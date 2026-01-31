Urbane legende o zdravstvu in volitve

Urejanje zdravstvene problematike spremljam že od leta 1990, ko sem bil član delovne skupine za zakon o zavodih še na tedanjem Republiškem komiteju za zakonodajo, pozorneje pa od leta 1993, ko sem postal družinsko vpleten v zdravstveni sistem. Že leta 1994 sem prvič v slovenski pravni literaturi predstavil javno-zasebna partnerstva. Bolj ko berem prispevke o reševanju slovenskega zdravstva, bolj ugotavljam, da se je o tem utrdilo že kar nekaj urbanih legend.

Prva je, da o zdravstvu in njegovem reševanju največ vedo izvajalci – torej osebe, ki izvajajo zdravniško službo. To se je od osamosvojitve kazalo na štiri načine:

• minister, pristojen za zdravstvo, je lahko zgolj zdravnik;

• direktor javnega zdravstvenega zavoda mora biti zanesljivo zdravnik;

• zdravniške organizacije morajo obvezno imeti lastnega predstavnika v delovni skupini za zdravstveno zakonodajo – če ne drugače, tudi s stavkovno zahtevo;

• politične stranke v lastna delovna telesa za področje zdravstva praviloma vključujejo zgolj izvajalce zdravniške službe.

Takšna vključenost predstavnikov izvajalcev zdravniške službe se upravičuje v okviru njihovega etičnega načela, da mora zdravnik vedno skrbeti za interes pacienta. Takšne argumente lahko poslušamo tudi od predstavnikov zasebnih izvajalcev zdravniške službe – vedno delajo izključno v dobro pacienta. Zasebni izvajalec zdravniške službe postane zasebni in deluje na trgu primarno zaradi izvajanja lastne profitne dejavnosti. Torej je njegov/njen cilj povsem legitimen – z višjimi ali enakimi cenami, racionalizacijo delovnega procesa in »davčno optimizacijo« doseči čim večji del razpoložljivega prihodka. Logično je, da bo zasebni izvajalec iskal in opravljal predvsem storitve, ki mu prinašajo višje prihodke in čim manjša strokovna tveganja. Zato so tukaj država ter njeni organi in organizacije, ki morajo zagotavljati javni interes in zaščititi delovanje zdravstvenega sistema – torej ščititi paciente. Po enaki logiki, kot je zdaj veljala za področje zdravstva, bi moralo področje dela pripadati sindikatom, kmetijsko kmetom … V normalno delujočih državah bi takšen način nastajanja zakonodaje pristojni organ označil z najvišjo stopnjo tveganja za korupcijo in konflikt interesov (ko si naslovniki pravzaprav sami pišejo zakonodajo, ki naj bi jih omejevala). Prav zaradi te urbane legende je slovensko zdravstvo v težavah – zasebni interesi so se predstavljali kot javni in se vnašali v zakonodajne rešitve. Javnih interesov (torej interesov pacientov in lokalnih skupnosti) pa ni uveljavljal nihče.

Učinek motnega zrcala

Druga urbana legenda je uspešnost zasebnikov v primerjavi z državnimi izvajalci. Ta urbana legenda temelji na učinku tako imenovanega motnega zrcala. Vsi, ki omenjajo takšne primerjave, (ne)zavedno mešajo jabolka in hruške. Storitve, ki so jih dolžni zagotavljati državni izvajalci, so povsem drugačne od storitev »uspešnih zasebnikov«. Pri državnih izvajalcih se obravnavajo pacienti vseh stopenj po lestvici ASA (ocenjevalna lestvica bolnikovega zdravstvenega stanja: 1 zdrav pacient; 6 možgansko mrtev pacient). Zato imajo državni izvajalci tudi najdražje in najmanj profitabilne enote intenzivne terapije in izvajajo zahtevne in tvegane posege, pri katerih so pacienti za krajši ali daljši čas premeščeni v takšne enote. Zasebni, uspešni izvajalci se s takšnimi primeri ne ukvarjajo. Ob zadnji spremembi ZZDej je bila prisotna celo zahteva, da bi se dnevna bolnišnica opredelila kot posebna oblika bolnišnice. S tem bi zasebni, uspešni izvajalci dobili zakonsko podlago, da bi izvajali zgolj posege, ki so primerni za dnevne bolnišnice (torej pacient ASA1 in mogoče vmes še kakšen ASA2). Takšen pristop je pripeljal do zloma angleškega zdravstvenega sistema konec 20. stoletja. Potem pa so Angleži v začetku 21. stoletja izumili javno-javno partnerstvo (pojem podržavljanja ali državnega izvajanja je bil preveč bogokleten) zato, da so začeli reševati propadle javne službe. Zanimivo bi bilo, če bi zagovorniki uspešnega zasebnega zdravstva dodali še primerjave obravnav skupin bolnikov po lestvici ASA ter po dolžini bivanja v enotah intenzivne terapije (ne samo v zbujevalnicah ali opazovalnicah).

FOTO: Jure Eržen/Delo

Tretja urbana legenda je, da bi z višjim plačilom zdravstvenemu osebju v javni zdravstveni mreži zadržali več kadra. Karl Marx se je v svojem delu Grundrisse (Kritika politične ekonomije) ukvarjal tudi s prostim časom. V resnici prosti čas na določeni stopnji družbenega razvoja postane boljša dobrina – to pomeni, da ga je posameznik pripravljen prodati delodajalcu po višji ceni (ali pa celo ni na prodaj). Se pa lahko s to urbano legendo poigramo še ob upoštevanju pravila zdrave kmečke pameti. Na voljo imamo dve skupini delodajalcev. Državne, ki morajo zaradi narave dejavnosti imeti osebje 24 ur vsak dan v letu. Ti izvajalci omenjenim potrebam zadostijo z izmenskim delom, nadurnim delom, dežurstvi, pogodbami o začasnem in občasnem delu ter podjemnimi pogodbami. Delo pri državnih izvajalcih je tako nujno povezano z nočnim delom, delom čez vikende in praznike. Državni izvajalci ne morejo omejiti števila uporabnikov, dolžni so poskrbeti za vsakega, ki pride k njim v času urgence (tudi za tiste, ki so operirani v super uspešnem zasebnem sektorju). To seveda še dodatno obremenjuje zaposlene pri državnih izvajalcih. Imamo zasebne izvajalce, ki omogočajo proste vikende (ali vsaj en dan v vikendu) ter proste noči. Vsakemu posameznemu bralcu prepuščam oceno, za kakšno plačilo se je pripravljen odpovedati prespanim nočem in prostim vikendom (za 100, 500, 1000 evrov ... na mesec?). V resnici sploh ne gre za odnose v državnih izvajalcih, gre za komodnost sedanje družbe, ki želi uživati prosti čas. »Super nadure«, izum izvajalcev zdravniške službe, bi se lahko enostavno prenesle tudi v druge kolektivne pogodbe. Seveda, kljub izboljšanju plač in super naduram izvajalcem zdravniške službe doživljamo odliv zdravnikov. Zakaj? Ker bi raje delali pri zasebnikih – kljub »super naduram«. Lahko se samo vprašamo, zakaj se institut »super nadur« ne prenese v druge kolektivne pogodbe. Zahtev po prostih nočeh in vikendih, po komodnosti, lahko pričakujemo vedno več od generacij, ki prihajajo in ki si ne želijo večino življenja preždeti na delovnem mestu, ne glede na plačo. V danem primeru ne gre toliko za boljša plačila (plače redno zaposlenih pri zasebnikih niso toliko višje), ampak za proste noči in vikende ter manj tvegane bolnike.

Trenutek razodetja

Četrta urbana legenda je, da zasebni izvajalci (tržni ali s koncesijami) ob polnem plačilu storitev skrajšujejo čakalne vrste. Lahko preberemo, da je bilo obdobje ministrovanja Danijela Bešiča Loredana prekratko, da bi se zasebniki lahko izkazali. V dveh letih ministrovanja se ključne čakalne dobe niso nič skrajšale, temveč so se še podaljšale. Vsaj od zagovornikov uspešnosti zasebnega sektorja še nismo dobili nobenih konkretnih podatkov o tem, kako je delo zasebnikov vplivalo na skrajševanje čakalnih dob. Pa se znova poigrajmo z zdravo kmečko pametjo – ni treba biti ravno zdravnik ali doktor medicinskih znanosti. Dejstva so naslednja. Prebivalstvo v Sloveniji se stara. S staranjem se povečuje število pridruženih bolezni. S pridruženimi boleznimi se viša ASA-ocena tveganja. Torej več ko bo bolnikov ASA2, zanesljivo pa ASA3 in bolj tveganih, večji bo pritisk na državne izvajalce. Zasebni za ponujene tarife ne bodo prevzemali povečanega tveganja (vključno s tveganjem za zaplete in morebitne zdravniške tožbe). Če to povežemo še s tretjo urbano legendo, bomo pri kadrovsko osiromašenih državnih izvajalcih doživeli še daljše čakalne dobe. In mogoče bo napočil trenutek razodetja – trenutek, ko bo zdravniški ceh sam začel zagovarjati ekonomiko zdravstva (torej na ekonomiki temelječo evtanazijo; ne prostovoljno, ampak tisto, ki jim jo bo vsilil prav ta zdravniški ceh prek njihovih priporočil in smernic – podobno kot v Kanadi, ko so posamezni posegi vezani na posamezne starostne skupine).

FOTO: Voranc Vogel/Delo

In še zadnja urbana legenda – omejeno tekmovanje med izvajalci zdravstvenih storitev znotraj javne zdravstvene mreže bo izboljšalo položaj pacientov. Nekateri »poznavalci« zdravstvenih sistemov (seveda iz zdravniških vrst) tukaj navajajo avstrijski sistem. Ta urbana legenda dokazuje, da smo tudi na tem področju Slovenci privolili v kupovanje rabljenih in neuporabnih stvari (podobno, kot je bila včasih evforija uvažanja rabljenih avtomobilov iz zahodne Evrope; potem pa so se začeli problemi prevrtenih števcev, izključenih signalnih lučk …). Ta urbana legenda temelji na projektu Sigma organizacije OECD, ki je želela z uvajanjem podjetniških mehanizmov v javni sektor uvesti ideal​ stroškov in koristi (cost/benefit)​. Seveda se, razen redkih primerov v državah z visoko pravno kulturo, zadeve niso ravno najbolje izšle. Končni rezultat – podražitev in padec kakovosti javnih storitev, razpad sistema njihovega enotnega nadzora (in s tem neenakost državljanov pri dostopu do njih). In potem razsvetljenje – prenehanje izvajanja teh norosti v začetku 21. stoletja (v sektorju, ki se je zgodovinsko razvil v okviru javnega dobra in javnih služb). Za zagovornike avstrijskega modela samo v opomin – ker je avstrijski model dvojnih praks (dobro plačanih zdravnikov) kadrovsko izropal državne (lokalne) bolnišnice, sta konec lanskega leta umrla dva državljana. Umrla sta, ker v Salzburgu ni bilo druge ekipe (razpoložljivega zdravstvenega osebja), ki bi lahko pravočasno poskrbela za urgentno stanje obeh bolnikov. V Avstriji je posledica svobode ustanavljanja tudi siromašenje dostopa do zdravstvenih storitev (plačanih iz obveznega zavarovanja) na ruralnih območjih. Sam to imenujem urbanizacija javnih služb – kar je v popolnem nasprotju z njihovim bistvom. Tudi pisanje o koncesijah kaže na popolno nerazumevanje koncesij v naših dolinah šentflorjanskih. Koncesije se namreč podeljujejo v dveh primerih:

• če država (ali nižje ravni državne oblasti) nima zadostnih materialnih kapacitet – v tem primeru podeli koncesijo gradenj, da zgrajene kapacitete ostanejo državi po zaključku koncesije;

• če država zaradi ekonomskih in dolgoročnih demografskih razlogov nima ne razpoložljivih materialnih kapacitet niti se ji ekonomsko ne izplača sami izvajati omenjene storitve na določenem področju in območju (ruralna območja).

Če ima država zadostne lastne materialne kapacitete, potem ni podlage za koncesijsko pogodbo temveč za tako imenovane servisne pogodbe (kot jih imenuje pravo EU). Nikakor se koncesija ne podeljuje iz razloga, ker pač izvajalec želi delati v režimu koncesije. Takšno ravnanje pomeni zlorabo danih pooblastil. In v delujoči pravni državi bi zoper takšne osebe že potekali kazenski postopki. Popolnoma pravilno je, da kadar državne organizacije lahko zagotovijo določeno javno službo, temeljni razlog za razpis koncesije odpade (vsaj v pravno razvitih državah je tako). To ni predmet neke ankete članstva pristojnih strokovnih združenj v tujini – to je predmet resne analize posameznih pravnih sistemov.

Ključna vprašanja za politične stranke

Kaj je torej treba pogledati v volilnih programih:

• s kakšnimi ukrepi bo država zagotavljala kadrovsko in materialno sposobnost posteljnih kapacitet za primere pandemij in druge izredne razmere (priporočila WHO; primer posledic siromašenja državnih posteljnih kapacitet na račun zasebništva je bil Bergamo);

• kolikšen je pričakovani delež bolnikov z ASA2 ali višjo stopnjo tveganja, ki ne bodo obravnavani v zasebnem sektorju in bodo v resnici pripadli državnim izvajalcem;

• za koliko se bodo čakalne dobe državnih izvajalcev za vse zgoraj navedene paciente podaljšale na račun kadrovske osiromašenosti zaradi prehajanja zaposlenih k zasebnim izvajalcem;

• katere ukrepe bodo pripravljene posamezne politične stranke sprejeti zato, da bodo zagotovile delovanje javne zdravstvene mreže po vsej državi in zadostno posteljno kapaciteto državnih izvajalcev;

• s kakšnimi ukrepi nameravajo preprečevati urbanizacijo javnih služb (zlasti tiste stranke, ki razlagajo, da se borijo za podeželje);

• kaj razumejo pod pojmom koncesije in kaj pod pojmom javnega interesa na področju zdravstva;

• katere zakonske ukrepe bodo vgradili za zaščito javnega interesa, če bodo del vladne koalicije;

• ali bodo reforme uvajali na podlagi intervjujev izvajalcev v drugih državah ali na podlagi resnih primerjalnopravnih analiz;

• ali imajo analizo, kolikšen del čakalnih dob je v resnici povezan s starajočo se družbo (namerno ne uporabljam pojma dolgožive družbe) in kako se bodo lotili problema teh čakajočih;

• kako nameravajo zagotavljati sredstva za zdravstvene storitve v državi, kjer zaradi majhnosti ne moremo izvajati ekonomije obsega, hkrati pa občutimo še vse negativne posledice svoboščin EU.

Ključno vprašanje za vse politične stranke in volivce je, kako bomo preprečili primer Bergama, Salzburga, Nemčije (na pediatrične preglede so otroke vozili od 500 do 700 kilometrov stran), ruralnih območij v Franciji, Nemčiji in Avstriji …

Že ob upoštevanju zdrave kmečke pameti (brez nekih ekonomskih in finančnih analiz) je lahko posamezniku jasno, da se razmere v družbi spreminjajo (komodnost, ki je ne odtehta noben denar, starajoča se družba, omejena infrastruktura podeželja …) in da je vzrok dela sedanjih čakalnih dob povsem drugje, kot nas poskušajo prepričati takšni in drugačni strokovnjaki. Ker sam trenutno delujem v nuklearnem sektorju, me to spominja na primer Fukušime. Ko so strokovnjaki v centru v določenem trenutku dobili sliko razmer v jedrski elektrarni in začeli pripravljati ukrepe, se je zaradi razvoja dogodkov stanje na lokaciji že povsem spremenilo. Tako jih je nekaj časa zaposlovalo iskanje rešitev za problem, ki je vmes postal brezpredmeten.

Rešitve, ki jih zdaj predlagajo politične stranke v lastnih programih, večinoma temeljijo na stanju in opažanjih iz časa prejšnje vlade Janeza Janše. Pa še na nekaj bo treba biti pozoren na volitvah – ali gre za politične stranke, ki bodo simulacije rešitev najprej izvedle na modelih, ali za stranke, ki so rešitve neposredno testirale v praksi. Občutek imam, da smo zadnjih 20 let državljani poskusni zajčki zakonskih eksperimentov vsake vladajoče koalicije (ne glede na položaj v politični mavrici).

***

Dr. Borut Stražišar, doktor pravnih znanosti, predavatelj na Erudiu.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.