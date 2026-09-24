Zakaj del mladih moških vidi v enakosti spolov grožnjo, ne priložnosti

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. V Sloveniji se v zadnjih letih kaže pojav, ki ga ni več mogoče preprosto odpraviti z ugotovitvijo, da so mladi politično nezainteresirani. Del mladih se je politično prebudil, vendar se je pri tem zgodil pomemben premik: mladi moški se danes politično umeščajo bolj desno kot mlade ženske. Raziskava Tiborja Rutarja (2024) kaže, da sta se leta 2018 oba spola v povprečju umeščala nekoliko levo od sredine političnega spektra. Povsem drugače je bilo leta 2024, ko so se mladi moški pomaknili nekoliko desno od sredine, dekleta pa ostala približno na sredini. Slovenija pri tem ni osamljen primer. Slovenija je med državami z izrazitejšo politično razliko med mladimi ...