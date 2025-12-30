  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Ali Ukrajina že deluje kot del evropskega političnega prostora?

    EU z orodjem, utemeljenim kot notranji krizni mehanizem, sodeluje pri financiranju vojaških potreb tretje države v oboroženem spopadu s tretjo državo.
    Odločitev o financiranju Ukrajine ima neposredne zunanjepolitične, varnostne in vojaške posledice. FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters
    Galerija
    Odločitev o financiranju Ukrajine ima neposredne zunanjepolitične, varnostne in vojaške posledice. FOTO: Vasily Fedosenko/Reuters
    30. 12. 2025 | 05:00
    11:27
    A+A-

    Carl Schmitt je v knjigi Politična teologija (1922) pokazal, kako so temeljni teološki pojmi – čudež, vsemogočnost, izjema – v moderni državi dobili politične oblike: suverenost, izjemno stanje in odločanje. S tem ni želel povedati, da je moderna politika prikrita religija, temveč da je struktura politične oblasti podedovala logiko teološke izjemnosti. Pravo deluje v normalnih razmerah; ko pa nastopi kriza, se pokaže nekaj drugega – kdo ima oblast odločiti, da pravila začasno ne veljajo več.

    Prvi stavek knjige je postal znamenit: »Suveren je tisti, ki odloča o izjemnem stanju.«

    V schmittovskem pomenu izjemno stanje ne pomeni nujno formalno razglašenega izrednega stanja. Gre za vsako situacijo resne politične ali gospodarske motnje, v kateri pravni red ne zadošča več in se zato razširi, suspendira ali preoblikuje. Izjema predpostavlja pravni red, saj ga začasno preseže; toda hkrati ga tudi razkrije. V njej se pokaže, da nujnost nima zakona.

    Evropska unija izjemnega stanja ne razglaša. Nima pravne podlage, ki bi govorila o suspenzu prava, in nima enotnega političnega organa, ki bi o tem odločal. Namesto tega deluje prek tako imenovanih izjemnih mehanizmov znotraj dosedanjih pristojnosti. Odločitve sprejemajo institucije, ki naj bi delovale v normalnem okviru: komisija predlaga, svet odloča, parlament sodeluje. Politične usmeritve daje evropski svet.

    Temeljno načelo tega delovanja je solidarnost in usklajevanje med suverenimi državami, ne pa centralizirana razglasitev izrednega stanja. Prav v tem je posebnost evropskega modela: izjemno stanje se ne razglasi, ampak se izvede. Zato lahko le pogojno rečemo, da je suveren EU evropski svet. Evropska unija nima ustave v klasičnem smislu, ima pa pravnike, ki so z interpretacijo in kombiniranjem členov zapolnili ta primanjkljaj. Posledica ni odsotnost reda, temveč red brez jasne referenčne točke.

    Od notranje varovalke do zunanjega orodja

    Izhodiščna točka je 122. člen pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in se ujema s Schmittovim kontekstom. Ta člen svetu na predlog komisije omogoča sprejemanje ukrepov v duhu solidarnosti, kadar imajo države članice hude gospodarske težave ali izjemne okoliščine, nad katerimi nimajo nadzora. To je notranji krizni mehanizem, namenjen stabilizaciji Unije v razmerah motene preskrbe, naravnih nesreč ali sistemskih šokov.

    Neven Borak FOTO: Matej Družnik/Delo
    Neven Borak FOTO: Matej Družnik/Delo
    Najnovejši in najpomembnejši primer uporabe tega člena je odločitev sveta EU o skupnem zadolževanju Unije za financiranje posojila Ukrajini. Tu pa se pojavi ključni problem: razmere, ki jih 122. člen predvideva, so notranje gospodarske in socialne motnje države članice. Odločitev o financiranju Ukrajine pa ima neposredne zunanjepolitične, varnostne in vojaške posledice. EU z orodjem, utemeljenim kot notranji krizni mehanizem, sodeluje pri financiranju vojaških potreb tretje države v oboroženem spopadu s tretjo državo.

    Voditelji držav članic so tako instrument notranje kohezije preoblikovali v instrument zunanje politike. Ta prehod ni bil politično razglašen, ampak pravno konstruiran. Povezava notranjega izjemnega mehanizma s sklicevanjem na 20. člen pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki ureja okrepljeno sodelovanje, ustvarja vtis skladnosti, hkrati pa zabriše mejo med notranjepolitičnim in zunanjepolitičnim delovanjem. Če je notranji mehanizem uporabljen za zunanjo vojno realnost, se postavi vprašanje: ali Ukrajina v tem smislu že deluje kot del evropskega političnega prostora?

    Pravo kot jezik prikrivanja politične odločitve

    Pravo ne deluje le v normalnih razmerah. Izjema ni tehnična napaka sistema, ampak trenutek razkritja oblasti: kdo sme pravila razširiti, jih začasno suspendirati ali jim podeliti nov pomen. Uporaba 122. člena PDEU v kontekstu financiranja Ukrajine ima vse značilnosti takšne izjeme. Ko se člen uporabi kot pravna podlaga za skupno zadolževanje EU in financiranje vojaških potreb tretje države v vojni, se njegov pomen razširi onkraj izvirnega okvira.

    Člen postane most med notranjim pravom EU in zunanjim mednarodnim konfliktom, ne da bi bil ta prehod izrecno priznan. To je izjema brez imena.

    Pravni jezik razbije politično odločitev na tehnične elemente in s tem prepreči, da bi sploh postavili vprašanje, kdo je odločil, da se pravila v tem primeru uporabijo drugače. FOTO: Reuters
    Pravni jezik razbije politično odločitev na tehnične elemente in s tem prepreči, da bi sploh postavili vprašanje, kdo je odločil, da se pravila v tem primeru uporabijo drugače. FOTO: Reuters

    To omogoča dvostopenjsko pravno utemeljevanje. Prvi korak je sklicevanje na 122. člen PDEU kot operativno podlago notranje solidarnosti. Drugi korak je navezava na 20. in 212. člen PEU, ki urejata okrepljeno sodelovanje in razvojno ter finančno sodelovanje s tretjimi državami. Ti členi sami po sebi niso sporni in zahtevajo redni zakonodajni postopek. V tej konfiguraciji pa ne delujejo kot dejanska omejitev, ampak kot formalna omemba, ki omogoča razširitev prvotnega izjemnega mehanizma.

    Ne gre več za vprašanje razlage posameznega člena, temveč za politično odločitev o izjemi. Razlaga ostaja znotraj prava; odločitev o izjemi pa pravo razširi na področje, ki ga samo ne more v celoti nadzorovati. Nastane vakuum: nova realnost delovanja brez novega pravnega okvira, ki bi jo legitimiral in omejeval.

    Kdo je suveren, če nihče ne odgovarja?

    Ključno vprašanje ni, ali je bila odločitev politično upravičena, ampak kdo jo je sprejel in kdo zanjo odgovarja. Institucionalna arhitektura EU je zasnovana tako, da odgovornost razprši: komisija predlaga, svet odloča, parlament sodeluje, države članice se strinjajo ali ne nasprotujejo. Rezultat je odločitev brez jasno določljivega subjekta.

    Vsak akter lahko verodostojno trdi, da sam ni razglasil izjemnega stanja, da sam ni odločil o vojni ali miru. Toda prav v tem je težava. V klasičnih ustavnih ureditvah je izjemna oblast povezana s koncentracijo odgovornosti. V EU pa se izjemna odločitev zgodi brez razglasitve, brez ustavne podlage in brez političnega trenutka, v katerem bi bilo mogoče jasno določiti nosilca odgovornosti.

    Ta nejasnost se še poglobi ob pogledu na 329. člen PDEU, ki določa postopek za vzpostavitev okrepljenega sodelovanja. Države članice zaprosijo komisijo, ta pa lahko – ali pa tudi ne – predloži predlog svetu EU. Kaj je torej prej: politična volja držav ali pravna pobuda komisije? Kura ali jajce?

    Dodatno simbolno razslojevanje se pokaže v dejstvu, da so nekatere države ob odobritvi zadolževanja EU izrecno navedle, da se odločitev ne bo nanašala na njihove obveznosti. S tem sta 122. člen PDEU in 20. člen PEU postala orodje selektivne solidarnosti. V klasičnem ustavnopravnem okviru takšna situacija ne bi bila mogoča. Ali skupnost sprejme odločitev in zanjo solidarno odgovarja ali pa odločitve ni. Tu pa se vzpostavlja tretja možnost: politična odločitev brez enotne odgovornosti. To ni tehnična posebnost, ampak razkriva strukturo, v kateri EU deluje suvereno v izjemi, hkrati pa zanika enotnost tega dejanja. Izvzetje ni napaka sistema, temveč njegovo tiho priznanje: Unija za zdaj deluje kot koalicija volj, ne kot politični subjekt.

    Zakaj je odločitev popolna, odgovornost pa delna

    Dokumenti evropskega sveta in akti komisije so zapisani v posebnem žanru sodobnega upravljanja: normativno-administrativni prozi, ki je hkrati natančna in prazna. Govori o začasnih in ustrezno utemeljenih ukrepih, o manevrskem prostoru proračuna in o popolni skladnosti s pravom EU. Ne govori pa o vojni, sovražnosti in izjemni oblasti.

    Pravni jezik razbije politično odločitev na tehnične elemente in s tem prepreči, da bi sploh postavili vprašanje, kdo je odločil, da se pravila v tem primeru uporabijo drugače. Posledice pomembne politične odločitve se zamenjajo z iluzijo tehnične nujnosti. To pomeni depolitizacijo suverenosti: najmočnejši politični akt se izvaja v jeziku, ki zanika svojo politično naravo.

    image_alt
    Izgubljeni na veliki šahovnici

    Kaže se tudi v izbiri pravne podlage. Namesto 220. člena PDEU, ki je namenjen zunanjemu gospodarskemu sodelovanju, se uporabi 122. člen – notranji krizni mehanizem. Vzrok ni pravni, ampak operativno političen: 122. člen in 20. člen omogočata hitrejše odločanje s kvalificirano večino in izogibanje vetu. Cena te učinkovitosti je pravni voluntarizem, ki notranje orodje raztegne v zunanjepolitično vojno financiranje.

    Tiha suverenost kot tveganje

    Največja nevarnost sedanjega stanja ni, da EU ukrepa. V krizah je ukrepanje pogosto nujno. Nevarnost je, da ukrepa, ne da bi priznala, da deluje v izjemi. Suverenost, ki se zanika, je po politični teoriji najbolj tvegana oblika suverenosti: deluje brez jasnih omejitev, ker zanika lastni obstoj. Je moč brez oblasti.

    image_alt
    Volodimir Zelenski: Mož, ki ne spi

    Člen 122 tako postaja simptom globljega problema evropske integracije. EU ni država, a v izjemi želi delovati kot država. Nima ustave, a proizvaja ustavne učinke. Nima suverena, a odloča o izjemnem. Njen osrednji projekt ni več gradnja miru, ampak upravljanje vojne z orodji notranje solidarnosti. Dokler bo to počela v tišini, bo pravo delovalo kot tančica, ne kot okvir odgovornosti. Pravno, politično in javno preizpraševanje se mora začeti ne pri vprašanju, ali je pomoč Ukrajini legitimna, ampak pri vprašanju, kdo v EU danes odloča o tem, kdaj pravila ne veljajo več – in kdo bo za takšne odločitve tudi odgovarjal.

    Suverenost brez temelja je najbolj nepredvidljiva. Evropska unija je ujeta v lastni pravni izum: suverenost brez suverena, izjema brez razglasitve, vojna brez vojnega stanja.

     

    ***

    Ddr. Neven Borak, ekonomist in zgodovinar

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Kijev išče varnostna zagotovila, Moskva grozi evropskim državam

    Pred srečanjem Donalda Trumpa in Volodimirja Zelenskega na Floridi so v Rusiji izrazili prepričanje, da jim bo Donbas pripadel v vsakem primeru.
    Boris Čibej 28. 12. 2025 | 20:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mirovna pogajanja

    Trump: kmalu konec vojne ali pa še milijoni novih žrtev

    V ospredju je posodobljen predlog mirovnega načrta za Ukrajino v dvajsetih točkah s ključnimi vprašanji.
    Barbara Kramžar 29. 12. 2025 | 02:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump in Putin trdita, da so pogovori o Ukrajini v sklepni fazi

    Varnostna jamstva so bila med glavnimi temami nedeljskih pogajanj o končanju vojne v Ukrajini na Floridi.
    29. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Tanja Fajon za Delo: Postavili smo se na pravo stran zgodovine

    Slovenija je po oceni zunanje ministrice dokazala, da lahko majhna država mirno, načelno in brez dvojnih meril vpliva na svet.
    Uroš Esih, Jure Kosec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Evropska unijaUkrajinapravoRusijavojnapolitikafinanciranje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Knjiga Mrk Uma, Max Horkheimer

    Vera filozofije je ne podleči strahu

    Mrk uma: Horkheimer zaznava slepo ulico, v kateri se je znašlo filozofsko mišljenje, in namen knjige je to opredeliti
    Janez Markeš 30. 12. 2025 | 05:07
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija v varnostnem svetu

    Resolucija o Gazi je najvidnejši pečat mandata

    Z načelnostjo in zavezanostjo mednarodnemu pravu do pobude Voditeljstva za mir v času nepredvidljivosti administracije Donalda Trumpa.
    Uroš Esih 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ali Ukrajina že deluje kot del evropskega političnega prostora?

    EU z orodjem, utemeljenim kot notranji krizni mehanizem, sodeluje pri financiranju vojaških potreb tretje države v oboroženem spopadu s tretjo državo.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zakon o biotehnologiji

    Kaj evropski zakon o biotehnologiji prinaša slovenskim podjetjem

    Evropski zakonodajni okvir je treba hitro prevesti v nacionalno zakonodajo.
    Nejc Gole 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Ali Švica izgublja svoj položaj v svetu?

    Po letu pretresov nekateri opozarjajo, da švicarski sistem, ki temelji na nevtralnosti, konsenzu in neposredni demokraciji, ne deluje dovolj hitro.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ali Ukrajina že deluje kot del evropskega političnega prostora?

    EU z orodjem, utemeljenim kot notranji krizni mehanizem, sodeluje pri financiranju vojaških potreb tretje države v oboroženem spopadu s tretjo državo.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Zakon o biotehnologiji

    Kaj evropski zakon o biotehnologiji prinaša slovenskim podjetjem

    Evropski zakonodajni okvir je treba hitro prevesti v nacionalno zakonodajo.
    Nejc Gole 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Ali Švica izgublja svoj položaj v svetu?

    Po letu pretresov nekateri opozarjajo, da švicarski sistem, ki temelji na nevtralnosti, konsenzu in neposredni demokraciji, ne deluje dovolj hitro.
    30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo