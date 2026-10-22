Učenje povsod, ne le v učilnici

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorjev in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Kot arhitekt, oče in pedagog na fakulteti že dolga leta opazujem delovanje izobraževalnega sistema. Ljubiteljsko sem prebral veliko literature o tem, kakšne bi šole, predvsem šole prihodnosti lahko bile. Svoje razmišljanje bi rad delil, saj se mi zdi, da bi lahko bilo koristno za širšo razpravo. Dodaten povod za ta zapis je bila namera ministra o preoblikovanju šolstva, ki jo je spodbudila skrb zaradi slabših rezultatov učencev. Prav ta odziv se mi zdi zanimiv, saj predstavlja skoraj vzorčni primer, kako se ljudje pogosto odzovemo, ko prepoznamo problem ali težavo. Namesto da bi se vprašali, kaj problem povzroča, katere predpostavke določajo naš pogled nanj in ...