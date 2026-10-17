Rekordna turistična sezona – kje so še priložnosti?

Ena od priložnosti za razvoj slovenskega turizma je bolj razpršena struktura trgov.
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Rekordi so dobra novica, a sami po sebi niso cilj. Pravi uspeh slovenskega turizma se bo meril predvsem v tem, koliko dodane vrednosti bomo znali iz njih ustvariti. FOTO: Voranc Vogel
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Zaključuje se turistična sezona, ki jo gotovo lahko ocenim kot zelo uspešno. Rekordni podatki o nočitvah potrjujejo, da je Slovenija privlačna turistična destinacija in da se povpraševanje po naši ponudbi povečuje. To je pomemben dosežek celotnega slovenskega turizma.
Toda rekordno število prihodov in prenočitev samo po sebi še ne pove vsega o poslovanju hotelskega sektorja. Upoštevati moramo tudi iztržene cene, prihodke, stroške poslovanja, dodano vrednost in donos na vložena sredstva. Hotelirstvo se v zadnjih letih spopada z bistvenim povečanjem stroškov energentov, dela, hrane, drugih vhodnih surovin in zunanjih storitev. Večja zasedenost in višje cene zato ...
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