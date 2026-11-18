Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. V Ljubljani je bil leta 1821 kongres, na katerem so se zbrale kronane glave tistega časa. Med njimi, na primer, ruski cesar Aleksander I. in avstrijski cesar Franc I. Kongres menda za usodo Evrope ni bil ne vem kako usoden. V spomin na ta dogodek imamo v Ljubljani: Kongresni trg, Cesto dveh cesarjev, kjer sta se cesarja sprehajala, paviljon, kjer sta počivala, in Gostilno Pri ruskem carju, kjer se je ruski cesar na poti v Ljubljano preoblekel v paradno uniformo. Z vsem naštetim ni nič narobe. Vendar je za usodo Slovenije precej bolj usodno leto 1991, ko se je Slovenija osamosvojila. Postala je ustavna, neodvisna, samostojna, pluralna, demokratična, parlamentarna ...