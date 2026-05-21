Ukradeno otroštvo: nevidna fronta ruske vojne proti Ukrajini

Ruska vojna proti Ukrajini ima veliko razsežnosti – vojaško, gospodarsko in informacijsko. Obstaja pa še ena, o kateri se govori premalo. To je vojna proti otrokom. Do marca letos je Ukrajina uradno potrdila 20.570 primerov deportacije in prisilne premestitve ukrajinskih otrok. Vendar je ta številka le del resnice. Dejanski obseg je še vedno neznan, saj Rusija sistematično prikriva informacije, blokira mednarodne misije in zavrača sodelovanje tudi v okviru humanitarnega prava.

Petro Bešta veleposlanik UKrajine v RS. FOTO: Jože Suhadolnik

To je namerna politika države agresorke, katere cilj je izbris ukrajinske identitete otrok, njihova prisilna rusifikacija in asimilacija, prekinitev vezi z družinami, kulturo in domovino ter vzgoja nove generacije ukrajinskih otrok v okolju ruske propagande in sovraštva do lastne države. Že leta 2015, po okupaciji Krima, je Rusija začela program nezakonitih posvojitev ukrajinskih otrok. Februarja leta 2022, še pred začetkom obsežne invazije, so se začele množične premestitve otrok z okupiranih ozemelj pod pretvezo »evakuacije«. Že naslednji dan po razglasitvi tako imenovane »evakuacije« je bilo odpeljanih več tisoč otrok.

Od takrat se ta praksa samo še širi.

Ukrajinske otroke razvažajo po celotnem ozemlju Rusije – tisoče kilometrov stran od doma. Spreminjajo jim imena, dokumente in državljanstvo. Vključujejo jih v rusko okolje, nameščajo v rejniške družine in dajejo v posvojitev. Sčasoma ti otroci ne izgubljajo le povezave z domovino – tvegajo, da izgubijo same sebe.

To ni zgolj deportacija. To je poskus izbrisa identitete.

Rusija svoja dejanja opravičuje z »reševanjem otrok«. Toda prav Rusija je vir nevarnosti, pred katero naj bi te otroke »reševali«. Hkrati ruska oblast zavrača posredovanje kakršnihkoli informacij o njihovem bivališču, ne dopušča dostopa mednarodnim organizacijam in ne izpolnjuje svojih obveznosti po ženevski konvenciji o zaščiti civilnih oseb med vojno iz leta 1949 ter dodatnem protokolu I k ženevskim konvencijam iz leta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov.

Julija leta 2023 je ruska pooblaščenka za pravice otrok izjavila, da se je na ozemlju Rusije znašlo 744.000 ukrajinskih otrok. Potem ko je Mednarodno kazensko sodišče izdalo naloge za aretacijo Vladimirja Putina in Marije Lvove-Belove, so tudi ti podatki izginili iz javnega prostora. Svet je prejel jasen signal: nekaj se skriva.

Mednarodno pravo je nedvoumno – deportacija otrok je vojni zločin. Toda za Ukrajino to ni zgolj pravni termin. To je na tisoče osebnih tragedij: otroci, ki čakajo na vrnitev domov, starši, ki ne vedo, kje so njihovi otroci, in družine, ki jih je raztrgala vojna.

Kljub temu Ukrajina ne odneha.

Mednarodno pravo je nedvoumno – deportacija otrok je vojni zločin. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Vsak dan ukrajinski državni organi, zagovorniki človekovih pravic in mednarodni partnerji iščejo in se trudijo vrniti vsakega otroka. To je zahtevno in pogosto nevidno delo – ugotavljanje lokacije, preverjanje informacij, pogajanja in pravni postopki. Toda za vsako zgodbo je življenje, ki ga ni mogoče izgubiti.

Prav zato je vprašanje vračanja ukrajinskih otrok danes postalo ena ključnih humanitarnih prioritet mednarodne skupnosti. V okviru pobude ukrajinskega predsednika Bring Kids Back UA je bila ustanovljena Mednarodna koalicija za vrnitev ukrajinskih otrok, ki združuje partnerske države, mednarodne organizacije in organizacije za človekove pravice z namenom uskladiti skupne ukrepe. Ne gre le za vrnitev otrok domov, ampak tudi za vzpostavitev mednarodnih mehanizmov pritiska na Rusijo, dokumentiranje zločinov deportacije ter zagotavljanje nadaljnje reintegracije otrok po vrnitvi.

Pomembno vlogo pri opozarjanju mednarodne javnosti na ta problem imajo tudi prve dame in prvi gospodje tujih držav, ki podpirajo humanitarne pobude Ukrajine, sodelujejo na mednarodnih dogodkih in pripomorejo k temu, da vprašanje nezakonite deportacije ukrajinskih otrok ostaja med humanitarnimi prioritetami dnevnega reda mednarodne skupnosti.

Hvaležni smo Sloveniji za dosledno podporo Ukrajini in njeno sodelovanje v mednarodnih prizadevanjih za vrnitev ukrajinskih otrok. V sodobni Evropi to vprašanje daleč presega zgolj ukrajinski kontekst. To je zaščita temeljnih načel mednarodnega prava, človekovih pravic in skupne odgovornosti za prihodnost Evrope.

Noben otrok ne bi smel postati instrument vojne ali predmet političnega nasilja. Vojna se bo končala. Ampak njene posledice bodo ostale – v usodah ljudi in v spominu generacij. In vrnitev vsakega ukrajinskega otroka ni le vprašanje humanosti. Je vprašanje pravičnosti.

***

Petro Bešta, veleposlanik Ukrajine v Sloveniji.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.