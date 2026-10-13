Ugrabitve, militarizacija in indoktrinacija ukrajinskih otrok

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Obsežna oborožena agresija Ruske federacije proti Ukrajini se zaradi nepripravljenosti Moskve, da bi sprejela pogoje za mir, še naprej razvija po scenariju stopnjevanja. Hkrati s poskusi uničenja ukrajinske državnosti na bojišču Kremelj izvaja strateško operacijo, načrtovano za več desetletij vnaprej – načrtno indoktrinacijo in militarizacijo ukrajinskih otrok na začasno okupiranih ozemljih ter v krajih prisilne premestitve v Ruski federaciji. Rusija v sedanji vojni ne poskuša doseči zgolj vojaško-političnih ciljev, ampak želi izoblikovati generacijo, ki bo živela v okviru ruskih državnih narativov ter bo usposobljena za vojaško ali civilno službo v korist ruske imperialne politike. Zloraba izobraževalnega sistema, ...