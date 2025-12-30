Ali Ukrajina že deluje kot del evropskega političnega prostora?

Carl Schmitt je v knjigi Politična teologija (1922) pokazal, kako so temeljni teološki pojmi – čudež, vsemogočnost, izjema – v moderni državi dobili politične oblike: suverenost, izjemno stanje in odločanje. S tem ni želel povedati, da je moderna politika prikrita religija, temveč da je struktura politične oblasti podedovala logiko teološke izjemnosti. Pravo deluje v normalnih razmerah; ko pa nastopi kriza, se pokaže nekaj drugega – kdo ima oblast odločiti, da pravila začasno ne veljajo več.

Prvi stavek knjige je postal znamenit: »Suveren je tisti, ki odloča o izjemnem stanju.«

V schmittovskem pomenu izjemno stanje ne pomeni nujno formalno razglašenega izrednega stanja. Gre za vsako situacijo resne politične ali gospodarske motnje, v kateri pravni red ne zadošča več in se zato razširi, suspendira ali preoblikuje. Izjema predpostavlja pravni red, saj ga začasno preseže; toda hkrati ga tudi razkrije. V njej se pokaže, da nujnost nima zakona.

Evropska unija izjemnega stanja ne razglaša. Nima pravne podlage, ki bi govorila o suspenzu prava, in nima enotnega političnega organa, ki bi o tem odločal. Namesto tega deluje prek tako imenovanih izjemnih mehanizmov znotraj dosedanjih pristojnosti. Odločitve sprejemajo institucije, ki naj bi delovale v normalnem okviru: komisija predlaga, svet odloča, parlament sodeluje. Politične usmeritve daje evropski svet.

Temeljno načelo tega delovanja je solidarnost in usklajevanje med suverenimi državami, ne pa centralizirana razglasitev izrednega stanja. Prav v tem je posebnost evropskega modela: izjemno stanje se ne razglasi, ampak se izvede. Zato lahko le pogojno rečemo, da je suveren EU evropski svet. Evropska unija nima ustave v klasičnem smislu, ima pa pravnike, ki so z interpretacijo in kombiniranjem členov zapolnili ta primanjkljaj. Posledica ni odsotnost reda, temveč red brez jasne referenčne točke.

Od notranje varovalke do zunanjega orodja

Izhodiščna točka je 122. člen pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in se ujema s Schmittovim kontekstom. Ta člen svetu na predlog komisije omogoča sprejemanje ukrepov v duhu solidarnosti, kadar imajo države članice hude gospodarske težave ali izjemne okoliščine, nad katerimi nimajo nadzora. To je notranji krizni mehanizem, namenjen stabilizaciji Unije v razmerah motene preskrbe, naravnih nesreč ali sistemskih šokov.

Najnovejši in najpomembnejši primer uporabe tega člena je odločitev sveta EU o skupnem zadolževanju Unije za financiranje posojila Ukrajini . Tu pa se pojavi ključni problem: razmere, ki jih 122. člen predvideva, so notranje gospodarske in socialne motnje države članice. Odločitev o financiranju Ukrajine pa ima neposredne zunanjepolitične, varnostne in vojaške posledice. EU z orodjem, utemeljenim kot notranji krizni mehanizem, sodeluje pri financiranju vojaških potreb tretje države v oboroženem spopadu s tretjo državo.

Voditelji držav članic so tako instrument notranje kohezije preoblikovali v instrument zunanje politike. Ta prehod ni bil politično razglašen, ampak pravno konstruiran. Povezava notranjega izjemnega mehanizma s sklicevanjem na 20. člen pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki ureja okrepljeno sodelovanje, ustvarja vtis skladnosti, hkrati pa zabriše mejo med notranjepolitičnim in zunanjepolitičnim delovanjem. Če je notranji mehanizem uporabljen za zunanjo vojno realnost, se postavi vprašanje: ali Ukrajina v tem smislu že deluje kot del evropskega političnega prostora?

Pravo kot jezik prikrivanja politične odločitve

Pravo ne deluje le v normalnih razmerah. Izjema ni tehnična napaka sistema, ampak trenutek razkritja oblasti: kdo sme pravila razširiti, jih začasno suspendirati ali jim podeliti nov pomen. Uporaba 122. člena PDEU v kontekstu financiranja Ukrajine ima vse značilnosti takšne izjeme. Ko se člen uporabi kot pravna podlaga za skupno zadolževanje EU in financiranje vojaških potreb tretje države v vojni, se njegov pomen razširi onkraj izvirnega okvira.

Člen postane most med notranjim pravom EU in zunanjim mednarodnim konfliktom, ne da bi bil ta prehod izrecno priznan. To je izjema brez imena.

Pravni jezik razbije politično odločitev na tehnične elemente in s tem prepreči, da bi sploh postavili vprašanje, kdo je odločil, da se pravila v tem primeru uporabijo drugače. FOTO: Reuters

To omogoča dvostopenjsko pravno utemeljevanje. Prvi korak je sklicevanje na 122. člen PDEU kot operativno podlago notranje solidarnosti. Drugi korak je navezava na 20. in 212. člen PEU, ki urejata okrepljeno sodelovanje in razvojno ter finančno sodelovanje s tretjimi državami. Ti členi sami po sebi niso sporni in zahtevajo redni zakonodajni postopek. V tej konfiguraciji pa ne delujejo kot dejanska omejitev, ampak kot formalna omemba, ki omogoča razširitev prvotnega izjemnega mehanizma.

Ne gre več za vprašanje razlage posameznega člena, temveč za politično odločitev o izjemi. Razlaga ostaja znotraj prava; odločitev o izjemi pa pravo razširi na področje, ki ga samo ne more v celoti nadzorovati. Nastane vakuum: nova realnost delovanja brez novega pravnega okvira, ki bi jo legitimiral in omejeval.

Kdo je suveren, če nihče ne odgovarja?

Ključno vprašanje ni, ali je bila odločitev politično upravičena, ampak kdo jo je sprejel in kdo zanjo odgovarja. Institucionalna arhitektura EU je zasnovana tako, da odgovornost razprši: komisija predlaga, svet odloča, parlament sodeluje, države članice se strinjajo ali ne nasprotujejo. Rezultat je odločitev brez jasno določljivega subjekta.

Vsak akter lahko verodostojno trdi, da sam ni razglasil izjemnega stanja, da sam ni odločil o vojni ali miru. Toda prav v tem je težava. V klasičnih ustavnih ureditvah je izjemna oblast povezana s koncentracijo odgovornosti. V EU pa se izjemna odločitev zgodi brez razglasitve, brez ustavne podlage in brez političnega trenutka, v katerem bi bilo mogoče jasno določiti nosilca odgovornosti.

Ta nejasnost se še poglobi ob pogledu na 329. člen PDEU, ki določa postopek za vzpostavitev okrepljenega sodelovanja. Države članice zaprosijo komisijo, ta pa lahko – ali pa tudi ne – predloži predlog svetu EU. Kaj je torej prej: politična volja držav ali pravna pobuda komisije? Kura ali jajce?

Dodatno simbolno razslojevanje se pokaže v dejstvu, da so nekatere države ob odobritvi zadolževanja EU izrecno navedle, da se odločitev ne bo nanašala na njihove obveznosti. S tem sta 122. člen PDEU in 20. člen PEU postala orodje selektivne solidarnosti. V klasičnem ustavnopravnem okviru takšna situacija ne bi bila mogoča. Ali skupnost sprejme odločitev in zanjo solidarno odgovarja ali pa odločitve ni. Tu pa se vzpostavlja tretja možnost: politična odločitev brez enotne odgovornosti. To ni tehnična posebnost, ampak razkriva strukturo, v kateri EU deluje suvereno v izjemi, hkrati pa zanika enotnost tega dejanja. Izvzetje ni napaka sistema, temveč njegovo tiho priznanje: Unija za zdaj deluje kot koalicija volj, ne kot politični subjekt.

Zakaj je odločitev popolna, odgovornost pa delna

Dokumenti evropskega sveta in akti komisije so zapisani v posebnem žanru sodobnega upravljanja: normativno-administrativni prozi, ki je hkrati natančna in prazna. Govori o začasnih in ustrezno utemeljenih ukrepih, o manevrskem prostoru proračuna in o popolni skladnosti s pravom EU. Ne govori pa o vojni, sovražnosti in izjemni oblasti.

Pravni jezik razbije politično odločitev na tehnične elemente in s tem prepreči, da bi sploh postavili vprašanje, kdo je odločil, da se pravila v tem primeru uporabijo drugače. Posledice pomembne politične odločitve se zamenjajo z iluzijo tehnične nujnosti. To pomeni depolitizacijo suverenosti: najmočnejši politični akt se izvaja v jeziku, ki zanika svojo politično naravo.

Kaže se tudi v izbiri pravne podlage. Namesto 220. člena PDEU, ki je namenjen zunanjemu gospodarskemu sodelovanju, se uporabi 122. člen – notranji krizni mehanizem. Vzrok ni pravni, ampak operativno političen: 122. člen in 20. člen omogočata hitrejše odločanje s kvalificirano večino in izogibanje vetu. Cena te učinkovitosti je pravni voluntarizem, ki notranje orodje raztegne v zunanjepolitično vojno financiranje.

Tiha suverenost kot tveganje

Največja nevarnost sedanjega stanja ni, da EU ukrepa. V krizah je ukrepanje pogosto nujno. Nevarnost je, da ukrepa, ne da bi priznala, da deluje v izjemi. Suverenost, ki se zanika, je po politični teoriji najbolj tvegana oblika suverenosti: deluje brez jasnih omejitev, ker zanika lastni obstoj. Je moč brez oblasti.

Člen 122 tako postaja simptom globljega problema evropske integracije. EU ni država, a v izjemi želi delovati kot država. Nima ustave, a proizvaja ustavne učinke. Nima suverena, a odloča o izjemnem. Njen osrednji projekt ni več gradnja miru, ampak upravljanje vojne z orodji notranje solidarnosti. Dokler bo to počela v tišini, bo pravo delovalo kot tančica, ne kot okvir odgovornosti. Pravno, politično in javno preizpraševanje se mora začeti ne pri vprašanju, ali je pomoč Ukrajini legitimna, ampak pri vprašanju, kdo v EU danes odloča o tem, kdaj pravila ne veljajo več – in kdo bo za takšne odločitve tudi odgovarjal.

Suverenost brez temelja je najbolj nepredvidljiva. Evropska unija je ujeta v lastni pravni izum: suverenost brez suverena, izjema brez razglasitve, vojna brez vojnega stanja.

***

Ddr. Neven Borak, ekonomist in zgodovinar

Ddr. Neven Borak, ekonomist in zgodovinar