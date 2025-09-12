  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Sveta ali pametna matematika?

    Oba z ženo sva zaznamovana z matematičnim terorjem iz svoje mladosti. Jaz pa včasih še sanjam, da sem znova in znova v JNA.
    Kaj, če je med učenci novi Kosovel, ki ga bo grozeča in strahospoštovana matematika zatrla, negirala in morda celo izvrgla? FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters 
    Galerija
    Kaj, če je med učenci novi Kosovel, ki ga bo grozeča in strahospoštovana matematika zatrla, negirala in morda celo izvrgla? FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters 
    Tomaž Grubar
    12. 9. 2025 | 05:00
    13:31
    A+A-

    Sem starš šestnajstletnice, ki je bila v zadnjem šolskem letu dijakinja drugega letnika ene od slovenskih gimnazij. V letošnjem poletju smo se ona sama in z njo še vsi družinski člani soočili s frustrirajočim, a obenem skoraj svetim popravnim izpitom Matematike z velikim »M«.

    Precej boleča izkušnja, za pubertetnico. In tudi njena starša. Odprle so se namreč lastne mladostniške rane, ki jih nosiva na svojem hrbtu iz časa najinih popravnih izpitov. Znova sva dojela, zakaj štirideset let pozneje še vedno sanjava travmatične matematične sanje, ko znova piševa teste, ali sva vprašana pred tablo. Oba z ženo sva očitno zaznamovana z matematičnim terorjem iz svoje mladosti. Jaz pa včasih še sanjam, da sem znova in znova v JNA. Moral bi že domov, pa nikakor nikomur ne morem objasniti, da so name pozabili in sem že mnogo predolgo v vojaški suknji.

    A pustimo travme vojaščine in se posvetimo Sveti Matemariki leta 2025.

    Matematika je že tradicionalno šolsko cedilo, ki cedi in v grobem ločuje pridne piflarje in neukročene upornike in boeme. Najina hči, najin sin in midva sodimo v bolj problematičen krog umetnikov. Vsi predmeti so nam štimali. Le matematika nas je krotovičila do te mere, da sva starša ob hčerini reprizi spopadanja z matematiko, še budna, prek dneva, podoživela nepotrebne travme. Želim povedati, da je matematično mučenje po večini slovenskih šol, popolnoma neumno in neproduktivno. Namen svete matematike je, vse bolj, zgolj izločanje ustvarjalnih avtorjev.

    Tomaž Grubar FOTO: Matej Družnik/Delo
    Tomaž Grubar FOTO: Matej Družnik/Delo
    Kljub temu da mi matematika ni šla in da sem v dvoboju s profesorji, ki se z matematiko enačijo, izgubil, sem se našel na področju pisanja, muziciranja, produkcije. Organiziran, a obenem svobodno bohemski delujem v svoji svobodi in inovativnosti odgovorno in profesionalno. Na svoj račun v plus in minus, za razliko od vseh matematičnih učiteljev in profesorjev, ki jih plačuje država, kadar delajo dobro ali slabo.

    A pojdimo k zgodbi, s katero bi rad sporočil moja spoznanja. Kot poklicni pisec bom zadovoljil dramaturgiji, scenarističnim obratom …, da bralca pripeljem do končne scenaristično matematične katarze.

    Za začetek vam pokažem dve fotografiji jedilnih miz s stoli. Razlika je očitna. Moderni komplet je lep, a nekako brezdušen. Rustikalni pa je na pogled že obšlesan in obtolčen, a nosi zgodbo nekega kulturnega konteksta. Na razliki med enim in drugim kompletom pa bom poskusil razložiti skrivnostnost razlike med »sveto matematiko« in »pametno matematiko«.

    Že več kot štirideset let se ukvarjam z avtorstvom in inovativnostjo. Spoznal sem številne sodelavce. Več kot petsto izobčencev, doktorjev, pravnikov, zdravnikov, vojakov, kmetov, obrtnikov, revežev in prevarantov. Kar sem se naučil iz izkušnje sodelovanja z vsemi naštetimi, pa je sledeče. Skoraj praviloma pridni niso kreativni. So pa poslušni in zanesljivi. Največje pomanjkanje inovativnosti najdemo pri odličnih matematikih, ki so imeli na faksu same desetice. A od njih v fazi praktičnega ustvarjanja ni nove inovativnosti in raziskovalnosti. Medtem pa vsebinsko največ ponudijo izločeni iz šolskega sistema in družbe. Zanimivo, kajne?

    V tovrstna šolska sita je v letošnjem poletju vstopila tudi moja hči. Šestnajstletna pubertetnica, ki jo zanimajo fantje in socializacija, oblekice in frizure, pa tudi atletika, glasba, jeziki, psihologija. Matematika pa je, na moje veselje in žalost, ne zanima preveč. Še večjo težavo z matematiko pa hči občuti ob samosvojem profesorju matematike, ki je šolski primer učitelja, ki mu je matematika ves svet. Živi skozi matematiko. Predvidevam, da tudi v zasebnem življenju. Na trenutke se zdi, da sam sebe enači z matematiko in sam sebe enači tudi z uspešnostjo celotne gimnazije, kjer on sam poučuje nadpredmet – »sveto matematiko«. Da ne bom krivičen, je treba priznati, da učenci taistega učitelja na maturi res dosegajo nadpovprečne rezultate. Po matematični logiki, to dejstvo postane njegov /in ravnateljev/ edini argument uspešnosti.

    Pa ni tako preprosto. Otroške duše se ne da izmeriti le z oceno iz matematike.

    In tu trčimo v kruto dejstvo, da morajo matematiko manj nadarjeni dijaki in dijakinje za matematiko porabiti večino svojega časa, energije, koncentracije. Posledično trpijo vsi drugi predmeti. Trinajst jih je. Slej ko prej trpijo jeziki. Kaj, če je med učenci novi Kosovel, ki ga bo grozeča in strahospoštovana matematika zatrla, negirala in morda celo izvrgla? Kaj, če je med učenkami vrhunska plezalka, ki jo bodo matematične zahteve prikrajšale za njen šport? Morda bi lahko postala olimpijska prvakinja? Kaj, če je med učenci novi Freud, ki pri šestnajstih že pravilno diagnosticira pretirano psihološko enačenje učitelja s predmetom. »Jaz sem matematika« in »Jaz sem Gimnazija«!

    Spolzko pedagoško in strokovno stališče!

    Taisti nadobudni mladi (bodoči) psihiater bi morda znal tudi že razbrati nenavadnost, da je v anketah uspešnosti dotične gimnazije večina besed porabljenih zgolj za matematiko. Manj ali nič pa se sliši o stanju na področju vseh drugih predmetov. En Pitagora, ki za svoje preživetje in prosperiteto uniči tri druge talente (Kosovela, Garnbretovo in Freuda) je za moje pojme identifikator slabega rezultata gimnazije kot celote. Profesor pa trmasto vsiljuje svojo doktrino klasične matematike in s svojim načinom gradi model kruto analitičnega psiho profila dijakinj in dijakov. Kar je krivično za vse tiste, ki jim matematika, fizika, statistika, analitika … niso intimna opcija.

    Zdi se, da je profesor v stalnem lovu za matematično superiornostjo »svoje« gimnazije. Posledično pa vsakega dijaka ali dijakinjo, ki ji (mu) matematika ne gre dobro, vidi in občuti kot grožnjo za padec njegovega matematičnega ratinga. Na trenutke se zdi, da ga takšni dijaki in dijakinje odkrito motijo. Intimno bi jih odstranil. Tako se zdi, vidi in občuti. Meni in moji ženi je takšno rešitev celo predlagal. Naj si izbere lažjo šolo! Precej sporen pedagoški zdrs. Ampak kdo mu bo zameril pedagoško robatost? Takšni pač so. Računajo super, čutijo pa slabo.

    S tem spoznanjem smo prišli do prvega scenarističnega obrata.

    Vrnimo se sedaj k slikama dveh kuhinjskih miz in stolov z začetka zgodbe. In povežimo scenaristične niti. Gimnazija kot učna ustanova bi morala opazovati nadarjenosti učencev ter hkrati skrbno slediti in opazovati dogajanje na področju potrebe po izobrazbenih profilih na trgu. Nacionalno in, predvsem, lokalno. Družba potrebuje nekaj matematikov, nekaj fizikov, kemikov, komikov, zgodovinarjev, športnikov, vzgojiteljev. Predvsem pa potrebuje gimnazijsko širino znanja za vse tiste, ki ne bodo državni uslužbenci, ampak bodo proizvajali konkretne izdelke in zagotavljali konkretne usluge. Vzemimo fanta XY, ki je naredil gimnazijsko maturo, nato pa nadaljeval šolanje na lesnem faksu, saj namerava prevzeti družinsko tišlarijo. Če je splošno izobražen, bo mizarstvo nadgradil v umetniško mizarstvo. In bo delal nadstandardno pohištvo, prave eksponate. Dosežena bo visoka dodana vrednost, ob visoko zavestni uporabi domačega lesa, zagotavljanja domačih delovnih mest. Kljub temu da v gimnaziji ni blestel v matematiki. A z veliko žlico je zajel širok nabor splošne izobrazbe.

    Drugi pa je dijak ZX. Hladni in racionalni matematik, poklicni odličnjak. Ta pa ne bo šel v smeri umetnosti pri izdelavi miz ali stolov. Ta bo vse do zadnje decimalke izračunal, kalkuliral, ekonomiziral in na koncu bo izdelek pred našimi očmi precej hladna in brezdušna miza s stoli. Narejena bo iz slabega cenenega uvoženega lesa, z lepili, ki so sporni v ekološkem smislu. Izdelana bo morda celo nekje na vzhodu, z otroško delovno silo. Dodana vrednost takšne mize pa bo nikakršna.

    Bližamo se scenaristični katarzi. Upam, da se nam že počasi svita, da matematika za vsako ceno pokvari svet. Ker je matematika v osnovi poustvarjanje. Zadnjih nekaj sto let matematika skoraj ne odkriva nič več novega, zgolj ponavlja že znane formule. Če prenesemo v glasbo, je seveda tisti, ki je napisal simfonijo, popolnoma nekaj drugega kot tisti, ki jo bo po zapisanih notah zgolj zaigral. Ali pa če primerjamo tistega, ki je prvi odkril in raziskal Škocjanske jame, s tistim, ki zdaj vodi trume turistov po urejenih, osvetljenih in varnih poteh.

    Izkušnje s terena kažejo, da so odlični matematiki v sferi kreativne inovativnosti precej neuporabni. Namreč. V matematiko so se zatekli prav zaradi svoje nekreativnosti in pomanjkanja strastne ljubezni z raziskovanjem novega, še neodkritega. In potem se najdejo in rešijo zgolj v drilu in učenju na pamet. Matematik je priden in zapomljiv zgolj zato, ker (praviloma) nima brezpogojno strastnih talentov. Nima ustvarjalne ljubezni in ne najde strasti za avtorsko udejstvovanje. Večni poustvarjalec. Je pa priden.

    Je to pot in način, ki ga zagovarjata profesor matematike in njegov nadrejeni ravnatelj?

    Naprednosti se ne išče in ne najde v konservativni konvencionalnosti. Ravnatelj, učiteljski zbor, svet zavoda bi morali predlagati spremembe. Drzne in inovativne. Naj se dotična gimnazija kot prva odloči, da bo kosovelovsko vsebinsko drzna in vizionarska. Da bo imela od dveh razredov gimnazije zgolj enega klasično naravoslovnega. In v tem razredu naj naš ljubi profesor pripelje matematiko do prvega mesta v državi. Super.

    A pozor!!! V drugi oddelek naj inovativno povabijo drugačne učence k isti snovi, a z bolj bohemskim pristopom. Naj napredna gimnazija omogoči kreativno šolanje tistim, ki bodo združili široko izobrazbo s konkretnim ustvarjanjem. Visoko izobraženi mizarji, zdravniki, pisci, režiserji, glasbeniki, športniki, samostojni podjetniki, obrtniki, obujevalci že skoraj pozabljenih znanj … bodo našli in ustvarili presežek. Prej kot pridni. Fantje iz pleskarske šole lepo pleskajo. To vemo. Tisti s podlago opravljene in ponotranjene gimnazije pa bodo morda že delali umetniške štukature. Nekaj pa bo tudi takih, ki bodo morda poslikali novo Sikstinsko kapelo. Kljub temu da so pri matematiki na gimnaziji komaj zvozili, ko se jim je celo malček pogledalo skozi prste.

    Scenaristična katarza?

    Po svojih najboljših močeh sem poskušal opisati ozadja, o katerih se v šolah ne govori. Tudi na zavodu in ministrstvu za šolstvo ne dovolj. Ampak zgolj na tovrstnih razmislekih se odloča o usodi naroda. Bomo pridni ponavljevalci ali drzni, strastni raziskovalci?

    Naredil bom vse, da moja hči najde v svojem učenju in delovanju strast ustvarjanja. To je življenje. Vse drugo je matematično životarjenje.

     

    ***

    Tomaž Grubar, outfluencer

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Pedagoški programi ostali na papirju: več kot sto kandidatov brez vpisa

    Ministrstvo opozarja, da so fakultete razpisale programe, a jih niso izvedle. Fakultete odgovarjajo, da je bilo na posamezen program premalo prijavljenih.
    Špela Kuralt 13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Karmen Pižorn

    Dekanja: Marsikdo svetuje mlademu človeku, naj ne bo nor, da bi šel za učitelja

    Ključna težava je v odnosu družbe do učiteljskega poklica, pravi Karmen Pižorn in dodaja, da se tudi učitelji sami ne smejo sramovati, da so učitelji.
    Špela Kuralt 8. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kolesarska steza

    Zaradi spora med državo in nadškofijo morda ob milijone, župana ogorčena

    Nadškofija Ljubljana se je zaradi kršenja pogodbe pritožila na gradbeno dovoljenje za dokončanje kolesarske steze.
    Tina Horvat 10. 9. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

    V slovenskem taboru veliko jeze, a tudi ponosa po četrtfinalnem obračunu. Luka Dončić tako nespoštljivega odnosa še ni doživel, sodniki so zakuhali tekmo.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče peromatematikašolstvoučiteljidijaki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Ta mesec se začenja gradnja tretjega pasu na štajerski vpadnici

    Obnova na avtocestnem omrežju je nujna na ljubljanskem obroču, vpadnicah v glavno mesto ter delih štajerske in primorske avtoceste.
    Nejc Gole 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Odpravili bi možnost dedovanja izjemnih pokojnin

    Reforma: Državni zbor bo predlog novele zakona potrjeval predvidoma oktobra. Kaj bo z zimskim dodatkom za upokojence, če bo referendum?
    Barbara Hočevar 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Zgodnji dnevi evropskega stoletja ponižanja

    Fraza »stoletje ponižanja« je kljub nepopolnosti analogije uporabna prav zato, ker opozarja na domače poreklo večine aktualnih evropskih problemov.
    Mojca Pišek 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Norija zaradi umetne inteligence je napihnila borzo – kaj, če se ta sesuje?

    Cena morebitnega zloma borze bi bila nevarno visoka.
    The Economist 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Sveta ali pametna matematika?

    Oba z ženo sva zaznamovana z matematičnim terorjem iz svoje mladosti. Jaz pa včasih še sanjam, da sem znova in znova v JNA.
    12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Zgodnji dnevi evropskega stoletja ponižanja

    Fraza »stoletje ponižanja« je kljub nepopolnosti analogije uporabna prav zato, ker opozarja na domače poreklo večine aktualnih evropskih problemov.
    Mojca Pišek 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Norija zaradi umetne inteligence je napihnila borzo – kaj, če se ta sesuje?

    Cena morebitnega zloma borze bi bila nevarno visoka.
    The Economist 12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Sveta ali pametna matematika?

    Oba z ženo sva zaznamovana z matematičnim terorjem iz svoje mladosti. Jaz pa včasih še sanjam, da sem znova in znova v JNA.
    12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo