Tehnologija zame, ne pa zate

Kapitalizem temelji na konkurenci. V praksi pa je to temeljno načelo pogosto kršeno, saj si ambiciozni kapitalisti seveda prizadevajo odpraviti konkurenco in si zagotoviti vodilni položaj na trgu, s katerega lahko preprečijo prihod novih morebitnih konkurentov. Z uspehom torej lahko obogatite in si zagotovite status vizionarja, lahko pa se vas tudi bojijo in vas sovražijo.

Zato Kitajska – domnevno eno najuspešnejših tržnih gospodarstev enaindvajsetega stoletja – vodi vojno proti svojim tehnološkim velikanom, predvsem tako, da je z javnega prizorišča »umaknila« Jacka Maja, soustanovitelja skupine Alibaba, potem ko je kritiziral kitajske finančne regulatorje. Hkrati so se Evropejci, ki so močno zaskrbljeni, da nimajo lastnega sektorja tehnoloških gigantov, osredotočili na uveljavljanje konkurenčnih (protimonopolnih) politik, da bi omejili moč velikanov, kot sta Google in Apple. V Združenih državah Amerike je politična pripadnost velikih tehnoloških podjetij (tako »prebujeni« levici kot tudi desnici, ki še vedno izbira »rdečo tableto«) postala osrednja točka razdiralnih kulturnih vojn v državi.

Ironično je, a nikakor ne novost, da novo zgodbo tehnološkega pesimizma najglasneje spodbujajo tisti, ki so bili na čelu včerajšnjih inovacij.

Povsem naravno je, da nas skrbita tržna moč in politični vpliv ogromnih – in zelo pomembnih – korporacij. To so podjetja, ki po svoji volji lahko odločajo o usodi številnih majhnih in celo srednje velikih držav. Večina razprav o vplivu korporacij je predvsem akademskih. Kar pa ne velja za Ukrajino, kjer je tehnologija zasebnega sektorja v zadnjem letu odigrala odločilno vlogo na bojišču.

Zaradi satelitske spletne storitve starlink podjetja SpaceX Elona Muska so Ukrajinci lahko komunicirali v realnem času, spremljali premike ruskih enot in zelo izboljšali natančnost svojih napadov na sovražnikove cilje (s čimer so prihranili dragoceno strelivo). Brez starlinka bi se ukrajinska obramba verjetno sesula.

Vendar so takšne tehnološke odvisnosti zaradi muhavosti prihodnjih korporativnih diktatorjev že same po sebi tvegane. Musk je oktobra lani izkoristil svoje lastništvo Twitterja za organizacijo virtualnega »referenduma« o napol pripravljenem mirovnem načrtu, ki bi Rusiji prepustil Krim. Ko so ukrajinski diplomati temu nasprotovali, jim je malodušno zagrozil, da bo ukinil starlink (in za nekaj časa je bil dostop na spornih območjih res onemogočen).

Harold James, profesor zgodovine in mednarodnih zadev na Univerzi Princeton. FOTO: Project Syndicate

Paradoksalno je, da nova razprava o korporativni moči poteka prav v času, ko se konkurenca med tehnološkimi podjetji krepi. Radikalne tehnološke spremembe že po svoji naravi prinašajo izredno negotovost, zlasti za korporacije in poslovne modele. Novi, očitno transformacijski preboji na področju umetne inteligence lahko povzročijo, da bodo tudi najmočnejši tehnološki velikani postali zastareli, če ne bodo sledili inovacijam. Do letos je bila prevlada iskalnika google podjetja Alphabet nesporna, zdaj pa tej storitvi nenadoma grozi, da jo bo prehitel OpenAI/Microsoftov chatgpt. Facebook in twitter sta včasih veljala za nepogrešljivi platformi za družbena omrežja, zdaj ju hitro nadomeščajo druge, na primer tiktok.

Takšen razvoj dogodkov ne bi smel biti presenečenje. V zgodovini poslovanja je neuspeh veliko pogostejši od trajnega uspeha. Se spomnite podjetja Kodak? Njegovi dnevi so bili šteti, ko se mu ni uspelo prilagoditi prihodu digitalne fotografije. Najstarejša podjetja na svetu so tista, ki imajo tržno nišo v lokaliziranih, netehničnih sektorjih, ki niso odvisni od modnih trendov. Če ne obvladujete takšne niše, če torej niste japonski proizvajalec sakeja ali toskanski vinar, pač niste varni.

Velika podjetja, ki se spopadajo z nenehno grožnjo svojemu obstoju, imajo običajno na voljo dve strategiji. Prva je, da preprečijo ali onemogočijo nadaljnje inovacije, češ da bodo nevarne in destabilizirajoče. V dvajsetem stoletju so, na primer, velike železniške družbe agresivno lobirale proti zahtevi proizvajalcev avtomobilov po gradnji avtocest.

Zdaj so vložki precej večji, retorika pa še bolj napihnjena. Nekatere vodilne osebnosti v svetu tehnologije opozarjajo, da bi najnovejše inovacije v tem sektorju – brez strogih predpisov o umetni inteligenci – lahko povzročile civilizacijski kolaps. To je bilo eno od sporočil zelo razširjenega pisma o moratoriju na UI, ki so ga podpisali raziskovalci UI in tehnološke ikone, kot je Musk, za katerega se je pozneje izkazalo, da vlaga v novo zagonsko podjetje, ki bo konkuriralo OpenAI.

Glede na to zgodbo bi sedanji hiter napredek lahko pripeljal do umetne splošne inteligence, ki bi bila tako močna in nepredvidljiva, da bi se človeštvo nehote lahko znašlo v njeni nemilosti. Pisci znanstvene fantastike (in nekateri filozofi) že dolgo pišejo takšne scenarije. Če superinteligenci naložimo nalogo varovanja okolja, se nekega dne lahko odloči, da je očitna rešitev odstranitev vira problema, torej človeka. Ali pa bi umetna inteligenca preprosto tako monomanično izvajala dodeljeno nalogo, da je ne bi bilo mogoče ustaviti – kot v Goethejevi pesmi Čarovnikov vajenec. Takšni argumenti izražajo splošno razpoloženje tesnobe, ki je značilno za vsako dobo hitrih sprememb. Primer luditov, razbijalcev strojev iz devetnajstega stoletja, je vedno romantično privlačen.

Druga možnost, ki jo ima tesnobna tehnološka elita, je iskanje vladne zaščite z navajanjem tveganj za nacionalno ali gospodarsko varnost. Microsoftov predsednik Brad Smith opozarja, da zaradi dejstva, da so za usposabljanje sistemov umetne inteligence potrebna tako velika vlaganja, to lahko počne le nekaj institucij, med katerimi so predvsem kitajske, kot je pekinška akademija za umetno inteligenco.

Obe strategiji vključujeta ustvarjanje pripovedi, ki ustvarjalcem lahko zagotovi politično zaščito pred tržno konkurenco. Podjetja, ki so že sama po sebi ogrožena – ker so vpletena v stave z velikimi vložki in neznanim izidom –, bodo vedno zahtevala, da jih politični proces v velikih državah zaščiti. Bodisi z uvedbo dodatnega regulativnega bremena za nove udeležence na trgu bodisi z ustvarjanjem ovir za tuje konkurente – želijo ohraniti status quo.

Te naravne težnje moramo upoštevati, posebno zdaj, ko so pandemija in vse večje geopolitične napetosti ustvarile novo spodbudo za tehnične inovacije. Tehnološke spremembe bodo kot vedno zelo velika motnja, ki bo prinesla nove zmagovalce in poražence. Številni komentatorji (in zainteresirane strani) se bodo neizogibno osredotočili na nevarnosti. Ironično je, a nikakor ne novost, da novo zgodbo tehnološkega pesimizma najglasneje spodbujajo tisti, ki so bili na čelu včerajšnjih inovacij.

***

Harold James, profesor zgodovine in mednarodnih zadev na Univerzi Princeton.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.

Project Syndicate, 2023.

www.project-syndicate.org