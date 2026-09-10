Šolska reforma – kje pa smo ravnatelji?

Skoraj vsaka sprememba, ki poseže v delo učitelja ali življenje učenca in dijaka, na koncu pomeni tudi nalogo, odločitev in odgovornost ravnatelja.
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Kakšnega ravnatelja želi slovenska šola prihodnosti in kaj mu je sistem pripravljen zagotoviti, da jo bo lahko kakovostno vodil? FOTO: Uroš Hočevar
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Ob napovedanih obsežnih spremembah v slovenskem šolstvu imam precej mešane občutke. Nekatere napovedane spremembe pozdravljam, do nekaterih imam pomisleke in o njih bo zagotovo potrebna še temeljita strokovna razprava. Toda ob vsem povedanem se mi zdi v tem trenutku pomembno opozoriti predvsem na nekaj drugega.
Ko poslušam in berem napovedi o prihodnosti slovenskega šolstva, ves čas poslušam o učencih, dijakih in učiteljih. O njihovem znanju, položaju, avtonomiji, odgovornosti, avtoriteti in pogojih dela. Govorimo o predmetnikih, programih, kompetencah, novih pristopih in novih pričakovanjih do šole.
Mag. Darja Harb, predsednica Društva ravnateljev srednjih ...
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