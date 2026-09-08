Suša po suši

Letošnje poletje je ponovno zaznamovala suša, zaradi katere so bili vodostaji rek in potokov zelo nizki, manj pa je vplivala na zanesljivost zagotavljanja pitne vode. Kljub temu pa jasno kaže na vse večji trend pogostosti in intenzivnosti hidroloških suš.

To je pojav, s katerim se bomo morali naučiti živeti, predvsem pa se mu prilagoditi z ukrepi, ki bodo povečali odpornost družbe na prihodnje vodne krize. Zdi se, da kot družba še vedno živimo v prepričanju, da je Slovenija vodnata dežela, v kateri vode preprosto ne more zmanjkati.

Res je, da Slovenija prejme veliko padavin. Res je tudi, da se ponašamo z izdatnimi vodnimi viri. Toda to, da voda priteče iz pipe, ni samoumevno. V Sloveniji je namreč podzemna voda tista, ki zagotavlja več kot 95 odstotkov preskrbe s pitno vodo.

Sušo smo v javnih razpravah do zdaj pogosto zaznavali predvsem kot problem nizkih pretokov rek, vendar njeni učinki pomembno segajo tudi v podzemne vode, kjer lahko vplivajo na njihovo količinsko stanje in razpoložljive zaloge.

Podzemna voda se obnavlja in pretaka bistveno počasneje, kot si lahko predstavljamo. Pretaka se skozi geološke strukture, kamnine in sedimente, ki jih imenujemo vodonosniki. V najbolj prepustnih medzrnskih vodonosnikih hitrost toka podzemne vode praviloma dosega le nekaj metrov na dan.

V številnih hidrogeoloških okoljih so hitrosti toka še precej nižje in jih merimo v centimetrih ali celo milimetrih na leto. Posledično se podzemna voda v vodonosnikih zadržuje različno dolgo, navadno od nekaj let do nekaj desetletij. V globokih regionalnih sistemih pa še precej dlje. Prav zaradi teh lastnosti suša na podzemno vodo ne vpliva enako hitro kot na reke in potoke.

Julijske Alpe so en najpomembnejših sistemov z razpoložljivimi zalogami podzemne vode v Sloveniji in imajo zaradi posebnega režima ohranjanja narave znotraj Triglavskega narodnega parka poseben strateški pomen. FOTO: Leon Vidic

Eno ključnih vprašanj pri razumevanju vpliva suše na podzemne vode je, kaj se v resnici dogaja z zalogami vode, shranjenimi pod površjem. Vodonosniki namreč delujejo kot veliki naravni rezervoarji. V njih so lahko shranjene izdatne količine vode, ki so se v sistem uskladiščile v ugodnih hidrogeoloških razmerah.

Ko padavin primanjkuje, se te zaloge začnejo postopno sproščati. Zaradi tega najbolj neugodne posledice suše pogosto opazimo bistveno kasneje, kot bi jih pričakovali. Še posebno izrazit je ta režim na območjih kraških in kraško-razpoklinskih vodonosnikov, ki zagotavljajo približno 50 odstotkov virov pitne vode.

V takšnih vodonosnikih se v obdobjih brez padavin posamezni deli sistema praznijo različno hitro. Zaradi tega se odtočni režim s časom spreminja, kar močno otežuje napovedovanje odziva sistema na dolgotrajnejše sušno obdobje.

Pri oskrbnih sistemih, ki pitno vodo zajemajo neposredno iz izvirov, to pomeni, da pretok ob dolgotrajni suši lahko močno upade ali pa izvir celo presahne. Takšni primeri niso redki, posebno kritični pa so izviri strateškega pomena, kot je, na primer, izvir Rižane, ki s pitno vodo preskrbuje Obalo.

Kljub meteorološko ugodnejšemu alpskemu podnebju pa podobne primere lahko opazujemo tudi na območju Julijskih Alp. Julijske Alpe so en najpomembnejših sistemov z razpoložljivimi zalogami podzemne vode v Sloveniji in imajo zaradi posebnega režima ohranjanja narave znotraj Triglavskega narodnega parka poseben strateški pomen.

Kljub izrazito sušnim razmeram in pomanjkanju padavin pretoki številnih izvirov v Julijskih Alpah letos za zdaj še niso najnižji. To pa ne pomeni, da vodnega primanjkljaja ni, ampak da se sistem še vedno napaja iz zalog, ustvarjenih v preteklih letih. Prav zato sušni pretoki izvirov niso zgolj izraz vremenskih razmer tekočega leta, temveč padavinskih razmer v prejšnjih letih in dolgoročnih procesov napajanja.

FOTO: Jure Eržen

Debelina snežne odeje v Alpah ima pri tem še posebno pomembno vlogo, saj sneg omogoča napajanje tudi v mesecih, ko padavin primanjkuje. To pomeni, da bodo meteorološke razmere v prihodnjih mesecih pomembno vplivale ne le na letošnjo jesen, ampak tudi na prihodnje poletje.

Če se zaloge podzemne vode letos ne bodo ustrezno obnovile, bomo posledice lahko občutili šele čez leto dni. Morda še pozneje. Lahko si le predstavljamo, kakšne bodo razmere, če bomo imeli naslednje leto podobno sušno poletje.

Kljub ukrepom za zmanjševanje posledic suše in prilagajanja na njene učinke ostaja suša naravni pojav, ki se mu v prihodnje ne bo mogoče v celoti izogniti. Zato je veliko pomembnejše vprašanje, kako se kot družba nanjo odzivamo. Šele takrat se pokaže, kako dobro razumemo sistem, od katerega smo popolnoma odvisni.

Slovenija je na področju varovanja podzemne vode v preteklosti naredila veliko. Vodovarstvena območja sodijo med najpomembnejše instrumente varovanja virov pitne vode in so v mednarodnem merilu razmeroma dobro urejena. Kljub temu sama zakonodaja ne more preprečiti vseh obremenitev podzemne vode.

Vse pomembnejši postajajo posredni vplivi, povezani s spreminjanjem uporabe prostora in vse večjim obiskom naravnih območij. Turizem že dolgo ni več sezonski pojav. Obisk Julijskih Alp in drugih občutljivih območij se povečuje, obremenitve pa so pogosto največje prav v obdobjih, ko so zaloge vode najmanjše. Teh vplivov danes še ne znamo zanesljivo izmeriti oziroma ovrednotiti, njihove posledice za vodne vire pa se lahko pokažejo šele čez leta ali desetletja.

Največji problem slovenskega upravljanja voda morda ni pomanjkanje predpisov, temveč njihovo neupoštevanje, dodatna težava pa je, da vodni vir še vedno prepogosto razumemo kot točko na zemljevidu in ne kot celoten hidrogeološki sistem.

Suša podzemne vode za zdaj morda še ne postavlja v ospredje, toda prav s pritiski, ki jih nanjo izvajamo sami, zmanjšujemo njeno odpornost na prihodnje suše. FOTO: Leon Vidic

Tako se le nekaj kilometrov od vodnega vira v naravnem okolju v enem dnevu lahko zbere več sto vozil – pritisk, ki ga noben vodovarstveni režim ne more učinkovito obvladati; ne zato ker so predpisi slabi, ampak zaradi pomanjkanja izvedljivih tehničnih rešitev.

Izpostaviti velja tudi odpadne vode v občutljivih gorskih okoljih. Posamezni objekt lahko deluje skladno z vsemi predpisi, vprašanje pa je, kaj se zgodi, ko se v kratkem poletnem obdobju število uporabnikov zelo poveča. Problem postavlja vprašanje nosilne zmogljivosti prostora.

Tudi primeri izvajanja gradbenih del neposredno v strugah vodotokov, ki so povezani s podzemno vodo ali celo napajajo vodne vire, in to v času najnižjih pretokov, niso izjema. Če bi se v takšnih razmerah zgodilo razlitje goriva ali hidravličnega olja, bi bile posledice lahko zelo hitre in neposredne. Takšna tveganja bi morala biti v bližini vodnih virov nesprejemljiva.

Ob tem se postavlja širše vprašanje našega odnosa do vode in njenega pomena za družbo.

Morda največja zmota sodobnega časa je prav prepričanje, da je vse mogoče ovrednotiti skozi ekonomijo. Nekatere stvari imajo vrednost, ki presega njihovo ceno.

Mednje nedvomno sodi tudi voda. Koliko je v resnici vredno zavedanje, da bo iz pipe tudi jutri pritekla zdravstveno ustrezna pitna voda? Koliko je vredna varnost zanesljivega vodnega vira? Voda prav zato presega običajno tržno logiko. Je del naše kulturne identitete in eden od temeljev družbene stabilnosti.

Dr. Luka Serianz, mag. inž. geol. FOTO: Osebni Arhiv Delo

Ni naključje, da je Slovenija med redkimi državami na svetu, ki je pravico do pitne vode zapisala v ustavo. S tem nismo zaščitili le vode, ampak tudi idejo, da obstajajo dobrine, katerih vrednost presega njihovo ceno na trgu. V času podnebnih sprememb, vse pogostejših suš in vse večjih pritiskov na prostor postaja takšno razumevanje vode vse pomembnejše.

Žal pa praksa zelo pogosto pokaže, da drugi, sicer ustavno povsem legitimni gospodarski in prostorski interesi v resnici prevladajo nad pravico do pitne vode, pogosto brez širšega družbenega dogovora, ampak predvsem zaradi uveljavljanja posameznih interesov.

Na Geološkem zavodu Slovenije smo pred kratkim končali obsežnejšo kampanjo vzorčenj večjih izvirov v Julijskih Alpah. Čeprav podrobne analize še obdelujemo, pa prvi rezultati kažejo, da velik del alpskih vodnih virov ostaja razmeroma malo obremenjen. To se mi zdi zelo pomemben podatek.

Če imamo na razmeroma majhnem prostoru še vedno ohranjene vodne vire, ki sodijo med najkakovostnejše v Evropi, potem je morda največja odgovornost naše generacije prav to, da jih kot takšne predamo tudi naslednjim.

Z razvojem naprednih metod pri napovedovanju ekstremnih dogodkov na področju podzemnih voda, hidrogeološka stroka močno napreduje pri razumevanju procesov v vodonosnikih, in če dovolj dobro poznamo ključne pritiske na prostor ter prepoznavamo potencialna tveganja, potem imamo tudi priložnost ukrepati, preden se težave pojavijo.

Suša podzemne vode za zdaj morda še ne postavlja v ospredje, toda prav s pritiski, ki jih nanjo izvajamo sami, zmanjšujemo njeno odpornost na prihodnje suše. Pri varovanju podzemne vode je morda zato najtežje pravočasno prepoznati težavo in ukrepati, ko jo je še mogoče preprečiti. Varovanje podzemne vode zato ni le naloga stroke in države, ampak odgovornost vseh nas.

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Dr. Luka Serianz, mag. inž. geol.

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