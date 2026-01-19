Sodelovanje namesto tekmovanja

Evropski uniji in Mercosurju je več kot četrt stoletja po začetku pogajanj uspel resnično zgodovinski dosežek – dogovor o partnerskem sporazumu, ki zbližuje obe regiji v korist skoraj 700 milijonov državljank in državljanov.

Sporazum EU – Mercosur bo ustvaril eno največjih trgovinskih območij na svetu. Vključevalo bo 31 držav in predstavljalo skoraj petino svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP). V časih, ko je odprtost ogrožena, bo sporazum okrepil povezave med podobno mislečimi regijami. Po letu, ki so ga zaznamovale višje carine in zaostrovanje trgovinskih omejitev, je to resnično pomembno – ne le za naši celini, ampak tudi za svetovno gospodarstvo.

Evropski parlament v skladu s svojo demokratično odgovornostjo v teh dneh začenja razpravo o sporazumu EU – Mercosur in bo na koncu imel zadnjo besedo. To je dogovor, ki si zasluži široko podporo, saj prinaša koristi, ki jih bodo občutile vse države članice EU. Veselim se konstruktivnega sodelovanja s poslanci in poslankami evropskega parlamenta, da bodo Evropejke in Evropejci lahko v celoti izkoristili priložnosti, ki jih sporazum ponuja.

Odpravil bo namreč za več milijard evrov carinskih dajatev, odprl trge javnih naročil, podjetjem pa zagotovil predvidljivost, ki jo potrebujejo za načrtovanje, širitev in naložbe.

Šestdeset tisoč evropskih podjetij, ki že izvažajo v Mercosur, bo imelo takojšnje koristi, saj bodo po ocenah vsako leto prihranila za štiri milijarde evrov izvoznih dajatev. Še veliko več podjetij, predvsem malih in srednjih, bo lažje dostopalo do hitro rastočega trga, kar bo sprostilo nove naložbe, spodbudilo rast in podprlo visokokakovostna delovna mesta po vsej Evropi.

Ursula von der Leyen, predsednica evropske komisije. FOTO: Arhiv Evropske Komisije

Sporazum bo spodbudil gospodarsko rast na obeh celinah. To vemo zaradi prejšnjih dobrih izkušenj s podobnimi sporazumi. Pred osmimi leti je začel veljati trgovinski sporazum med EU in Kanado. Od takrat se je dvostranska trgovina povečala za več kot 70 odstotkov, kar je ustvarilo visokokakovostna delovna mesta in okrepilo evropske dobavne verige kritičnih surovin.

Pričakuje se, da bo sporazum med EU in Mercosurjem prinesel podobne koristi, saj naj bi se izvoz EU povečal za do 50 milijard evrov. To niso abstraktne številke, ampak prihodnje zgodbe o uspehu za podjetja in skupnosti po vsej Evropi.

Ključno je, da se naši gospodarstvi dopolnjujeta. Evropa potrebuje varen dostop do surovin, na katerih temelji naš zeleni in digitalni prehod – litija, železove rude, niklja in drugih. V Latinski Ameriki so nekatera največja nahajališča teh surovin na svetu. Države Mercosurja pa potrebujejo stabilen dostop do naložb, tehnologije in raznovrstnih trgov, prav to pa jim ponuja Evropa.

Pomen tega pakta močno presega gospodarstvo. Sporazum EU – Mercosur krepi Evropo v negotovih časih.

Sporazum EU – Mercosur tako prinaša resnično korist vsem. Latinska Amerika se pomika višje v vrednostni verigi, od rudarjenja do predelave in rafiniranja, ter ustvarja boljša delovna mesta in odpornejše industrijske panoge. To pomeni nove priložnosti za naša, evropska podjetja ter večjo zanesljivost preskrbe z materiali, ki so ključni za tehnologije prihodnosti.

Sporazum ni le trgovinski pakt, ampak izjava o nameri podobno mislečih regij, ki sta se odločili vzpostaviti bolj odprto in predvidljivo svetovno gospodarstvo, temelječe na sodelovanju. FOTO: Cesar Olmedo/Reuters

Ta dogovor ne koristi le industriji, temveč tudi evropskim kmetom. Izvoz kmetijskih proizvodov iz EU naj bi se povečal za skoraj 50 odstotkov. Države Mercosurja bodo prav tako priznale več kot 350 evropskih geografskih označb. Proizvodi, kot so sir Comté, pršut znamke Prosciutto di Parma, vino Cava in poljska vodka bodo zdaj deležni močne pravne zaščite po vsej Latinski Ameriki. To bo odprlo pomembne nove priložnosti za izvoz hrane in pijače iz EU, hkrati pa zagotovilo, da hrana, uvožena v EU, izpolnjuje naše visoke zdravstvene in varnostne standarde.

Zagotovili smo tudi močne zaščitne ukrepe za naše občutljive agroživilske sektorje, in sicer z mehanizmi, ki po potrebi omejujejo uvoz iz Mercosurja. Ta dogovor kaže, da si odprtost in zaščita trgov ne nasprotujeta, saj sporazum temelji na obeh. Zato ga lahko z zaupanjem podprejo vsi gospodarski sektorji EU, vključno z našimi kmeti.

Pomen tega pakta močno presega gospodarstvo. V času, ko se utrjujejo geopolitični bloki in povečuje razdrobljenost, je to strateški signal. EU in Mercosur sta se odločila za sodelovanje namesto tekmovanja, za partnerstvo namesto polarizacije. Dogovor poudarja, da si hitro rastoča gospodarstva po svetu želijo močne trgovinske in naložbene odnose z Evropo, ki ostaja stabilna in zanesljiva partnerica.

V svetu, ki se spopada z gospodarsko negotovostjo in geopolitično razdrobljenostjo, EU in Mercosur gradita drugačne odnose – zaupanja vredne povezave, ki temeljijo na stabilnosti in predvidljivosti, z obsežnim integriranim trgom, ki temelji na pravni državi. To nam zagotavlja skupno platformo za sodelovanje pri glavnih svetovnih izzivih našega časa, od boja proti podnebnim spremembam in krčenju gozdov do krepitve in reforme svetovnih institucij.

Ta sporazum ni le trgovinski pakt, ampak izjava o nameri podobno mislečih regij, ki sta se odločili vzpostaviti bolj odprto in predvidljivo svetovno gospodarstvo, temelječe na sodelovanju. Od začetka pogajanj leta 2000 so ta projekt nadaljevale generacije voditeljev in voditeljic. Če ga sklenemo zdaj, v času konfliktov, razdrobljenosti in vse večjega protekcionizma, bomo svetu poslali jasno sporočilo: svetovna trgovina lahko še vedno temelji na zaupanju in skupnih interesih, našim državljanom, državljankam in gospodarstvom pa prinese resnične koristi.

***

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.