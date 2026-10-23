Ustavno sodišče zaščitilo regulatorje, a politika še naprej ruši energetiko

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorjev in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Na začetku oktobra je ustavno sodišče postavilo piko na i leto in pol starim populističnim napadom Roberta Goloba in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na Agencijo za energijo zaradi uvedbe nove omrežnine. Soglasno sprejeta sodba ustavnega sodišča je pravni biser in tako poglobljene sodbe je užitek brati. Na žalost s tem ni konca napadov na delo neodvisnega regulatorja, a o tem pozneje. Ustavno pobudo je marca 2025 sprožil državni svet na predlog GZS. Brez glasu proti. Križarsko vojno je vodil takratni in sedanji predsednik Marko Lotrič, ki je trdil, da je nova omrežnina nepregledna, peha slovensko gospodarstvo v nekonkurenčnost, je v nasprotju s pravom EU in ...