprej tesno povezana z osebnostjo ustanovitelja, je pripeljal do stopnje, na kateri se velik del njegovih funkcij reproducira skozi institucije, postopke in utrjene mehanizme. S tega zornega kota je zanimiva tudi ena od značilnosti obdobja po njegovi smrti. Čeprav je novi vrhovni voditelj položaj prevzel takoj, njegova javna prisotnost in podoba ostajata v senci same institucije voditeljstva. Ne glede na varnostne ali politične razloge za to je v tem mogoče videti znak širše zgodovinske spremembe: danes je pomembnejša kontinuiteta strukture kot podoba posameznika, ki stoji na njenem vrhu.

    V takšnem okviru kontinuiteta presega zgolj politične institucije. V uradni pripovedi islamske republike sega od struktur oblasti do pomena voditeljstva, zgodovinskega spomina in celo razumevanja smrti ter mučeništva. Morda je prav zato Hameneijev pogreb – vsaj v pripovedi, ki jo je o njem predstavila država – pomenil ne le slovo od voditelja, temveč tudi prikaz njegove politične dediščine: dediščine, ki se kaže predvsem v gradnji institucij, birokratizaciji oblasti in preobrazbi islamske republike iz revolucije v politični red, sposoben lastne reprodukcije.

    ***

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. 

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