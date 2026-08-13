Suša ni presenečenje. Presenetljivo je, kako jo razlagamo

Znanje imamo. Vodo imamo. Nimamo pa dovolj učinkovitega institucionalnega sistema, ki bi znal od vodnega vira do njive povezati vse potrebne korake.
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Suša nam zato vsakič znova nastavi nekoliko neprijetno ogledalo. FOTO: Dejan Javornik
Ob letošnji suši se je v javnosti hitro vzpostavila znana pripoved. Pridelek je ogrožen, kmetje opozarjajo na škodo, Slovenija namaka le majhen delež kmetijskih zemljišč in vprašanje je skoraj samoumevno: kako je mogoče, da država spet ni nič naredila?
V medijskem poročanju lahko prepoznamo tri povezane naracije. Prva je naracija katastrofe: suša pride, pridelek propada in štejemo škodo. Druga je naracija neučinkovite države: že desetletja govorimo o namakanju, pa ga še vedno skoraj nimamo. Tretja, ki se pojavlja vse izraziteje, pa je naracija frustracije, začudenja in naraščajoče nestrpnosti: vode imamo veliko, kmetje bi namakali, država pa jim tega očitno ne zna omogočiti.
Mediji pri tem ne opisujejo le dogodkov. Zrcalijo tudi pričakovanja družbe. In pričakovanje je precej preprosto: če ...
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