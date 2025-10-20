Sredozemlje, ki služi prebivalcem in prebivalkam

V svetu globokih geostrateških in gospodarskih negotovosti je prava pot naprej v tesnejšem sodelovanju s partnerji in sosednjimi državami. S tem nazorom zdaj gradimo skupni sredozemski prostor. Sodelovanje smo s predlogom pakta za Sredozemlje dvignili na višjo raven. Pakt zadeva skupne ukrepe, ki temeljijo na skupnih interesih in vzajemnih koristih. Njegova struktura je prožna in odprta za nova področja.

Naša zgodba o okrepljenem partnerstvu med EU in državami našega južnega sosedstva se začne z ljudmi. V središču tega novega pakta so ljudje vseh starosti. Največji vir Sredozemlja pa so mladi, njihova nadarjenost in ustvarjalnost. Vendar se priložnosti prepogosto končajo zaradi ovir med državami.

Pakt se zato začne z drzno zamislijo: sredozemska univerza, ki bo povezovala študente s severa in juga, vzhoda in zahoda našega Sredozemskega morja. S skupnimi predmeti, poletnimi šolami, skupnimi diplomami in priložnostmi za mobilnost ter, nekega dne, skupnimi kampusi se bodo ljudje naučili govoriti isti jezik sodelovanja in inovacij.

Kulturne vezi in različne identitete so naša mehka moč. Spodbujali bomo kulturne izmenjave in dediščino ter podpirali trajnostni turizem. Ker šport zbližuje ljudi, bodo naše kampanje #BeActive in podpora sredozemskim igram okrepile naše vezi in spodbujale enakost z udeležbo.

Dubravka Šuica, komisarka za Sredozemlje. FOTO: Aurore Martignoni

Drugo poglavje te zgodbe se nanaša na ustvarjanje blaginje ter bolj povezanega in trajnostnega sredozemskega gospodarstva. Naš cilj je jasen – poživitev trgovine in naložb ter ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in priložnosti. Odpravili bomo nepotrebne ovire in vzpostavili zaupanje vlagateljev.

Spodbujati želimo podjetništvo, zlasti zagonska podjetja ter mala in srednja podjetja. Druga ključna gonilna sila je digitalna preobrazba. S tehnološko poslovno ponudbo bomo okrepili povezljivost prek kablov medusa in blue-raman, razširili 5G in opolnomočili podeželska območja. Skupaj bomo s podporo umetni inteligenci, podatkovni infrastrukturi in usposabljanju na področju kibernetske varnosti zgradili resnično integrirano digitalno gospodarstvo.

Prav tako želimo zgraditi prihodnost s čisto energijo in energetsko varnostjo. Vsesredozemska pobuda za obnovljivo energijo in čisto tehnologijo (T-MED) bo vlagala v sončno, vetrno in vodikovo energijo, s čimer bo Sredozemlje postalo gonilna sila na področju čiste energije. Naložbena platforma T-MED bo združevala javno in zasebno financiranje, program spretnosti T-MED pa bo zagotovil, da se pri tem zelenem prehodu nihče ne prezre.

S pobudo za zdravje in blaginjo modrega Sredozemlja bomo vlagali v trajnostno ribištvo, čista morja in pomorske inovacije. Z novimi in obstoječimi prometnimi koridorji in omrežji bomo učinkoviteje povezali ljudi in blago – po železnici, cesti, morju in zraku. Njihovo trajnostnost pa bodo zagotovili čista goriva in pametnejša mobilnost v mestih.

Naše zadnje poglavje se nanaša na varnost, pripravljenost in upravljanje migracij. Blaginja ne more uspevati brez stabilnosti. Zato bomo okrepili sodelovanje na področju varnosti. Preprečevali bomo konflikte, borili se bomo proti dezinformacijam in se odzivali na grožnje, od kibernetskih napadov do nasilnega ekstremizma. V okviru programa pripravljenosti na nesreče pa bomo vzpostavili sistem zgodnjega opozarjanja, ki bo temeljil na umetni inteligenci, povečali prehransko varnost in razširili civilno zaščito, vključno z novim središčem za gašenje požarov za celotno regijo.

Okrepil se bo boj proti tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi. FOTO: Reuters

Upravljanje migracij ostaja eden od naših najpomembnejših skupnih izzivov. S pristopom celotne poti nameravamo okrepiti upravljanje meja in preprečevati nezakonite migracije. Okrepiti želimo boj proti tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi. Podprli bomo prostovoljno vračanje in reintegracijo migrantov ter okrepili sodelovanje pri vračanju iz EU.

Operacionalizirali bomo sodelovanje med pravosodnimi organi ter organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, da bi okrepili boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu. Migracije je mogoče razumeti tudi kot priložnost, in sicer s spodbujanjem varnih in zakonitih poti delovnih migracij prek partnerstev za privabljanje talentov in mobilnosti.

Pakt za Sredozemlje ni le politična izjava. Gre za akcijski načrt za oprijemljive rezultate. Vse pobude bi morale biti odprte za države, ki mejijo na naše sosede, zlasti zalivske države.

Priložnosti za ljudi, močnejša gospodarstva in večja varnost za vse. Podajmo se na skupno pot in ustvarimo resnično skupni sredozemski prostor.

Eno morje. En pakt. Ena prihodnost.

***

Dubravka Šuica, komisarka za Sredozemlje.

Prispevek je mnenje avtorice in ne izraža nujno stališča uredništva.