Rekordna turistična sezona – kje so še priložnosti?

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Zaključuje se turistična sezona, ki jo gotovo lahko ocenim kot zelo uspešno. Rekordni podatki o nočitvah potrjujejo, da je Slovenija privlačna turistična destinacija in da se povpraševanje po naši ponudbi povečuje. To je pomemben dosežek celotnega slovenskega turizma. Toda rekordno število prihodov in prenočitev samo po sebi še ne pove vsega o poslovanju hotelskega sektorja. Upoštevati moramo tudi iztržene cene, prihodke, stroške poslovanja, dodano vrednost in donos na vložena sredstva. Hotelirstvo se v zadnjih letih spopada z bistvenim povečanjem stroškov energentov, dela, hrane, drugih vhodnih surovin in zunanjih storitev. Večja zasedenost in višje cene zato ...