Sveta ali pametna matematika?

Sem starš šestnajstletnice, ki je bila v zadnjem šolskem letu dijakinja drugega letnika ene od slovenskih gimnazij. V letošnjem poletju smo se ona sama in z njo še vsi družinski člani soočili s frustrirajočim, a obenem skoraj svetim popravnim izpitom Matematike z velikim »M«.

Precej boleča izkušnja, za pubertetnico. In tudi njena starša. Odprle so se namreč lastne mladostniške rane, ki jih nosiva na svojem hrbtu iz časa najinih popravnih izpitov. Znova sva dojela, zakaj štirideset let pozneje še vedno sanjava travmatične matematične sanje, ko znova piševa teste, ali sva vprašana pred tablo. Oba z ženo sva očitno zaznamovana z matematičnim terorjem iz svoje mladosti. Jaz pa včasih še sanjam, da sem znova in znova v JNA. Moral bi že domov, pa nikakor nikomur ne morem objasniti, da so name pozabili in sem že mnogo predolgo v vojaški suknji.

A pustimo travme vojaščine in se posvetimo Sveti Matemariki leta 2025.

Matematika je že tradicionalno šolsko cedilo, ki cedi in v grobem ločuje pridne piflarje in neukročene upornike in boeme. Najina hči, najin sin in midva sodimo v bolj problematičen krog umetnikov. Vsi predmeti so nam štimali. Le matematika nas je krotovičila do te mere, da sva starša ob hčerini reprizi spopadanja z matematiko, še budna, prek dneva, podoživela nepotrebne travme. Želim povedati, da je matematično mučenje po večini slovenskih šol, popolnoma neumno in neproduktivno. Namen svete matematike je, vse bolj, zgolj izločanje ustvarjalnih avtorjev.

Kljub temu da mi matematika ni šla in da sem v dvoboju s profesorji, ki se z matematiko enačijo, izgubil, sem se našel na področju pisanja, muziciranja, produkcije. Organiziran, a obenem svobodno bohemski delujem v svoji svobodi in inovativnosti odgovorno in profesionalno. Na svoj račun v plus in minus, za razliko od vseh matematičnih učiteljev in profesorjev, ki jih plačuje država, kadar delajo dobro ali slabo.

A pojdimo k zgodbi, s katero bi rad sporočil moja spoznanja. Kot poklicni pisec bom zadovoljil dramaturgiji, scenarističnim obratom …, da bralca pripeljem do končne scenaristično matematične katarze.

Za začetek vam pokažem dve fotografiji jedilnih miz s stoli. Razlika je očitna. Moderni komplet je lep, a nekako brezdušen. Rustikalni pa je na pogled že obšlesan in obtolčen, a nosi zgodbo nekega kulturnega konteksta. Na razliki med enim in drugim kompletom pa bom poskusil razložiti skrivnostnost razlike med »sveto matematiko« in »pametno matematiko«.

Že več kot štirideset let se ukvarjam z avtorstvom in inovativnostjo. Spoznal sem številne sodelavce. Več kot petsto izobčencev, doktorjev, pravnikov, zdravnikov, vojakov, kmetov, obrtnikov, revežev in prevarantov. Kar sem se naučil iz izkušnje sodelovanja z vsemi naštetimi, pa je sledeče. Skoraj praviloma pridni niso kreativni. So pa poslušni in zanesljivi. Največje pomanjkanje inovativnosti najdemo pri odličnih matematikih, ki so imeli na faksu same desetice. A od njih v fazi praktičnega ustvarjanja ni nove inovativnosti in raziskovalnosti. Medtem pa vsebinsko največ ponudijo izločeni iz šolskega sistema in družbe. Zanimivo, kajne?

V tovrstna šolska sita je v letošnjem poletju vstopila tudi moja hči. Šestnajstletna pubertetnica, ki jo zanimajo fantje in socializacija, oblekice in frizure, pa tudi atletika, glasba, jeziki, psihologija. Matematika pa je, na moje veselje in žalost, ne zanima preveč. Še večjo težavo z matematiko pa hči občuti ob samosvojem profesorju matematike, ki je šolski primer učitelja, ki mu je matematika ves svet. Živi skozi matematiko. Predvidevam, da tudi v zasebnem življenju. Na trenutke se zdi, da sam sebe enači z matematiko in sam sebe enači tudi z uspešnostjo celotne gimnazije, kjer on sam poučuje nadpredmet – »sveto matematiko«. Da ne bom krivičen, je treba priznati, da učenci taistega učitelja na maturi res dosegajo nadpovprečne rezultate. Po matematični logiki, to dejstvo postane njegov /in ravnateljev/ edini argument uspešnosti.

Pa ni tako preprosto. Otroške duše se ne da izmeriti le z oceno iz matematike.

In tu trčimo v kruto dejstvo, da morajo matematiko manj nadarjeni dijaki in dijakinje za matematiko porabiti večino svojega časa, energije, koncentracije. Posledično trpijo vsi drugi predmeti. Trinajst jih je. Slej ko prej trpijo jeziki. Kaj, če je med učenci novi Kosovel, ki ga bo grozeča in strahospoštovana matematika zatrla, negirala in morda celo izvrgla? Kaj, če je med učenkami vrhunska plezalka, ki jo bodo matematične zahteve prikrajšale za njen šport? Morda bi lahko postala olimpijska prvakinja? Kaj, če je med učenci novi Freud, ki pri šestnajstih že pravilno diagnosticira pretirano psihološko enačenje učitelja s predmetom. »Jaz sem matematika« in »Jaz sem Gimnazija«!

Spolzko pedagoško in strokovno stališče!

Taisti nadobudni mladi (bodoči) psihiater bi morda znal tudi že razbrati nenavadnost, da je v anketah uspešnosti dotične gimnazije večina besed porabljenih zgolj za matematiko. Manj ali nič pa se sliši o stanju na področju vseh drugih predmetov. En Pitagora, ki za svoje preživetje in prosperiteto uniči tri druge talente (Kosovela, Garnbretovo in Freuda) je za moje pojme identifikator slabega rezultata gimnazije kot celote. Profesor pa trmasto vsiljuje svojo doktrino klasične matematike in s svojim načinom gradi model kruto analitičnega psiho profila dijakinj in dijakov. Kar je krivično za vse tiste, ki jim matematika, fizika, statistika, analitika … niso intimna opcija.

Zdi se, da je profesor v stalnem lovu za matematično superiornostjo »svoje« gimnazije. Posledično pa vsakega dijaka ali dijakinjo, ki ji (mu) matematika ne gre dobro, vidi in občuti kot grožnjo za padec njegovega matematičnega ratinga. Na trenutke se zdi, da ga takšni dijaki in dijakinje odkrito motijo. Intimno bi jih odstranil. Tako se zdi, vidi in občuti. Meni in moji ženi je takšno rešitev celo predlagal. Naj si izbere lažjo šolo! Precej sporen pedagoški zdrs. Ampak kdo mu bo zameril pedagoško robatost? Takšni pač so. Računajo super, čutijo pa slabo.

S tem spoznanjem smo prišli do prvega scenarističnega obrata.

Vrnimo se sedaj k slikama dveh kuhinjskih miz in stolov z začetka zgodbe. In povežimo scenaristične niti. Gimnazija kot učna ustanova bi morala opazovati nadarjenosti učencev ter hkrati skrbno slediti in opazovati dogajanje na področju potrebe po izobrazbenih profilih na trgu. Nacionalno in, predvsem, lokalno. Družba potrebuje nekaj matematikov, nekaj fizikov, kemikov, komikov, zgodovinarjev, športnikov, vzgojiteljev. Predvsem pa potrebuje gimnazijsko širino znanja za vse tiste, ki ne bodo državni uslužbenci, ampak bodo proizvajali konkretne izdelke in zagotavljali konkretne usluge. Vzemimo fanta XY, ki je naredil gimnazijsko maturo, nato pa nadaljeval šolanje na lesnem faksu, saj namerava prevzeti družinsko tišlarijo. Če je splošno izobražen, bo mizarstvo nadgradil v umetniško mizarstvo. In bo delal nadstandardno pohištvo, prave eksponate. Dosežena bo visoka dodana vrednost, ob visoko zavestni uporabi domačega lesa, zagotavljanja domačih delovnih mest. Kljub temu da v gimnaziji ni blestel v matematiki. A z veliko žlico je zajel širok nabor splošne izobrazbe.

Drugi pa je dijak ZX. Hladni in racionalni matematik, poklicni odličnjak. Ta pa ne bo šel v smeri umetnosti pri izdelavi miz ali stolov. Ta bo vse do zadnje decimalke izračunal, kalkuliral, ekonomiziral in na koncu bo izdelek pred našimi očmi precej hladna in brezdušna miza s stoli. Narejena bo iz slabega cenenega uvoženega lesa, z lepili, ki so sporni v ekološkem smislu. Izdelana bo morda celo nekje na vzhodu, z otroško delovno silo. Dodana vrednost takšne mize pa bo nikakršna.

Bližamo se scenaristični katarzi. Upam, da se nam že počasi svita, da matematika za vsako ceno pokvari svet. Ker je matematika v osnovi poustvarjanje. Zadnjih nekaj sto let matematika skoraj ne odkriva nič več novega, zgolj ponavlja že znane formule. Če prenesemo v glasbo, je seveda tisti, ki je napisal simfonijo, popolnoma nekaj drugega kot tisti, ki jo bo po zapisanih notah zgolj zaigral. Ali pa če primerjamo tistega, ki je prvi odkril in raziskal Škocjanske jame, s tistim, ki zdaj vodi trume turistov po urejenih, osvetljenih in varnih poteh.

Izkušnje s terena kažejo, da so odlični matematiki v sferi kreativne inovativnosti precej neuporabni. Namreč. V matematiko so se zatekli prav zaradi svoje nekreativnosti in pomanjkanja strastne ljubezni z raziskovanjem novega, še neodkritega. In potem se najdejo in rešijo zgolj v drilu in učenju na pamet. Matematik je priden in zapomljiv zgolj zato, ker (praviloma) nima brezpogojno strastnih talentov. Nima ustvarjalne ljubezni in ne najde strasti za avtorsko udejstvovanje. Večni poustvarjalec. Je pa priden.

Je to pot in način, ki ga zagovarjata profesor matematike in njegov nadrejeni ravnatelj?

Naprednosti se ne išče in ne najde v konservativni konvencionalnosti. Ravnatelj, učiteljski zbor, svet zavoda bi morali predlagati spremembe. Drzne in inovativne. Naj se dotična gimnazija kot prva odloči, da bo kosovelovsko vsebinsko drzna in vizionarska. Da bo imela od dveh razredov gimnazije zgolj enega klasično naravoslovnega. In v tem razredu naj naš ljubi profesor pripelje matematiko do prvega mesta v državi. Super.

A pozor!!! V drugi oddelek naj inovativno povabijo drugačne učence k isti snovi, a z bolj bohemskim pristopom. Naj napredna gimnazija omogoči kreativno šolanje tistim, ki bodo združili široko izobrazbo s konkretnim ustvarjanjem. Visoko izobraženi mizarji, zdravniki, pisci, režiserji, glasbeniki, športniki, samostojni podjetniki, obrtniki, obujevalci že skoraj pozabljenih znanj … bodo našli in ustvarili presežek. Prej kot pridni. Fantje iz pleskarske šole lepo pleskajo. To vemo. Tisti s podlago opravljene in ponotranjene gimnazije pa bodo morda že delali umetniške štukature. Nekaj pa bo tudi takih, ki bodo morda poslikali novo Sikstinsko kapelo. Kljub temu da so pri matematiki na gimnaziji komaj zvozili, ko se jim je celo malček pogledalo skozi prste.

Scenaristična katarza?

Po svojih najboljših močeh sem poskušal opisati ozadja, o katerih se v šolah ne govori. Tudi na zavodu in ministrstvu za šolstvo ne dovolj. Ampak zgolj na tovrstnih razmislekih se odloča o usodi naroda. Bomo pridni ponavljevalci ali drzni, strastni raziskovalci?

Naredil bom vse, da moja hči najde v svojem učenju in delovanju strast ustvarjanja. To je življenje. Vse drugo je matematično životarjenje.

Tomaž Grubar, outfluencer

