Sodelujmo doma, tekmujmo globalno

Prihodnost znanstvenega, tehnološkega in gospodarskega razvoja Slovenije ne bo zaznamovana zgolj z višino sredstev, namenjenih raziskavam, niti z znanstveno odličnostjo naših raziskovalcev – oboje se pogosto izpostavlja v javnih razpravah. Odločilno je nekaj bistveno globljega: kako je raziskovalni sistem zasnovan in kakšno vedenje raziskovalcev spodbuja. Raziskovalna politika nikoli ni nevtralna. Od nje je odvisno, ali država zgolj ustvarja znanje – ali pa ga zna zadržati, povezati in spremeniti v družbeno vrednost.

Za majhno državo je ta razlika odločilna.

Raziskave kot civilizacijska infrastruktura

Človeška civilizacija napreduje s tehno-socio-ekonomskimi in pravno-družbenimi invencijami. Njeno bistvo so novi koncepti, principi in razumevanja, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Znanstveno raziskovanje zato ni »sektorska dejavnost«, ampak »civilizacijska infrastruktura«.

Način, kako družba organizira in financira raziskave, določa, kakšno prihodnost si je sploh sposobna ustvariti.

Temeljno vprašanje za Slovenijo zato ni, ali so raziskave pomembne, ampak kakšen raziskovalni sistem želi vzdrževati!

Invencije, inovacije in iluzija produkcije

Igor Emri. FOTO: Jože Suhadolnik

V sodobni raziskovalni politiki se pogosto zabriše ključna razlika med invencijo, inovacijo in »generiranjem podatkov«.

Invencije v bazični znanosti uvajajo nove razlagalne okvire – novo (drugačno) razumevanje naravnih in družbenih pojavov in procesov. Spreminjajo način, kako razumemo realnost. Zgodovinsko so prav takšne invencije tiste, ki vodijo do najvišjih znanstvenih priznanj. Velik del sodobnega raziskovalnega dela pa je usmerjen v »ustvarjanje podatkov« znotraj že uveljavljenih konceptualnih okvirov. To delo je potrebno in dragoceno – vendar samo po sebi ni prebojno.

Sistem, ki je optimiziran za merljive izhodne kazalnike, bo neizogibno dajal prednost produkciji podatkov pred konceptualnimi invencijami. Objave postanejo cilj same po sebi, interpretirane so kot rezultat raziskovalnega dela, v resnici pa so zgolj recenziran zapisi opravljenih raziskav (opravljenega dela).

Oprema, informacije in izrinjanje mišljenja

Povečana osredotočenost na vrhunsko raziskovalno opremo to tendenco jasno razkriva. Nova oprema omogoča dostop do prej nedostopnih informacij in močno povečuje količino novih podatkov. V sistemu, ki nagrajuje kvantiteto in »novost meritev«, to ustvarja močne spodbude: nova oprema omogoča hitro in nizkotvegano produkcijo objavljivih rezultatov – množico člankov v (tudi kakovostnih) revijah.

Če temu ne sledijo spodbude za konceptualno integracijo in sintezo, sistem nagrajuje numerološko merjenje namesto razumevanja. Mišljenje postane drugotnega pomena v primerjavi s pretokom podatkov. Rezultat je raziskovalna kultura, ki je produktivna – vendar zelo redko vodi do prebojnih tehnoloških in družbenih spoznanj.

Kako v resnici nastajajo preboji

Znanstveni preboji ne nastajajo z meritvami na komercialni raziskovalni opremi, ampak so rezultat miselnih procesov posameznikov. Nova ideja, uvid ali konceptualni preskok je skoraj vedno rezultat miselnega procesa ene osebe. Ustvarjalnost je po svoji naravi osebna. Toda ideje same po sebi ne spreminjajo družbe.

Uresničitev prebojne ideje nikoli ni individualno dejanje. Sodobna znanost in tehnologija zahtevata povezovanje različnih znanj – znanstvenih, inženirskih, pravnih, ekonomskih in družbenih. Pretvorba ideje v tehnologijo, sistem ali družbeno rešitev zahteva interdisciplinarno sodelovanje, skupno infrastrukturo in dolgotrajno kolektivno prizadevanje.

Tu se pokaže temeljna asimetrija: prebojno idejo lahko ustvari posameznik, njeno uresničitev pa omogoči le sodelujoča interdisciplinarna skupina. Raziskovalni sistem, ki te asimetrije ne upošteva, bo sistematično spodnašal lastno uspešnost.

Zakaj notranja konkurenca ruši sodelovanje

Konkurenca je pogosto predstavljena kot univerzalni motor odličnosti. Toda konkurenca je učinkovita predvsem kot mehanizem izbire, ne pa kot mehanizem ustvarjanja.

Ustvarjanje zahteva zaupanje, odprtost, deljeno tveganje in deljeno priznanje. Notranja konkurenca prav te pogoje razgrajuje. Drobi čas, zavira izmenjavo znanja in spodbuja kratkoročne, nizko tvegane izide namesto dolgoročne integracije. Disciplinarna drobljenja in samozadostnost se krepijo, sodelovanje pa postane neracionalno vedenje.

Načelo je preprosto in neizogibno: konkurenca rezultate izbira, sodelovanje jih ustvarja. Sistem, ki je optimiziran za notranjo konkurenco, bo neizogibno zdrsnil v inkrementalno produkcijo namesto v prebojne dosežke.

Omejitev majhne države

Kar je v velikih sistemih morda neučinkovito, je v majhnih sistemih pogubno. Velike države si lahko privoščijo redundanco in vzporedne napore. Majhne države si tega ne morejo.

V državi, kot je Slovenija, notranja konkurenca razdrobi že tako omejene človeške in intelektualne vire ter onemogoča nastanek kritične mase. Posledica je strukturna: če bo Slovenija še naprej financirala notranjo konkurenco med raziskovalci, bo še naprej generator idej, ki jih bodo prevzemale in uporabljale druge države v korist blaginje svojih državljanov. To ni neuspeh raziskovalcev. To je predvidljiva posledica zasnove sistema.

Financiranje kot primarni krmilni instrument

Raziskovalci se racionalno odzivajo na spodbude. Metodologija financiranja je zato najmočnejši krmilni instrument raziskovalnega sistema – bistveno močnejši od strateških dokumentov ali deklaracij.

Pomembno je jasno razlikovati:

• objave niso rezultati, ampak recenzirani zapisi rezultatov;

• podatki niso razumevanje;

• rezultati pridobijo družbeno in gospodarsko vrednost šele, ko so povezani in vgrajeni v rešitve.

Sistem, ki je optimiziran za produkcijo objav, ne bo ustvarjal temeljnih invencij.

Od načela k praksi: arhitektura financiranja

Če naj se načelo »sodelujmo doma, tekmujmo globalno« uresniči, mora biti vgrajeno v metodologijo financiranja. To je mogoče doseči s tristebrno arhitekturo, ki preuskladi spodbude brez dodatne administrativne obremenitve.

• Steber I – nacionalno sodelovanje in ustvarjalna svoboda: stabilna osnovna podpora tako raziskovalcem kot posameznikom, namenjena spodbujanju sodelovanja, povezovanja med disciplinami in dolgoročnega razmišljanja. Eksistenčna konkurenca se odstrani, sodelovanje pa postane racionalna izbira.

• Steber II – mednarodna konkurenca kot merilo odličnosti: odličnost se preverja tam, kamor sodi – v mednarodnem prostoru. Nacionalno financiranje deluje kot multiplikator uspeha, dosežen v globalni konkurenci, ne kot njegov nadomestek.

• Steber III – raziskovalno utemeljeni izumi in družbena vrednost: veliki interdisciplinarni projekti, usmerjeni v raziskovalno utemeljene invencije in družbene preboje, ocenjene z mednarodnim, vsebinsko usmerjenim vrednotenjem, ki združuje znanstvena in družbena merila. Skupaj ti trije stebri sestavljajo koherenten sistem: sodelovanje doma, tekmovanje v svetu in ustvarjanje vrednosti za družbo.

Različice takšne arhitekture financiranja so bile v Sloveniji že artikulirane in resno obravnavane na ravni Sveta za razvoj pri SAZU in takratne Agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije. Nikoli pa niso bile v celoti uresničene – ne zaradi pomanjkanja konceptualne jasnosti, ampak zaradi pomanjkanja institucionalne kontinuitete.

To ni nova ideja. To je nedokončana naloga države.

Implicitni poziv k odločitvi

Znanje je dozorelo. Instrumenti obstajajo. Posledice neukrepanja so opazne. Ostaja strateška odločitev.

V znanosti, tako kot v družbi, sistemi ustvarijo natanko tisto, za kar so zasnovani. Če želi Slovenija zadržati vrednost svojih idej, mora zasnovati sistem, ki bo omogočal njihovo uresničitev doma.

Ena od očitnih posledic sedanjega stanja je tudi to, da Slovenija še vedno nima »unicorn« podjetij, ki bi temeljila na prebojnih, raziskovalno utemeljenih invencijah.

Igor Emri, redni član SAZU, mednarodni član Nacionalne inženirske akademije ZDA ter član več evropskih in svetovnih akademij.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.