V negotovosti predstavlja vesolje priložnost za Evropo

Leta 2025 bomo priča svetu, v katerem tradicionalno diplomacijo in norme sodelovanja vse bolj rušijo politika moči, gospodarska negotovost in strateška konkurenca. Evropska vesoljska agencija (ESA) bo novembra letos gostila ministrski svet (CM25), ki bo določil prednostne naloge financiranja za prihodnja leta, v Evropi pa se moramo soočiti s težko resnico: nismo pripravljeni na to novo realnost. Ranljivosti so vse večje – na področju obrambe, trgovine, energije, umetne inteligence in kvantnih tehnologij ter stabilnosti dobavne verige. Vendar ima Evropa na enem področju veliko prednost: v vesolju. Na področju vesolja ima Evropa še vedno vodilne svetovne programe. Evropa lahko prek ESA hitro in odločno ukrepa, da poveča svojo odpornost.

Vesolje ni igrišče za milijarderje. Je bistveno in vtkano v naše vsakdanje življenje. Od napovedovanja vremena – kjer približno 80 odstotkov podatkov prihaja s satelitov – do natančnega kmetijstva, navigacije Galileo, plačil s satelitsko komunikacijo (SATCOM), spremljanja kakovosti zraka s programom Copernicus in sledenja raket v Ukrajini – vesoljska tehnologija spodbuja naše gospodarstvo, varuje naše okolje in varuje naše meje. Kljub temu Evropa premalo vlaga v vesolje, medtem ko svetovne velesile, kot so ZDA, Kitajska in Indija, napredujejo – ne zaradi večje nadarjenosti, ampak zaradi drznih naložb.

Nujno področje, na katerem Evropa lahko združi svoje potrebe in izkoristi svoje prednosti, je obramba, za katero Evropa, tako kot za vesolje, še vedno namenja nevarno premalo sredstev. Obramba in vesolje se že dopolnjujeta, lahko bi celo rekli, da sta soodvisna – satelite in njihove podatke je treba varovati v vesolju, sateliti in njihovi podatki pa lahko pomagajo pri zagotavljanju varnosti na zemlji. Medtem ko Kitajska širi svojo prevlado v vesolju z obveščevalnim omrežjem z 2800 sateliti, ZDA pa razvijajo program Starshield za nadzor Zemlje v realnem času, države, kot so Rusija, Indija in Japonska, prav tako povečujejo naložbe v vesolje za obrambne namene. Obramba v svetu predstavlja polovico vseh javnih izdatkov za vesolje, v Evropi je ta delež le 15 odstotkov, kar poudarja pomembna vprašanja o strateških prednostnih nalogah regije in njenem odnosu do varnosti. Kot vodja civilne vesoljske agencije vidim, kako v okviru pristojnosti ESA lahko uporabimo svoje najboljše talente in veščine, da pomagamo Evropi v tem nestanovitnem času.

Obetavna pot, ki bo predlagana na konferenci CM25, so vesoljski sistemi z dvojno rabo, ki so namenjeni tako civilnim kot obrambnim potrebam. Z racionalizacijo proračunov na evropski ravni ESA lahko ponudi hiter in stroškovno učinkovit obrambni sistem za krepitev odpornosti, hkrati pa pospešuje znanost, spremljanje okolja in gospodarsko rast. Novi pravni ali mednarodni sporazumi niso potrebni: ESA že zagotavlja okvir, saj združuje najboljša evropska sredstva in omogoča takojšnjo dodelitev sredstev v sodelovanju z državami članicami in evropsko komisijo.

Poleg obrambe za trenutek razmislite, zakaj je vesolje vredno naložb. Svetovna vesoljska industrija se razvija z impresivno devet- do desetodstotno rastjo na leto, ki presega rast svetovnega BDP in se kosa z najhitreje rastočimi sektorji na svetu. Vesoljski sektor, ki ga poganjajo prebojni dosežki na področju satelitskih komunikacij, navigacije, opazovanja Zemlje in drugih vesoljskih tehnologij, naj bi do leta 2035 potrojil svojo vrednost na 1,8 bilijona evrov. Z rastjo svetovnega vesoljskega gospodarstva se zastopanost Evrope v njem zmanjšuje, kar pomeni, da postajamo manjši del večje industrije: od 122 milijard evrov svetovnega javnega financiranja leta 2024 je bil delež Evrope le deset odstotkov, medtem ko je bil delež ZDA 60 odstotkov. Tvegamo, da bomo v tem sektorju izgubili neodvisnost in samostojnost v korist čezmorskih vlad ali komercialnih subjektov.

Zgodovina je pokazala, da v času geopolitičnih in gospodarskih napetosti naložbe v tehnologije prihodnosti vodijo k rasti in odpornosti. Ameriški program Apollo, ki se je začel med vietnamsko vojno, ta pa je v negotovost postavila globalno prevlado ZDA, je botroval nastanku največjega tehnološkega sektorja na svetu. Koreja je po azijski finančni krizi okrevala s poudarkom na tehnologiji in inovacijah, kar ji je pomagalo postati vodilna svetovna tehnološka država. Nemčija se je na finančno krizo leta 2008 odzvala tako, da je dala prednost napredni proizvodnji in zelenim tehnologijam, s čimer je dokazala, da lahko spodbude, usmerjene v podnebje, prinesejo tako gospodarske koristi kot tudi koristi za zaposlovanje. Nič drugače ni z vlaganjem v vesolje – pomeni oblikovanje prihodnosti narodov (in celin).

Evropa ima intelektualno odličnost, ESA pa zgodovino uspehov – Copernicus, Galileo, Euclid, Juice. Toda ta odličnost je ogrožena. Talenti se selijo na vznemirljiva območja, in to je pogosto zunaj Evrope, saj veliko denarja vodi do velikih in vznemirljivih projektov. Če želi Evropa ohraniti vodilno vlogo, mora na konferenci CM25 vložiti denar v svoje ambicije.

Skupaj stojimo na razpotju. Evropa mora ob vse večji geopolitični nestabilnosti in nihajoči podpori ZDA upoštevati opozorilne znake kot dobrodošlo priložnost za krepitev svoje strateške avtonomije. CM25 je več kot le še ena ministrska konferenca – predstavlja trenutek za korenito sprejemanje odločitev. S tem se začenja maraton proračunskih in političnih mejnikov, vključno z ministrskim svetom ESA 2028 in večletnim finančnim okvirom evropske komisije 2028–2034, ki bosta oblikovala dolgoročne ambicije Evrope na področju vesolja. CM25 je za Evropo zlata priložnost, da izbere ambicioznost namesto oklevanja, vodstvo namesto zaostajanja in vizijo namesto samozadovoljstva – če bomo dovolj pogumni, da jo izkoristimo.

***

Josef Aschbacher, direktor Evropske vesoljske agencije

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.