Solidarnost in odgovornost

Solidarnost je ena najlepših besed slovenskega jezika, hkrati pa ena najmanj natančno opredeljenih. Skoraj vsi se z njo strinjamo, precej redkeje pa se vprašamo, kaj v praksi pomeni in kje so njene meje. Slovenija je po ustavi socialna država. Želimo živeti v družbi, v kateri nihče ne ostane brez zdravstvene oskrbe, otroci pa imajo dostop do kakovostnega izobraževanja ne glede na premoženje svojih staršev. Pomagamo tudi ljudem, ki zaradi bolezni, starosti ali življenjskih okoliščin sami ne zmorejo več. To je civilizacijski dosežek, ki ga moramo ohraniti. Vendar ima solidarnost tudi svojo finančno stran. Storitve, pravice in pomoč, ki jih zagotavlja socialna država, mora nekdo financirati. Zato je pomembno, da razprava o solidarnosti temelji na dejstvih, ne le na občutkih. Podatki iz ...