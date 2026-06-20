Svoboda Angele Merkel in zastava na Triglavu

Bivša nemška kanclerka in predsednica CDU svojo politično filozofijo pojasnjuje z besedno zvezo socialni kapitalizem. (Na Kitajskem naj bi imeli kapitalistični socializem.) Berem velezanimivi življenjepis Angele Merkel, ki so jo – po vsem videzu – izbrali, ker je prišla iz Vzhodne Nemčije in je poznala komunistični sistem. V drugem delu knjige se njeni odnosi z Rusi (predvsem s Putinom) ohlajajo, vendar kanclerka ugotavlja, da so Evropejci preveč brezbrižni do Rusije.

Precej prostora Merklova posveča tudi Bližnjemu vzhodu, Izraelu in terorizmu. Nemčija na diplomatski ravni podpira palestinsko-izraelsko rešitev z dvema državama in prenehanje iranskega jedrskega programa. Vendar se je v EU in OZN vzdržala pri glasovanju za Palestino kot državo.