  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Umiranje v državi

    Na žalost je tako, da včasih porabimo milijone evrov, da se kot družba zbudimo iz dremeža in začnemo o nekaterih vprašanjih razmišljati.
    Ni lahko razmišljati o smrti. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Ni lahko razmišljati o smrti. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Žiga Valetič
    16. 1. 2026 | 05:00
    10:48
    A+A-

    O nekaterih stvareh je težko razmišljati in še težje pisati, se pravi razmišljati »naglas«. Dodatno zapleteno je, če se želiš izogniti črno-belemu slikanju stvari, ampak prav zaradi tega je mogoče nujno. Ni lahko razmišljati o smrti, še manj o samomoru, kaj šele o pomoči države pri samomoru! Toliko bolj izjemno se zato zdi, da naj bi o povezanih vprašanjih kar celotna družba razmišljala naglas in se o tem odločala na referendumih.

    V zgodnjem poletju leta 2024 sem kolesaril v Bosno. Na prvi etapi med Ljubljano in Kolpo sem se v Kočevski Reki zatekel pred kratkim nalivom v gostilno, kjer je skupina moških klepetala o treh bližajočih se referendumih. Kot vesten državljan sem glasovanje opravil že med tednom na enem izmed predčasnih volišč. Starejši gospod iz glasne druščine je povedal, da sicer vedno voli stranko Nova Slovenija in da med politiki in političarkami najbolj ceni Ljudmilo Novak, vendar bo pri tem referendumu ravnal po svoji vesti in ne po strankarskih napotkih. V preteklosti je imel kar nekaj zdravstvenih težav, ki bi se lahko ponovile, zato je pripoved sklenil z besedami: »Jaz evtanazijo nujno rabim!« Čeprav smo glasovali o tem, ali naj vlada sprejme zakon o prostovoljnem končanju življenja, so tako politiki kot novinarji razlagali, da gre za »zakon o evtanaziji«. Verjetno se jim je zdelo, da se da vse skupaj opisati bolj na kratko – z eno samo besedo. Ampak evtanazija je nekaj precej drugačnega kot pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Evtanazija je, ko »gumba«, ki ga je pripravil zdravnik, ne pritisneš sam, ampak ga zate pritisne drug človek, se pravi, da te milostno usmrti druga oseba in tega ne narediš sam. Razlika ni zanemarljiva, saj govorimo o tem, da bo vse skupaj urejeno na ravni države, se pravi, da ti bo pri enem ali pri obeh korakih »pomagala« država oziroma v njenem imenu – zdravnik. V nekaterih državah res ohranjajo v podobnih zakonih tudi možnost evtanazije, v primeru zakona, o katerem smo se pri nas odločali novembra 2025, pa ta ni predvidena. Strašenje, češ da te bo lahko kdo kar usmrtil zaradi dediščine, je bilo skrajno zavajajoče.

    image_alt
    Na referendumski tehtnici je zelo osebna odločitev

    Vsako leto 10. septembra zaznamujemo svetovni dan preprečevanja samomora in strategije, ki jih je država v zadnjih dvajsetih letih zagnala za zmanjševanje števila samomorilnih dejanj, so se izkazale za uspešne, številke namreč niso več tako porazne, kot so bile nekoč. Zakon o pomoči pri samomoru navidezno prihaja v navzkrižje s temi prizadevanji države, v resnici pa je treba vse skupaj premisliti še nekoliko bolj resno … Leta 2009 sem kot laik napisal lepo sprejeto knjigo Samomor: večplastni fenomen, v katero je psihoanalitik Janko Bohak prispeval besedilo o »evtanaziji«. Prijatelj dr. Mance Košir je med psihoanalitike prestopil iz duhovniškega stanu, zato je izkušnje iz tujine s tovrstno zakonodajo pretehtal zares pretanjeno. (Zelo dober zgodovinski pregled tovrstnih zakonov najdete na povezavi, ki se pojavi, če v spletni iskalnik vtipkate »Arnes, Bohak, evtanazija«.) Med šestmesečnim pisanjem knjige sem, razumljivo, moral tudi sam pri sebi razčistiti odnos do samomora. Pozneje sem si na rob desne dlani celo vtetoviral podpičje, ki je simbol preprečevanja samomora, hkrati pa sem si moral priznati, da bi v nekaterih okoliščinah vendarle dopuščal možnost za sámosmrt. Recimo, da se začne vojna, ujame me nasprotna vojska in želi z mučenjem izvedeti informacije o mojih ljudeh, pri čemer bi tudi vedel, da se mi na koncu ne bo pisalo nič dobrega. V tem primeru bi bil pripravljen dvigniti roko nadse in s tem zaščititi svoje ljudi. Umreti bi bil pripravljen tudi, če bi s svojo smrtjo zanesljivo zaščitil ožjo družino ali njenega člana. Tretji primer pa bi bil, ko bi se mi približevala gotova smrt in bi bilo nedvoumno jasno, da bom v zadnjih tednih trpel neznosne bolečine, ki jih niti morfij ne bo mogel blažiti. V tem primeru bi raje umrl, še preden bi se začele najhujše bolečine, res pa je, da človek lahko umre tudi brez pomoči drugih.

    Ampak samomor je v resnici težko narediti. Trikrat več poskusov je pri ženskah kot pri moških, na koncu pa je osemdeset odstotkov samomorilcev moških. Takšna je globalna statistika, ki je bila pred dvema desetletjema drugačna le na Kitajskem (tam je samomor naredilo več žensk kot moških). Na vsak najstniški samomor pride tudi do sto ali več njegovih poskusov, medtem ko je razmerje pri starostnikih ena proti štiri. V tehničnem smislu je samomor zahtevno dejanje, saj ima naša psihofizična struktura kljub krhkosti tudi izjemno vzdržljivost in voljo do življenja. Po drugi strani lahko umremo v nekaj dneh – če nehamo jesti in piti. To je ena od »strategij«, ki sem si jo shranil v male možgane za primer, ko bi stvari na telesni ravni postale neizogibno brezupne. O tragediji, ki se je končala tako, sicer pričuje izjemna zgodba v stripovskem romanu iransko-francoske umetnice Marjane Satrapi Piščanec s slivami. Njen stric, sicer slavni glasbenik, je namreč nehal jesti in piti po dolgoletnem prepiranju z ženo, ki mu je za kapljo čez rob razbila njegov najljubši tar (glasbilo – brenkalo). V nekaj dneh je zares umrl. Zelo poetičen prikaz smrti v zasneženi naravi pa na primer najdemo v južnokorejskem filmu o dveh menihih Pomlad, poletje, jesen, zima in spet pomlad, sicer pa je v več kulturah znano, da starostniki, ko vedo, da prihaja njihov čas, odidejo umret v naravo, zlasti v sneg. Žalostno je seveda, kadar to naredijo, ker ne želijo biti v breme svojcem. Drugače pa smrt – vsaj v mojem razumevanju – ne nosi negativnega naboja (tudi pozitivnega ne, če smo že pri tem), saj je življenjsko dejstvo, ki ga ne moremo spremeniti.

    Referendum o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Radomlje, 23. november 2025 Foto Leon Vidic/delo Delo
    Referendum o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Radomlje, 23. november 2025 Foto Leon Vidic/delo Delo

    Ob novembrskem referendumu leta 2025 se je prvič zgodilo, da nisem odšel na volišče, čeprav sprejetje zakona o pomoči pri končanju življenja zagovarjam, če le ima vse ustrezne varovalke. Za neudeležbo sem se odločil, ko sem ugotovil, da gre na strani zagovornikov in predlagateljev zakona za eno najslabših kampanj, kar smo jim bili priča. Zakon sam po sebi ni (bil) slab (verjetno zato, ker ga ni pisala politika, temveč civilna družba), ampak politiki, ki so ga zagovarjali, resnično niso vedeli, kaj prinaša. Celo državni vrh je začel širiti idejo, da bo vsakdo, ki mu bo v zadnjih tednih življenja težko, lahko preprosto pritisnil na gumb, če bo prej izrazil željo. Tako preprosto so si predstavljali oni in tako preprosto si je predstavljala večina ljudi. Vendar zakon – ko bo nekega dne obveljal – tega ne bo omogočal! Namenjen bo zelo majhnemu številu ljudi z redkimi oblikami bolezni, pri katerih se vnaprej ve, da se razvijejo v obupno, dlje časa trajajoče trpljenje, pri katerem niti sedativi ne bodo zalegli. Pogoji za odobritev postopka so rigorozni in za veliko večino ljudi, ki si bodo tik pred smrtjo tega želeli, postopek nikakor ne bo odobren. Gospod iz Kočevske Reke bi skoraj gotovo ostal brez takšne pomoči, zanesljivo pa bi ostal brez evtanazije. Celo kolumnisti v dnevnem časopisju, ki so zakon zagovarjali, so rožljali s povsem napačnimi argumenti, zato sem kot nekdo, ki naj bi glas oddal v to ali ono smer, ugotavljal, da bomo s sprejetjem zakona sicer naredili nekaj dobrega za peščico ljudi, ki tak postopek res potrebujejo, hkrati pa bo na tisoče ljudi globoko pretresenih ob razočaranju, ko jim bodo zdravniki pojasnili, da s svojo boleznijo in glede na njihovo stopnjo trpljenja še zdaleč niso upravičeni do pomoči pri končanju življenja. Upravičeni bi bili kvečjemu do običajne paliativne oskrbe, v katero pa je država do zdaj vlagala bistveno premalo. Da ne govorimo o tem, da imamo v Sloveniji trenutno samo eno hišo hospica!

    image_alt
    Zaradi domnevnih kršitev v kampanji zahtevajo ponovitev referenduma

    Polovičarstvo uradne politike so seveda prepoznali mnogi zdravniki in drugi zdravstveni strokovnjaki, in ker ljudje zdravnikom večinoma zaupamo bolj kot sebi, se je tehtnica po njihovih nastopih v javnosti nagnila v prid predlagateljem referenduma. Če so se nekateri med njimi oglasili z razumnimi ugovori, so bili drugi kljub znanstveni podlagi celo v sozvočju z Alešem Primcem in s skrajno konservativno doktrino, ki veliko bolj kot življenje v resnici poveličuje ... trpljenje. Slabši od zagovornikov zakona so bili torej le še ti, ki so zakonu nasprotovali. Raziskave iz držav, kjer je ta zakonodaja že sprejeta, pa sicer jasno kažejo, da velika večina zdravnikov podpira tak postopek za terminalno bolne in celo, da bi tudi zase pod določenimi pogoji izbrali enak korak. Prav zaradi tega sem prepričan, da bo zakon nekega dne zanesljivo sprejet (po možnosti brez referendumov), in tudi predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je izid referenduma komentirala z besedami, da so zdravniki pripravljeni sodelovati pri izboljšanju zakona.

    Na nenavaden način se je v kampanjo vpletel tudi Slavoj Žižek, ki so ga sprva zlorabili in z umetno inteligenco ustvarili posnetek, na katerem naj bi se najbolj znani sodobni filozof izrekel proti takšnemu zakonu, na koncu pa je posnel video, v katerem je izrazil, da želi prav zaradi te zlorabe zakon podpreti. Zanimivo je bilo predvsem njegovo pojasnilo, kako se v predsmrtnem trpljenju razkraja in uničuje človekov duh, kar se zdi za velikega kritika tako religije kot duhovnosti dokaj presenetljivo. Ko gre zares, gre pač zares.

    Zdaj vemo, da prihodnji dve leti podobnega zakona še ne bomo mogli sprejeti, kljub nizkotni in vsestransko zavajajoči kampanji pa je dobra stran referendumskega direndaja to, da se je v državi končno razvila javna razprava in je vsak pri sebi moral nekaj časa posvetiti tudi razmišljanju o smrti ... in dragocenosti življenja. Na žalost je tako, da včasih porabimo milijone evrov, da se kot družba zbudimo iz dremeža in začnemo o nekaterih vprašanjih razmišljati dovolj resno, potem pa šele v drugem ali tretjem koraku lahko naredimo pravo stvar. Na pravi način.

    ***

    Žiga Valetič, pisatelj in grafični oblikovalec.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump ustavil izdajanje vizumov za prebivalce 75 držav

    Minnesota, kjer se stopnjujejo napetosti zaradi posredovanja službe za priseljevanje in carine ICE, prerašča v center obračunavanj med desnico in levico.
    Barbara Kramžar 15. 1. 2026 | 04:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tožilstvo

    Nad razvpitega znanca iz afere Fotopub s še dvema obtožnicama

    Obtoženi Dušan Josip Smodej v tujini naprej dela kot publicist in kurator. Od izbruha afere so minila tri leta in pol.
    Tomica Šuljić 15. 1. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče peroŽiga Valetičevtanazijasmrt

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Stanovanja

    Sodišče terja zakonito prostorsko načrtovanje

    Ustavni sodniki zadržali sklep piranske občine o zidavi šestih blokov v Luciji. Župan Andrej Korenika krivi vse druge, samo lastnih odločitev ne.
    Boris Šuligoj 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Preobrazba ameriških nakupovalnih središč

    Luksuzna privabljajo premožne, ki so obogateli zaradi cvetočega trga delnic in nepremičnin, v drugih kupci večinoma le prevzamejo svoja spletna naročila.
    16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Oboroženi jezni beli moški

    Prezirani mladi moški vkorakajo v rekrutni center, iz njega pa odkorakajo z lepo plačo, orožjem in dovoljenjem, da v imenu domoljubja brutalizirajo kogarkoli.
    Mojca Pišek 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Krivdo priznal

    Na sodišču zaradi poskusa goljufije izpred 13 let

    Drago Funkel naj bi v preteklosti zagrešil več kot 200 kaznivih dejanj, v igri so bili visoki zneski.
    Moni Černe 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Oboroženi jezni beli moški

    Prezirani mladi moški vkorakajo v rekrutni center, iz njega pa odkorakajo z lepo plačo, orožjem in dovoljenjem, da v imenu domoljubja brutalizirajo kogarkoli.
    Mojca Pišek 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Krivdo priznal

    Na sodišču zaradi poskusa goljufije izpred 13 let

    Drago Funkel naj bi v preteklosti zagrešil več kot 200 kaznivih dejanj, v igri so bili visoki zneski.
    Moni Černe 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo