Štiri leta vojne: kar vidim v očeh ljudi, ki so bili prisiljeni v beg

Decembra, ko je moja ljubljena babica Rita dopolnila 99 let, smo se štiri generacije naše družine zbrale v Buenos Airesu, da bi proslavile njeno življenje in modrost, ki jo je delila z vsakim od nas. Ko je obkrožena z otroki, vnuki in pravnuki žarela od veselja, nisem mogel nehati razmišljati o povsem drugačni resničnosti, s katero se soočajo številni starejši ljudje več tisoč kilometrov stran, v Ukrajini. Tam se milijoni ljudi spopadajo z najtežjo zimo od začetka obsežne vojne, ki divja že štiri leta.

Kot vodja UNHCR, Agencije ZN za begunce, v vzhodni Ukrajini vsak dan vidim, kaj vojna povzroča družinam. Območja, kjer s svojo ekipo zagotavljamo humanitarno pomoč, so med najhuje prizadetimi, saj ležijo blizu nenehno premikajoče se frontne črte. Moje delo obsega srečanja in podporo ljudem, ki morajo sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju: ali ostati doma in tvegati življenje ali zapustiti vse in pobegniti v neznano.

»Odhod ni bil lahek; negotovost je bila strašljiva. Še vedno pogrešam naš dom – celo juho, ki sem jo skuhala dan pred odhodom,« mi je povedala 63-letna Svitlana. Pred kratkim so jo evakuirali z območja blizu fronte v regiji Zaporožje, srečala pa sva se v centru, ki omogoča začasno namestitev notranje razseljenim osebam z gibalno oviranostjo ali omejeno mobilnostjo.

Svitlana je sedela na invalidskem vozičku, izkoreninjena iz svojega doma, vse njeno dotedanje življenje pa je nenadoma izginilo. Ko sta se z možem dokončno odločila za evakuacijo, je bila njuna hiša že močno poškodovana zaradi obstreljevanja, od njune vasi pa ni ostalo skoraj nič. Odpeljali so ju v oklepnem vozilu, ne da bi vedela, kam odhajata.

Federico Sersale, vodja pisarne vodja pisarne UNHCR v vzhodni Ukrajini. FOTO: UNHCR

Svitlanina zgodba odseva resničnost milijonov Ukrajincev, katerih življenja je vojna popolnoma obrnila na glavo. Najbolj pa trpijo starejši ljudje, ki se s temi izzivi pogosto soočajo sami. Moja babica, ki je preživela burno 20. stoletje in drugo svetovno vojno – in je bila tudi sama aktivistka za pravice starejših –, me je vedno opominjala, da razselitev starejše prizadene drugače: težje zapustijo dom, prilagajajo se počasnejše, izgube pa so globlje.

V Ukrajini to vidim dnevno. Številni starejši ljudje nočejo zapustiti območij aktivnih spopadov, ker so navezani na svoje domove, ki so pogosto v družini že več generacij. Ali pa morajo skrbeti za ranljive družinske člane, zaščititi hišne ljubljenčke ali živino – ali pa preprosto ne zmorejo oditi. »Raje umremo tukaj, kjer so pokopani vsi naši,« pogosto slišimo v skupnostih ob fronti. Tisti, ki pobegnejo, za seboj pustijo vse življenje, prisiljeni pa so se zanašati na svojo odpornost ter notranjo moč, da drugje začnejo znova. Humanitarne organizacije, kot je UNHCR, jim pomagajo pri soočanju, okrevanju in ohranjanju dostojanstva.

Samo v zadnjem letu je več kot 250.000 prebivalcev zapustilo vzhodno regijo Doneck, ki je v središču ruske ofenzive. Evakuacije potekajo tudi v sosednjih regijah Dnipropetrovsk, Harkov, Sumi in Zaporožje. Skoraj polovica tistih, ki so evakuirani in prehajajo skozi tranzitne centre – vzpostavljene s strani vlade, kjer UNHCR in druge humanitarne organizacije zagotavljajo podporo –, so starejši ljudje ali osebe z omejeno mobilnostjo.

Ko se Ukrajina približuje četrtemu letu obsežne vojne, tudi sam spremljam globalna prizadevanja, da bi našli pot do konca ali vsaj prekinitve sovražnosti. Ukrajina in Ukrajinci potrebujejo mir – mir pred nenehnimi napadi, ubijanjem civilistov ter uničevanjem domov in civilne infrastrukture. Toda ta mir mora biti trajen, utemeljen na pravičnosti in spoštovanju mednarodnega prava.

Številni starejši ljudje nočejo zapustiti območij aktivnih spopadov, ker so navezani na svoje domove. FOTO: Sergey Bobok/AFP

Jasno vidim tudi, da se potrebe na terenu niso zmanjšale – povečale so se, predvsem ko je zima v Ukrajini pokazala svoje zobe. To zimo, ko so temperature padle na minus 18 stopinj, so milijoni družin tedne preživeli brez ogrevanja in elektrike. Ljudje, vključno z mojimi sodelavci, spijo popolnoma oblečeni v mrzlih in temnih domovih, brez možnosti kuhanja, tople prhe ali polnjenja svojih mobilnih telefonov in drugih naprav. Za starejše, osebe z oviranostmi in družine z omejenimi sredstvi so takšne razmere življenjsko ogrožajoče.

Ko so sredstva na voljo, zagotovimo pomoč, ki rešuje življenja – popravljamo poškodovane domove, nameščamo izolacijo in grelnike, da ljudje lažje preživijo v težke zimske razmere.

Ko ponovno pomislim na Svitlano, se spomnim energije v njenih očeh, ko sva govorila. Kljub strahu, izgubi in prisilnemu begu so bile njene oči še vedno polne upanja. »Tu je toplo in mirno, ljudje so prijazni. Nikoli si nismo mislili, da bomo deležni takšne skrbi,« je povedala. Svitlana in njen mož sta zdaj na varnem in sta prejela podporo UNHCR.

Toda po vsej Ukrajini so še milijoni ljudi, kot sta onadva – prisilno razseljene družine, ki se soočajo z novo zimo v domovih, močno poškodovanih zaradi vojne, medtem ko se spopadi nadaljujejo. UNHCR bo še naprej zagotavljal pomoč vsem, ki so bili prisiljeni bežati ali jih je vojna prizadela.

Moje sporočilo je preprosto: podatki o prisilno razseljenih niso abstraktne številke. Za vsakim so ženske in moški, otroci in starejši ljudje, ki se ne bi smeli soočati s še enim letom vojne.

***

Federico Sersale, vodja pisarne UNHCR v vzhodni Ukrajini.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.