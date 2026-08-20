Triinsedemdeset let po 28. mordadu

Triinsedemdeset let je minilo od 19. avgusta 1953, ko je bila v državnem udaru strmoglavljena vlada Mohameda Mosadka, priljubljenega iranskega premiera in voditelja gibanja za nacionalizacijo naftne industrije. Pri načrtovanju in izvedbi udara sta sodelovali ameriška in britanska obveščevalna služba, šah Mohamed Reza Pahlavi, ki je le nekaj dni prej pobegnil iz Irana, pa se je vrnil v državo in ponovno prevzel oblast. Triinsedemdeset let pozneje ta državni udar še vedno ni zgolj zgodovinski dogodek. Vprašanje, ki je bilo v središču krize in je pripeljalo do Mosadkovega padca, je v drugačni obliki še vedno živo: v kolikšni meri ima država pravico do samostojnega odločanja o svojih naravnih virih, gospodarstvu in navsezadnje o lastni usodi? Mosadek je bil in za Irance ostaja narodni junak. ...