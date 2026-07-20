Smo na robu novega svetovnega spopada?

Pred časom sem pisal, da imamo že dovolj (zelo veliko) vsakodnevnih težav, od podnebnih, gospodarskih, migrantskih do vojnih. Slednje se nanašajo predvsem na agresijo, ki jo izvajajo Rusi nad Ukrajino, Izraelci nad Palestino in Libanonom, in seveda na trenutno najbolj aktualno agresijo – ZDA na Iran. Slednje so z Izraelom izvedle prve obsežne letalske napade na cilje v Iranu 28. februarja 2026. Ti napadi so bili začetek širšega oboroženega spopada.

Napovedi se niso uresničile

Trump je z zavezniki (brez preostalih članic Nata) napovedal, da se bo vse skupaj končalo v tednu, največ 14 dneh. Kmalu bo minilo pet mesecev, toda stanje je za Američane še vedno pogubno. Neumorno napadajo Iran iz oporišč na Bližnjem vzhodu, ti pa jim vračajo z napadi na taista oporišča. Trumpova popularnost v ZDA strmo pada. Stanje ohranja s silo in »kupovanjem« zaveznikov doma in v tujini. Sam je v letu dni zaslužil skoraj dve milijardi dolarjev, seveda ob dejstvu, da je eden od redkih, če ne edini v ZDA, ki ne plačuje davkov. Tako si je vse nastavil. Očitno je nemoč demokratov tolikšna, da ne morejo ustaviti morije in uničenja v Iranu, kakor tudi ne izvajanja podpore in pomoči Izraelu, ki izvaja genocid v Palestini in Libanonu.

Kljub množični podpori Palestincem in Libanoncem (razen seveda Janševe vlade) Izraelci ne morejo »premagati« Hamasa in Hezbolaha, Trump pa ne neomajnih in fanatičnih Irancev, ki imajo veliko podporo Rusije in Kitajske. Na navedena dejstva je Trump pozabljal od začetka, ko je začel »tretjo svetovno vojno«, ki na veliko srečo celotnega sveta v to še ni prešla. Trumpov strah pred Rusi (čeprav paktira s Putinom) in Kitajci (in se sestaja s Xijem) je prevelik, da bi si dovolil popolno uničenje Irana, kot ga v svojem neumnem besednjaku uporablja neštetokrat. Trenutno stanje je alarmantno, Bližnji vzhod je v ognju. »Nič dolžne« Trumpove zaveznice, od Kuvajta, Arabskih emiratov, Bahrajna in drugih, so tarča vsakodnevnih napadov, na srečo zgolj ameriških vojaških oporišč. Savdska Arabija, velika zaveznica ZDA, se trenutno ne vmešava, vprašanje časa pa je, kdaj bodo muslimanske države »stopile« na agresorsko ameriško stran in začele aktivnosti proti »verskim bratom«.

ZDA povzročajo globalno krizo

Ob nastopu Trumpovega mandata se je ves svet zavedal, da bodo nastale korenite spremembe na vseh področjih, od globalnega segrevanja, gospodarskih kriz, težav z migranti, preganjanja drugače mislečih do ustvarjanja vedno novih vojaških kriznih žarišč po svetu. ZDA enostavno ne zmorejo, da se ne bi vmešavale v politike drugih držav. Trump se izgovarja, da je njegovo posredništvo rešilo veliko vojn, Putinu pa »daje podporo«, da vehementno uničuje Ukrajino. Posegel je v »reševanje« stanja v Venezueli, ugrabil Madura in njegovo ženo, na njegovo mesto postavil marioneto, a Venezuela ne napreduje.

Bojan Macuh dr. edukacijskih ved in mag. sociologije. FOTO: osebni arhiv

Trump hoče oblast, pomaga pa le redko. Enako dela s Kubo, ki je trn v peti ZDA od časov Kennedyja naprej, s hladno vojno z Rusijo pa mu ni uspelo premagati komunistične Kube v Srednji Ameriki. Prepričani smo lahko, da bo tudi tokrat imel velike težave. Grenlandija mora biti ameriška, so Trumpove sanje. V upanju, da sta EU in Nato dovolj razumna in predvsem pogumna, da se mu bosta še naprej postavljala nasproti. Predvsem Grenlandci sami in tudi Danci, ki imajo neposredno nadzor nad njimi.

V preteklosti Vietnam, Afganistan, Irak, Sirija. Povsod so obljubljali »zmago« in povsod so se pošteno »opekli«. Gotovo je zgodba z Iranom identična. Toliko »front«, kolikor jih ima trenutno odprtih Trump, Američanom gotovo ne more prinesti uspeha, prej nasprotno. Notranje nestrinjanje se bo nadaljevalo, upanje na predčasen odhod Trumpa z oblasti pa ostaja »misija nemogoče«.

Vojna žarišča za seboj pustijo opustošenje

Vsak vojaški spopad pusti za seboj predvsem človeške posledice. Ne glede na to, katera država začne napad ali ga upravičuje z varnostnimi, političnimi ali gospodarskimi razlogi, največje breme vedno nosijo civilisti. Uničena infrastruktura, begunski valovi, gospodarska škoda in izgubljena življenja so cena, ki jo plačujejo ljudje, ne politiki.

Današnji svet je tako povezan, da nobena vojna ni zgolj lokalni problem. Posledice občutijo tudi države, ki niso neposredno vključene v spopad – prek dražje energije, motene dobavne verige, gospodarske negotovosti in povečane varnostne napetosti. Zato bi morali diplomacija, pogajanja in spoštovanje mednarodnega prava vedno imeti prednost pred uporabo sile.

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Bojan Macuh dr. edukacijskih ved in mag. sociologije.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.