Spodbujanje ozelenitve finančnega sistema

Prejšnji teden je ECB predstavila prvi mejnik pri vključevanju problematike podnebnih sprememb v denarno politiko. Eden od pomembnih ukrepov je povezan z našimi nakupi vrednostnih papirjev zasebnega sektorja. Sestavo portfelja podjetniških obveznic v ECB je do zdaj usmerjalo načelo tržne nevtralnosti in zato odraža obstoječi nabor obveznic. Vendar pa takšne obveznice izdajajo predvsem podjetja iz ogljično intenzivnih sektorjev. To je privedlo do ogljične pristranskosti v našem portfelju in kopičenja podnebnih tveganj v naši bilanci stanja. Da bi ta tveganja zmanjšali, bomo začeli ponovno investirati glavnice zapadlih podjetniških obveznic – približno 30 milijard evrov vsako leto – nagibati k vrednostnim papirjem, ki so jih izdala podjetja z boljšimi podnebnimi rezultati. S tem bodo naša imetja podjetniških obveznic postopno vse bolj usklajena s pariškim sporazumom in cilji EU glede podnebne nevtralnosti.