Tajvan je neločljivi del kitajskega ozemlja

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Tajvanske oblasti so nedavno v slovenskih medijih objavile prispevek, v katerem je bila vsebina resolucije Generalne skupščine Združenih narodov št. 2758 predstavljena napačno. Pri tem so zagovarjale stališče o »neodvisnosti Tajvana« in poskušale »internacionalizirati« tajvansko vprašanje. Navedbe v prispevku izkrivljajo dejstva, zavajajo slovensko in mednarodno javnost ter negativno vplivajo na dvostranske odnose. Številni slovenski prijatelji so zaradi tega izrazili zaskrbljenost, zato želi Veleposlaništvo LR Kitajske v Sloveniji pojasniti bistvo tajvanskega vprašanja in z njim povezana dejstva. 1. Dejstvo, da je Tajvan del Kitajske, je nesporno in ...