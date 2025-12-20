Pritiski na Belgijo, da bi privolila v uporabo zamrznjenih ruskih sredstev za tako imenovano reparacijsko posojilo Ukrajini, so postali osrednji in razkrivajoči test evropske iskrenosti v dobi globokih geopolitičnih premikov. Ne gre več le za tehnično vprašanje financiranja, pravni detajl sankcij ali abstraktno moralno dilemo. Gre za zavestno strategijo vsiljevanja financiranja ambiciozne geopolitične agende brez jasnega političnega prevzema odgovornosti zanjo. V političnem diskurzu se pritisk na Belgijo zavija v plemenite besede o evropski enotnosti, solidarnosti z žrtvami in strateški samozadostnosti. A za to retoriko se skriva precej bolj prozaičen in ciničen cilj: prisiliti članice, razdeliti njihove obveznosti za geopolitične ambicije vrha in nekaterih članic. Če pa se lahko uporabi »ruski denar«, potem ni treba povečevati nacionalnih prispevkov, načenjati težke razprave o novem skupnem dolgu in, kar je najpomembneje, ni treba lastnim volivcem pojasnjevati, da ambicije globalnega igralca stanejo zelo konkretne evre v davčnih obveznostih. EU prenaša pravne, fiskalne in sistemske posledice ukrepov, ki jih želi sprejeti v prihodnost.

Iluzija brezplačnega kosila in outsourcing tveganja

Zamrznjena ruska sredstva v bruseljskih pogovorih pogosto predstavljajo kot denar, ki že fizično obstaja na evropskem ozemlju in zato nikogar nič ne stane. Ta predstava je politično udobna, ekonomsko naivna, pravno pa dvomljiva. Ta sredstva niso evropska premoženjska masa, niso evropski proračunski prihodek in nimajo neznanega lastnika. So tuje državno premoženje, ki je začasno zamrznjeno kot del sankcijskega režima. Vsak poskus, da se iz njih naredi jamstvo za dolg ali neposreden vir financiranja, pomeni prikrito konfiskacijo brez jasne mednarodnopravne podlage – nevaren precedens, ki bi lahko dolgoročno škodoval zaupanju in evru kot rezervni valuti. Namesto da bi se EU s tem temeljnim problemom odkrito spoprijela, ga poskuša rešiti z institucionalnim prelaganjem odgovornosti. Ker je približno dve tretjini zamrznjenih sredstev v depozitnem sistemu Euroclear s sedežem v Bruslju, se tveganje elegantno potiska v jurisdikcijo in na bilanco majhne države na križišču evropskih moči. Kar je za nekatere glasne članice EU abstraktna in ugledna moralna gesta solidarnosti, je za Belgijo zelo konkretna pravna, finančna in reputacijska odgovornost z realnimi posledicami. To ni solidarnost v resničnem pomenu besede. To je outsourcing tveganja v času krize na najšibkejši člen verige.

Fiskalna alkimija namesto odgovorne politike

Mehanizem reparacijskega posojila je učbeniški primer evropske fiskalne alkimije. Po vsebini in namenu gre za skupno financiranje vojne in obnove Ukrajine za naslednji dve leti, po obliki in mehanizmu pa za izogibanje priznanju, da je to nova skupna dolžniška obveznost. EU dobi takojšnjo politično korist – lahko se pohvali z nadaljevanjem odločne podpore Ukrajini brez neposrednega bremena za nacionalne proračune – medtem ko se pravno, finančno in sistemsko tveganje koncentrira pri eni sami državi, ki je gostiteljica tehnične infrastrukture. Belgijsko nasprotovanje razgalja sprenevedanje, da je mogoče voditi obsežno vojno brez ustrezne fiskalne politike oziroma da je mogoče biti zastonjski globalni igralec. Pritisk nanjo je izraz globoke evropske neiskrenosti. Ko gre za regulacijo, standarde, sankcije in okoljske cilje, je EU enotna in odločna, tudi ko ti izzovejo notranji odpor; ko gre za denar in končno porazdelitev stroškov, se začne iskanje obvodov, pravnih lukenj in institucionalnih prelaganj.

ddr. Neven Borak, ekonomist in zgodovinar. FOTO: Matej Družnik/Delo

Neprijetno sporočilo pozabljenih sporazumov

V pravni topografiji odnosov med EU in Rusijo leži nevarna past. Medtem ko ima EU danes izključno pristojnost za nove sporazume o investicijah s tretjimi državami, še vedno veljajo stari dvostranski investicijski sporazumi, sklenjeni v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja med posameznimi državami članicami in Sovjetsko zvezo, katere pravna naslednica je današnja Ruska federacija. Take sporazume je sklenila več kot polovica zdajšnjih članic Unije, med njimi tudi Slovenija. Ti sporazumi ruskim investitorjem dajejo trdne pravice – vključno z nepogrešljivo pravico do mednarodne arbitraže neodvisno od nacionalnih sodstev in zahtevo po popolni, hitri in učinkoviti odškodnini v primeru odvzema sredstev. Seveda veljajo te pravice vzajemno tudi za evropske investitorje v Rusiji. Trenutni evropski sankcijski režim je neposredno trčil vanje. To pomeni, da posamezne države članice, zdaj je najbolj izpostavljena prav Belgija, nosijo neprimerno veliko pravno in finančno tveganje: če bodo sledile evropskim sankcijam in politiki EU, se lahko soočijo z milijardnimi tožbami, če pa sledijo stari pogodbeni obveznosti, kršijo pravo EU. Prav ta jurisdikcijska dvojnost – vrzel med preteklimi bilateralnimi sporazumi med državami in sedanjo politiko EU – je tisto, zaradi česar je spor o uporabi ruskih sredstev tako zapleten in preizkuša evropsko enotnost. Vsak poskus spreminjanja zamrznjenih sredstev v aktivno finančno orodje prinaša realno in merljivo tveganje milijardnih odškodninskih zahtevkov. Ključno je, da teh tveganj ne nosi Evropska unija kot abstraktna entiteta, temveč konkretne države članice, ki imajo jurisdikcijo nad sredstvi. Za Belgijo je tveganje neposredno in stvarno, medtem ko je lahko za druge zaenkrat še abstraktno in teoretično, seveda dokler ne preračunajo, koliko bi jih lahko podobna logika stala v prihodnosti. Belgija upravičeno želi, da bi članice podprle ambicije EU s prevzemom dela tveganj nase.

Nevaren precedens brez poguma za prihodnost

Ta program je precedens brez političnega zaključka. Leta 2020 je EU prvič v zgodovini uvedla obsežno skupno zadolževanje na podlagi 122. člena pogodbe o delovanju EU kot izreden, začasen odziv na pandemijo, in to brez spremembe pogodb in brez kakršnekoli institucionalne nadgradnje fiskalne unije. Politično ga je sprejel evropski svet, pravno omogočil svet EU, ob soglasju parlamenta in po ratifikaciji nacionalnih parlamentov, vendar zgolj kot enkratno izjemo, ne kot trajni mehanizem. Nikoli nista bili vzpostavljeni niti pravna prepoved ponovitve niti jasna fiskalna arhitektura za prihodnje krize. Ta korak je bil politično nedokončan. Fiskalna unija ni bila vzpostavljena, maastrichtska pravila niso bila spremenjena, odgovornost za dolgoročno odplačevanje ni bila jasno definirana. Ostal je le precedens – in nevarna iluzija, da se lahko velike eksistencialne krize rešuje z začasnimi izjemami, ne da bi se spoprijeli s potrebo po trajni strukturi. Z izbruhom ukrajinske krize je ta iluzija trčila ob trdo realnost financiranja dolgoročnih geopolitičnih teženj. Ponovitev tega modela za vojno podporo bi zahtevala odkrito politično priznanje, da EU stopa v trajno in resnično fiskalno integracijo. Za kaj takega pa je potreben težko dosegljiv, če ne nemogoč, politični konsenz. Išče se bližnjica – pravni in finančni obvod – namesto odkrite politične odločitve o skupnem dolgu in odgovornosti. V tej enačbi so ruska sredstva le priročen nadomestek za manjkajoči politični pogum. Belgija je problematična ravno zato, ker s svojim uporom to bližnjico postavlja pod vprašaj.

Evropska hipokrizija: retorika moči brez jezika davkov

Tu se dotaknemo osrednjega problema, ki ga lahko imenujemo »evropska hipokrizija«: to je vpogled v globoko neskladje med visoko, navdušujočo retoriko o strateški avtonomiji, suverenosti in globalni vlogi ter nizko, praktično voljo za prevzemanje konkretnih stroškov takega projekta. EU želi zgovorno govoriti jezik moči in geopolitike, a se vztrajno in sistematično izogiba jeziku davkov, proračunskih vrzeli, skupnih obveznic in dolgov. Belgija v tej dinamiki ni saboter evropskih prizadevanj, temveč neprijeten in neposlušen opomnik na temeljno resnico: evropske geopolitične ambicije niso brezplačne, njihova cena ni abstraktna. Če EU resnično in iskreno želi postati globalni strateški akter z dolgoročno zavezanostjo do ukrajinske neodvisnosti, bo morala to storiti odkrito in pregledno: z novimi proračunskimi obveznostmi, s skupnimi fiskalnimi instrumenti in s politično odgovornostjo pred lastnimi državljani. Pritisk na Belgijo je v bistvu poskus, da bi se temu neprijetnemu, a nujnemu pogovoru izognili. Je poskus, da bi se resnična cena vojne in varnosti skrila v zapletene pravne konstrukcije, v bilance posameznih držav in v tišino tehničnih mehanizmov. A prav v tem je najgloblji paradoks: EU, ki si ne upa povedati svojim državljanom, kdo bo končno in dejansko plačal račun za njeno varnostno politiko, si ne zasluži zaupno govoriti o strateški avtonomiji. Belgija s svojim uporom ne blokira Evrope – sili jo, da se sooči z lastnimi notranjimi protislovji. In v tem je morda njen največji, čeprav nehoten prispevek k resnični evropski solidarnosti.

Zgodovinski in moralni paradoks: lekcija, ki je ni bilo

V ozadju teženj za ruske reparacije najdemo tudi globlji zgodovinski in moralni paradoks, ki ga še posebej jasno uteleša položaj današnje Nemčije. Država, ki je v 20. stoletju povzročila neizmerno trpljenje po vsej Evropi, je po obeh svetovnih vojnah dobila od svojih žrtev nekaj izjemno redkega v zgodovini mednarodnih odnosov: razmeroma usmiljeno in konstruktivno obravnavo pri vprašanju vojnih reparacij in drugih dolžniških obveznosti. Youngov načrt, Dawesov načrt in zlasti londonski sporazum iz leta 1953 so Nemčiji omogočili usklajevanje, raztezanje in zmanjšanje plačilnih obveznosti, kar je bilo ključno za njeno povojno obnovo in integracijo. Danes se podobna vprašanja o stabilnosti, odplačevanju dolgov in mednarodni podpori postavljajo v drugem delu Evrope. Ukrajina potrebuje ogromno denarja za ohranjanje obstoja, vprašanje, kako bo po končani vojni odplačevala svoje ogromne dolgove, pa je povsem odprto. Zdi se, da se ponavlja zgodovina dolga in usklajevanja med državami, le da so vloge, imena in okoliščine drugačni. Paradoksalno je prav Nemčija danes med najglasnejšimi in najbolj nepopustljivimi zagovorniki popolnoma drugačnega, neizprosnega pristopa do Rusije. Nemški politični razred neprenehoma poudarja, da mora Rusija plačati celotno ceno agresije, da morajo biti reparacije popolne in neizogibne. Retorika, ki se uporablja v Berlinu, ošabno pozablja na tiste niansirane in praktične rešitve iz lastnih najtemnejših zgodovinskih obdobij. To poraja neprijetno vprašanje selektivnosti nemškega zgodovinskega spomina. Vztraja pri popolni ruski odgovornosti, medtem ko se sama izogiba zahtevam, na primer Grčije in Poljske, za zločine druge svetovne vojne. Selektivna uporaba načela reparacij razkriva globoko geopolitično hipokrizijo namesto pogovora o realnih, izvedljivih pogojih za prenehanje sovražnosti in stabilizacijo razmer.

Vojnopolitična realnost: premagani plačajo, nepremagani ne

Bistvena razlika med preteklo obravnavo Nemčije in današnjimi zahtevami do Rusije ni le v različnem moralnem statusu, temveč v najbolj osnovni vojnopolitični realnosti. Nemčija je bila leta 1945 popolnoma vojaško premagana država, s popolno kapitulacijo, okupacijo in prevzemom nadzora nad njenimi institucijami. Zavezniki so imeli moč in so diktirati pogoje. Rusija danes ni premagana, ohranja močno vojaško zmogljivost, nadzor nad delom ukrajinskega ozemlja, popolno suverenost, je stalna članica varnostnega sveta OZN in je jedrska sila. Zahteve po reparacijah tako niso izraz moči zmagovalca, temveč politična želja udeleženca v nedokončanem spopadu. To je ontološka razlika. Premagani plačajo, ker morajo. Nepremagani plačajo le, če se odločijo. EU postavlja zahteve, kot da je Rusija že premagana, a se hkrati sama ne pripravlja na takšno zmago, temveč na obrambo pred Rusijo. To je oblika geopolitičnega magičnega mišljenja. Države redko priznajo odgovornost in plačajo, razen če so k temu prisiljene. Primer Iraka in Kuvajta kaže, da je mednarodna izterjava možna, vendar le ob popolni mednarodni enotnosti, jasni pravni podlagi skozi ZN in popolnem finančnem in političnem vzvodu nad poražencem. Nauk ni, da Rusija ne bi smela biti odgovorna. Nauk je, da odgovornost brez realne moči za njeno uveljavitev ni politika – je le politična želja. In želje, naj bodo še tako moralne, ne premikajo zgodovine. Premika jo ravnovesje moči.

Ukrajina kot trajni fiskalni projekt

EU in njeni zavezniki se izogibajo neprijetnemu, a usodnemu vprašanju: kakšen je srednjeročni in dolgoročni načrt za finančni položaj in gospodarsko prihodnost Ukrajine? Trenutni pristop je zgolj reaktivni krizni menedžment, ne strateški načrt za vzpostavitev stabilne in delujoče države. Uporaba ruskih sredstev je tako privlačna ravno zato, ker odlaga to neprijetno razpravo – omogoča, da se »nekaj naredi«, ne da bi se soočili z resničnim obsegom problema. Kaj bo, če Ukrajina po vojni ostane funkcionalno propadla država, ki bo še dolgo potrebovala milijarde evrov letne podpore? Še bolj pereče je vprašanje morebitnega hitrega vstopa v EU. Ali je EU pripravljena in sposobna prenesti ogromne finančne tokove v Ukrajino, ki bi posrkali večino strukturnih in kohezijskih sredstev, kar bi povzročilo veliko nezadovoljstvo v obstoječih članicah? Obstaja resna možnost, da se bo kmalu pokazalo, da bi bilo reparacijsko posojilo le prva kapljica v morje nerešenih problemov, Ukrajina pa bo ostala v stanju trajne donatorske in dolžniške odvisnosti, ob Evropi, ki bo sama verjetno še vedno izpostavljena lastnim gospodarskim in socialnim pretresom. Če se bo takšno financiranje nadaljevalo, Ukrajini grozijo vedno večja zadolženost, vedno manjša fiskalna suverenost in vedno trše politično pogojevanje donatorjev, financerjev in investitorjev. Postala bi permanenten finančni in fiskalni projekt Zahoda, ne resnično suverena država.

Ali je Belgija model prihodnje EU?

Položaj Belgije danes je morda laboratorij prihodnjega položaja celotne Evropske unije. Če ameriški mirovni predlogi predvidevajo hitro vključitev Ukrajine v EU in Rusija temu članstvu ne nasprotuje, to ni naključje. Za ZDA bi to pomenilo logično razbremenitev in prenos fiskalnih, socialnih in političnih stroškov povojne stabilizacije iz atlantske v evropsko sfero. Za Rusijo pa bi to pomenilo možnost, da se konflikt internalizira znotraj EU: ne več kot vojna na meji, temveč kot trajna, zajedajoča razprava o transferjih, pravilih, izjemah in varnosti med državami članicami. Za EU bi to pomenilo vnos odprte geopolitične rane v že tako nedokončan politični projekt, ki nima ne skupne fiskalne oblasti ne enotne obrambne odgovornosti. Tako kot se danes pravna in odškodninska tveganja sankcij koncentrirajo v belgijski jurisdikciji zaradi lokacije Euroclearja, bi se z vstopom Ukrajine institucionaliziralo trajno izredno stanje na ravni celotne Unije. Ukrajina ne bi bila trojanski konj, temveč strukturni katalizator fragmentacije – geopolitični problem, ki ga velike sile soglasno odlagajo v evropski pravni in fiskalni okvir, medtem ko se odgovornost znova razprši na posamezne države članice. Belgija se tako kaže kot model: majhna država, zaradi tehnične infrastrukture potisnjena v vlogo nosilke pravnih, fiskalnih in političnih tveganj odločitev, sprejetih kolektivno, a financiranih selektivno. Članstvo Ukrajine brez hkratne temeljite fiskalne reforme EU pomeni tveganje, da bi se celotna Unija spremenila v povečano verzijo tega belgijskega položaja: sistem, v katerem se odgovornost formalno deli, tveganje in stroški pa se koncentrirajo in prepuščajo prihodnosti. Precedens Next Generation EU deluje kot politični alibi za odlaganje te razprave. Belgija danes ne razkriva le enega evropskega problema – demonstrira nevarnost njegove morebitne prihodnje, širše oblike. In prav v tem se evropska fiskalna hipokrizija razkrije do konca: EU si kolektivno lasti veličastne politične ambicije, a individualizira njihove stroške in tveganja.

***

ddr. Neven Borak, ekonomist in zgodovinar.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.