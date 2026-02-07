  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Spomeniki, tihe priče preteklosti ali simboli spora

    V slovenskem prostoru se že predolgo vrtimo v krogu simbolnih obračunavanj, kjer spomeniki in spominska obeležja postajajo tarče ideoloških frustracij.
    Preveč je primerov rušenja in nespoštljivega ravnanja s spomeniki in spominskimi obeležji v naši domovini. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Preveč je primerov rušenja in nespoštljivega ravnanja s spomeniki in spominskimi obeležji v naši domovini. FOTO: Jože Suhadolnik
    Ladislav Lipič
    7. 2. 2026 | 05:00
    8:54
    A+A-

    Zaradi nekakšne politične korektnosti gredo v tem predvolilnem času skoraj neopazno mimo nas dogodki o onečaščenju, malomarnem ravnanju in celo vandalizmu nad spomeniki in spominskimi obeležji, ki so bili postavljeni z namenom trajnosti, čeprav postaja očitno, da je njihova usoda vse prej kot trajna. V trenutkih družbenih prelomov postanejo središče sporov, nemalokrat spopadov, v katerih se bije boj za interpretacijo zgodovine. Vsakič, ko je spomenik odstranjen, poškodovan ali onečaščen, se pojavi vprašanje, ali gre za brisanje zgodovine ali za nujen korak k njenemu kritičnemu razumevanju.

    image_alt
    Velenje za popravilo Titovega kipa plačalo visok znesek

    Takšni pojavi razkrivajo, kako zapleteno je razmerje med spominom, identiteto in oblastjo ter kako krhko je soglasje o tem, kaj in koga je vredno ohranjati v javnem prostoru, kajti ko je spomenik porušen ali oskrunjen, ne izgine le fizični objekt, temveč se načne tudi razmerje med preteklostjo in sedanjostjo. Zaradi tega moramo takšno početje razumeti kot pojav, ki se pojavlja v različnih zgodovinskih in političnih kontekstih – od revolucionarnih prelomov do sodobnih kulturnih bojev. Razumevanje teh dejanj zahteva temeljit razmislek o moči simbolov in odgovornosti do zgodovinske dediščine.

    Po vseh izrečenih in zapisanih besedah od osamosvojitve do danes je povsem jasno, da je vsaka država v osnovi ideološka. Z vso svojo strukturo brani ustavno ureditev in se legitimira tako, da poudarja vse postulate nove države in hkrati omalovažuje kakršnokoli kontinuiteto z nekdanjim družbenim redom. Z vidika narodove zgodovine pa je vsakokratna družbena ureditev zgolj ena od etap narodovega razvoja skozi mnoge institucionalne oblike. Zato je z vidika narodove zavesti odrekanje kontinuitete kratkovidno dejanje in žaljivo do vseh, ki so se skozi zgodovino trudili za narodovo samobitnost in mnogi zanjo dali tudi življenje. Narodova samobitnost pa je pred vsakim svetovnim nazorom in iz njega izhajajočim političnim prepričanjem.

    Ladislav Lipič, upokojeni generalmajor je predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. FOTO: arhiv
    Ladislav Lipič, upokojeni generalmajor je predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. FOTO: arhiv
    In v ta kontekst razmišljanja uvrščam tudi rušenja, poškodovanja, onečaščenja spomenikov in spominskih obeležij in malomarno ravnanje z njimi. Tu bi lahko omenil še uničevanje celih gospodarskih panog in svetovno znanih blagovnih znamk po naši osamosvojitvi, vendar to ni glavna tema zapisa. S takšnimi dejanji namreč zanikamo zgodovinska dejstva in sprašujem se, ali niso tudi takšni pojavi le še intenzivnejše nadaljevanje slovenskega »razkola«, ki se je začel že v 19. stoletju in traja še danes.

    Pogosto, ko javnost opazi (skrunitev redko opazi oblast) in opozori pristojne institucije, se prve informacije glasijo kot »vandali oskrunili spomenik«. Morda zato velja osvežiti spomin in spomniti, kaj uvrščamo med spomenike in spominska obeležja.

    V našem vsakdanjiku, ko govorimo o spomenikih, največkrat mislimo na kipe in skulpture, razne spominske stebre in obeliske, slavoloke in spominske stavbe, redkeje na mavzoleje in grobove pomembnih osebnosti. Pozabljamo, da so ostanki utrdb, gradov, vrtov in prizorišč pomembnih dogodkov prav tako spomeniki.

    Obstajajo pa tudi manjša obeležja, največkrat lokalnega pomena, na primer spominske plošče in spominski kamni (tlakovci), križi, znamenja, kapelice, spominske table, poti spomina in začasna obeležja, kot so improvizirani spominski kotički ob tragičnih dogodkih.

    V Sloveniji je nedvomno največ spomenikov in spominskih obeležij postavljenih osebam in dogodkom iz druge svetovne vojne (po nekaterih virih med 8000 in 9500). Tistih, namenjenih dogodkom iz obdobja osamosvajanja Slovenije, vključno z osamosvojitveno vojno, je razumljivo bistveno manj. Značilno zanje je, da jih postavljajo organizacije vojnih veteranov iz tega obdobja, ne država. Včasih enega ob drugem za isti ali enak dogodek in na že obstoječe lepijo logotipe svoje organizacije, kar je nedostojno in zmanjšuje pomen sodelujočih in samega dogodka, za katerega je bilo obeležje postavljeno. Spomenik padlim v vojni za Slovenijo na Žalah in spomenik vsem žrtvam vseh vojn in z vojnami povezanim žrtvam sta le dva, ki ju je postavila država, in sedaj so v zaključni fazi priprave na postavitev osrednjega spomenika osamosvojitvi, ki bo stal na Trgu republike pred državnim zborom.

    image_alt
    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Čeprav knjig ne štejemo za spomenike v klasičnem, materialnem smislu, jih lahko razumemo kot spomenike spomina ali duhovne spomenike, ki ohranjajo in tudi posredujejo kolektivni spomin.

    Zakaj je knjiga v širšem, simbolnem pomenu lahko spomenik? Predvsem zato, ker ohranja spomin na osebo, dogodke ali idejo in ima trajen kulturni in zgodovinski pomen. Pa še nekaj pomembnega: deluje kot pričevanje časa. Tako lahko Dnevnik Ane Frank razumemo kot duhovni spomenik, kot osebno pričevanje, ki daje žrtvam holokavsta človeški obraz in ohranja spomin na milijone mrtvih.

    Spomeniki in spominska obeležja so tihe priče preteklosti. Ne spominjajo nas le na žrtve in tragične dogodke, ampak tudi na dosežke in na posameznike, ki so s svojim delom zaznamovali čas, v katerem so živeli. Ali je cilj rušenja, onečaščenja, skrunitve in celo vandalizma res omalovaževanje in celo zanikanje kakršnekoli kontinuitete z nekdanjim družbenim redom in ali se storilci in naročniki teh »zločinov nad tihimi pričami preteklosti« ne zavedajo razsežnosti teh pojavov? Družbena polarizacija, ki se s temi dejanji le še poglablja, bo dolgoročno imela strahovite posledice za celoten narod. Odpirajo se stare rane, ki so bile desetletja le navidezno zaceljene, in vzbujajo zelo čustvene odzive; kar je najhuje, postanejo orodje za ideološki, politični in strankarski obračun.

    Moralni in etični vidik je prav tako pomemben in ima posledice predvsem na osebni in tudi kolektivni ravni. Takšen odnos je žalitev spomina na umrle in njihovo vlogo v boju za svobodo in nespoštovanje žrtev vojne.

    Redko kdo razume, kaj naša domovina dolguje tistim, ki so ji služili. Njihova ljubezen do domovine je bila neomajna, bili so pripravljeni žrtvovati življenje, svoj dom in družino. Dati vse za domovino, ki jih je rodila in vzgajala, da so domoljubje razumeli kot čustvo ter so pogosto umirali in tudi danes umirajo tiho, v samoti in celo sramoti. Redki so doživeli čast in slavo, bogastva nikoli.

    Preveč je primerov rušenja in nespoštljivega ravnanja s spomeniki in spominskimi obeležji v naši domovini. S tistimi, ki so bili postavljeni v spomin na dogodke in osebnosti v drugi svetovni vojni, tako na naših tleh kot na ozemlju sosednjih držav. Tudi spominskim obeležjem, postavljenim v spomin na osamosvojitveno vojno, ni prizaneseno (spominsko obeležje JBTZ, spomenik pilotu Toniju Mrlaku). Doživeli smo tudi sežig knjige o prvem predsedniku samostojne Slovenije, preimenovanja številnih ulic, trgov, izobraževalnih ustanov in celo vojašnic.

    V slovenskem prostoru se že predolgo vrtimo v krogu simbolnih obračunavanj, kjer spomeniki in spominska obeležja postajajo priročne tarče ideoloških frustracij. Namesto resnega zgodovinskega razmisleka spremljamo preimenovanja, odstranitve, poškodovanja in tiho toleranco do vandalizma, ki se pogosto opravičuje kot »nujna korekcija preteklosti«.

    A družba, ki zgodovino ureja ponoči, brez razprave in brez soglasja, ne deluje pogumno, temveč samovoljno in strahopetno. Naš javni prostor bi moral biti prostor pluralnega spomina, ne pa poligon za periodične čistke simbolov, ki razkrivajo predvsem našo nezmožnost, da bi kot skupnost zrelo obravnavali lastno zgodovino. Dokler bomo namesto argumentov uporabljali rušenje oziroma s plahto prekrivali svojo zgodovino, bomo izgubljali nekaj bistveno dragocenejšega od kamna ali brona – sposobnost demokratičnega soočanja z lastno preteklostjo. In sejalci sovraštva bi morali pomisliti najprej na posledice.

    ***

    Ladislav Lipič, upokojeni generalmajor, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.

