    Gostujoče pero

    Ustavni sodnik, ki ga ustava ni mogla zaščititi

    Sodniki, ki razveljavijo le očitno protiustavne zakone in spoštujejo diskrecijo zakonodajalca, ohranijo ravnotežje med neodvisnostjo in legitimnostjo.
    Številni ugledni profesorji prava se sprašujejo, kako zagotoviti, da bodo ustavna sodišča ostala neodvisna, a istočasno tudi ne pretiravala s sodnim aktivizmom. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Številni ugledni profesorji prava se sprašujejo, kako zagotoviti, da bodo ustavna sodišča ostala neodvisna, a istočasno tudi ne pretiravala s sodnim aktivizmom. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Bojan Bugarič
    14. 11. 2025 | 05:00
    8:50
    Ko je Hans Kelsen, v Pragi rojeni avstrijski pravni teoretik in filozof, po naročilu prvega kanclerja nove avstrijske republike Karla Rennerja, socialdemokrata in profesorja prava, pripravljal novo ustavo Avstrije (1920), je med njenimi določbami posebno mesto zavzemal povsem nov organ: ustavno sodišče. Do takrat je bila ideja sodstva, ki bi lahko presojalo ustavnost zakonov, v Evropi neznana. Prevladovala je ideja skoraj neomejene suverenosti parlamentov, ki so bili videni kot vrhovni nosilci volje naroda. Edina primerjava so bile ZDA, kjer je sodstvo skozi prakso pridobilo moč razveljavljanja zakonov, čeprav ustava tega izrecno ne predvideva. V Evropi je bila takšna moč sodstva novost in pogosto tudi predmet skepticizma.

    Kelsen je pri oblikovanju svojega modela upošteval ameriške izkušnje, a jih ni želel posnemati. Kot je Alexis de Tocqueville zapisal v knjigi Demokracija v Ameriki: »Skoraj ni političnega vprašanja v Združenih državah, ki prej ali slej ne postane pravno vprašanje.« Kelsen si je želel, da pravo ostane čisto, ločeno od političnih vrednot. Njegov ideal je bil jasen: ustavno sodišče naj bo tehnični varuh ustave, ne politični akter. Sodniki naj odločajo zgolj po pravnih načelih, predvsem pri vprašanjih delitve pristojnosti med federacijo in njenimi deli ter med različnimi organi republike.

    Bojan Bugarič FOTO: Osebni arhiv
    Bojan Bugarič FOTO: Osebni arhiv
    Avstrijsko ustavno sodišče je tako postalo prvo take vrste v svetu, s precej omejenimi pristojnostmi v primerjavi z ameriškimi sodniki, ki imajo pogosto močno aktivistično vlogo. Kelsen je želel preprečiti, da bi sodstvo posegalo v delo zakonodajalca ali v politiko, saj bi to bilo v nasprotju z duhom evropske parlamentarne demokracije. Sodišče je bilo namenjeno zagotavljanju ustavne skladnosti, ne pa ustvarjanju nove politike.

    Kmalu po sprejetju ustave je Kelsen tudi postal sodnik avstrijskega ustavnega sodišča. Čeprav ni bil predsednik, je intelektualno dominiral. Njegov slog je bil zadržan, formalističen in strogo usmerjen v razlago ustave. Njegove odločitve niso bile politično aktivistične, a so imele močne politične posledice, še posebno v kontekstu krhke avstrijske demokracije in ostrih strankarskih napetosti. Zaradi teh odločitev so ga kritizirali predvsem konservativni in krščansko-socialni krogi.

    Politične razmere v Avstriji so se po desetletju krhke demokracije poslabšale. Socialdemokrati so še podpirali Kelsnovo liberalno ustavno vizijo, a je konservativna nacionalna stranka, skupaj s krščanskimi socialisti, pridobila vpliv in spremenila sistem imenovanja sodnikov, s čimer je Kelsen izgubil mandat leta 1930. Ironija je očitna: prav sodstvo, ki ga je Kelsen ustvaril za varovanje ustave, je postalo orodje politične moči, sam pa je postal žrtev tega mehanizma.

    image_alt
    Preizkušnja demokracije v dobi globalne negotovosti

    Ustanovitev avstrijskega ustavnega sodišča je bila pravna revolucija, ki je močno vplivala na razvoj evropskega ustavnega sodstva po drugi svetovni vojni. Sčasoma so ustavna sodišča pridobila večjo politično moč, pogosto odločajo o vprašanjih, ki nimajo jasne podlage v ustavi. Če je v zgodnjih letih avstrijsko ustavno sodišče (1921–1932) razveljavilo vsega tri federalne in devet deželnih zakonov, zdaj sodni aktivizem dosega širše razsežnosti, kar odpira spopad s političnimi vejami oblasti.

    Zdaj, več kot sto let po Kelsnovi inovaciji, so ustavna sodišča pogosto tarča napadov jeznih populistov in protoavtoritarnih voditeljev, ki v njih vidijo zagovornike elit in njihovih interesov. Takšna poenostavljena podoba je do sodnikov nepravična. Še posebno po padcu berlinskega zidu so imela ustavna sodišča v postkomunistični Evropi ključno vlogo pri stabilizaciji demokracij.

    Ustavna sodstva so nujna, a samo če ostanejo tehnični varuhi ustave. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Ustavna sodstva so nujna, a samo če ostanejo tehnični varuhi ustave. FOTO: Leon Vidic/Delo

    V času hiperglobalizacije, ko so pomembne odločitve o ključnih družbenih vprašanjih pogosto prepuščene nepolitičnim ekspertom – centralnim bankam, neodvisnim regulatorjem in ustavnim sodiščem – se je zgodilo, da so sodišča včasih odločala predvsem v interesu elit, pogosto pa pozabljala na »malega človeka«. Na primer, nemško ustavno sodišče je dolgo podpiralo strogo omejitev zadolževanja (»Schuldenbremse«), ki je močno omejevalo finančno moč vlade. Marca letos je nemški parlament zaradi gospodarskih pritiskov moral spremeniti tri člene ustave, ki urejajo zadolževanje. Sprememba torej pomeni prehod: od stroge rutinske omejitve novih dolgov k večji fleksibilnosti pri financiranju določenih strateških izdatkov – obrambe, infrastrukture, podnebnih ciljev. S tem je Nemčija spremenila dosedanjo kulturo javnih financ – od prioritete na nizko zadolževanje k večji pripravljenosti za zadolževanje, če gre za »strateške« investicije. Zaradi vsega tega ni povsem presenetljivo, da si populisti ponavadi najprej poskušajo podrediti prav ustavna sodišča.

    Kakšna naj bo pot naprej? Sodobni primeri kažejo, da je sodni aktivizem resen problem. Profesorja prava Samuel Moyn in Ryan Doerfler opozarjata, da kadrovsko »ravnotežje« na sodniških mestih ne reši težav aktivizma. Tudi Nemčija ponuja sodoben primer: Frauke Brosius-Gersdorf je naletela na blokado pri kandidaturi za ustavno sodnico zaradi svojih stališč do splava in obveznega cepljenja, kar kaže, da polarizacija iz politike prodira tudi v sodstvo in da nemški »uravnoteženi« model imenovanja ustavnih sodnikov tudi ni panacea.

    V tem smislu je Kelsnova teza o ustavnem sodstvu kot »negativnem zakonodajalcu« še vedno aktualna. Sodstvo naj razveljavlja zgolj očitno protiustavne zakone, ustvarjanje novih zakonov pa prepušča parlamentu. Takšno sodno zadržanost ponazarja primer češkega ustavnega sodnika Jiříja Přibáňa, ki je pri zadevi pokojninske reforme poudaril široko diskrecijo zakonodajalca in zavrnil vmešavanje v politične odločitve.

    image_alt
    Ali lahko ustave res ustavijo avtoritarizem?

    Lekcija iz Kelsnove zgodbe je jasna in neposredno relevantna: absolutna ločitev prava od politike je utopija. Ustava je politični dokument, sodniki delujejo znotraj družbenega in političnega konteksta, vsaka sodniška odločitev pa ima politične posledice. Pretirani sodni aktivizem lahko hitro vodi do nenadzorovane moči, kot je pokazala zgodovina Avstrije. Hkrati pa sodna zadržanost ne pomeni šibkosti – pomeni spoštovanje demokratične legitimacije zakonodajalca in ohranjanje ravnotežja med pravno avtonomijo in politično odgovornostjo.

    Številni ugledni profesorji prava se sprašujejo, kako zagotoviti, da bodo ustavna sodišča ostala neodvisna, a istočasno tudi ne pretiravala s sodnim aktivizmom. Samuel Moyn z Yala in Ryan Doerfler s Harvarda ugotavljata, da kadrovsko »ravnotežje« na sodiščih ne odpravlja teh težav. Sodni aktivizem, levi ali desni, je enako problematičen z vidika »protivečinske težave«, kot je pomanjkljivo demokratično legitimacijo sodišč pri razsojanju o temeljnih političnih vprašanjih poimenoval Alexander Bickel.

    Kelsnova vizija ostaja navdihujoča: ustavno sodišče kot varuh, ne kot ustvarjalec politike. Sodniki, ki razveljavijo le očitno protiustavne zakone in spoštujejo diskrecijo zakonodajalca, ohranijo ravnotežje med neodvisnostjo sodstva in demokratično legitimnostjo. Ironija Kelsnovega lastnega življenja – da je postal žrtev institucije, ki jo je sam ustvaril – nas uči, da moč brez zadržanosti hitro izrodi prvotni namen: pravno varovanje demokracije.

    Zaključek: Hans Kelsen ni zgolj teoretik; njegova dediščina je živa lekcija za sodstva po vsem svetu. Ustavna sodstva so nujna, a samo če ostanejo tehnični varuhi ustave, ne politični akterji. Prav v tej zadržanosti se skriva njihova moč – moč, ki varuje demokracijo, a hkrati preprečuje, da bi pravna avtonomija postala politično orožje.

    ***

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Več iz teme

    gostujoče peroustavno sodiščesodstvoBojan Bugarič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

