V podporo svobodni, varni in uspešni prihodnosti

Živimo v hitro spreminjajočem se svetu. Inovacije v tehnologijah nove generacije in nastajajočih tehnologijah so tu, v vseh državah sveta. Prinašajo priložnost za napredek, kot so čista in cenovno dostopna energija, zaupanja vredna komunikacijska tehnologija, močna proizvodna in kmetijska gospodarstva, poenostavljene osnovne storitve, sodobna in varna infrastruktura ter močna nacionalna varnost.

Jamie L. Harpootlian, veleposlanica ZDA v Sloveniji. FOTO: Arhiv veleposlaništva

Da bi lahko uresničili obljubo te vizije prihodnosti v celoti, moramo s skupnimi močmi zmanjšati tveganja v našem digitalnem in kibernetskem prostoru. Vlagati moramo v svojo prihodnost, hkrati pa se ubraniti pred zlonamernimi kibernetskimi akterji, ki bi lahko ogrozili varnost vseh nas, ki uporabljamo tehnologijo v vsakdanjem zasebnem in poklicnem življenju.

V tem kritičnem trenutku je nujno, da v kibernetskem prostoru zaščitimo zasebnost, podpremo gospodarsko blaginjo ter zaščitimo nacionalno varnost in človekove pravice. To zahteva nujen, načrten in jasen odziv zaveznic in partneric, da bomo zaščitile in branile naš digitalni in kibernetski prostor.

Odločitve, ki jih sprejemamo, imajo zelo velike posledice na vse vidike našega vsakdanjega življenja. Kibernetska in digitalna varnost ni samoumevna. Potrebne so varovalke, da bi zaščitili vrednote in temeljne svoboščine, ki so v središču naših demokracij.

Vzemimo za primer enega ključnih področij komunikacije: brezžično tehnologijo pete generacije ali 5G. Vpliva na vse vidike našega življenja, vključno z našim domom, službo, mestom, infrastrukturo in nacionalno varnostjo. Opremi za 5G moramo zaupati.

Za to so potrebni močne politike in zakonodaja, sredstva in usposabljanje. Odgovorno ravnanje držav ter sposobnost zaščite digitalnega in kibernetskega prostora morata biti standard. Da bi zagotovili varnost omrežij 5G, potrebujemo zares globalen pristop. Z našimi partnerji moramo pripraviti in izkoristiti mednarodne koalicije za boj proti grožnjam odprtemu, zanesljivemu in varnemu internetu.

Združene države Amerike in Slovenija so avgusta leta 2020 podpisale skupno izjavo o varnosti omrežij 5G. Slovenija je pred kratkim sprejela zakon o elektronskih komunikacijah, ki vladi daje pooblastila, da prepove opremo visokega tveganja, ki ogroža nacionalno varnost. Ti koraki so potrebni za zagotovitev, da v komunikacijsko omrežje Slovenije lahko vstopajo le zaupanja vredni dobavitelji. Pripravljeni smo še naprej sodelovati pri 5G z izmenjavo dobrih praks in skupnim raziskovanjem novih tehnologij, ki bi zagotavljale večjo varnost, zmogljivost in odpornost.

Združene države Amerike pri vlaganju v tehnološke inovacije v središče postavljamo demokratične vrednote. Ko avtoritarne vlade poskušajo s tehnologijo kršiti človekove pravice in spodkopavati demokracijo, moramo biti pozorni, odzivni in enotni. Zavezani smo varovanju zasebnih podatkov naših državljanov, občutljive infrastrukture in tehničnih inovacij pred zlonamernimi kibernetskimi akterji, posebno tistimi, ki so v preteklosti že zbirali podatke za profiliranje naših ljudi, napadali tiste, ki so jih imeli za kritike, ter kradli intelektualno lastnino in občutljive vladne podatke. Prav z zaščito teh podatkov lahko zlonamernim kibernetskim akterjem preprečimo, da bi z izkoriščanjem platform določali, kaj državljani lahko vidijo na spletu.

Izbira zaupanja vrednega dobavitelja opreme za omrežja 5G je prva črta obrambe pri zaščiti podatkov. Na kocki je veliko. Zdaj je čas za prave odločitve in naložbe za svet, v katerem živimo.

***

Jamie L. Harpootlian, veleposlanica ZDA v Sloveniji.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.