V Sloveniji je delo vrednota

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. V nedeljo, 11. oktobra 2026, smo imeli po mojem mnenju enega najpomembnejših referendumov v Sloveniji. Preverili smo, ali je delo v Sloveniji vrednota, in potrdili, da je delo pomembno. Vsak, ki je tega sposoben, mora delo tudi opravljati. Če v določenem trenutku na trgu ni dela, za upravičenost do nadomestila opravljamo družbenokoristno delo. Zakaj je to tako pomembno? Glede na sedanjo ureditev se namreč določeni skupini ljudi delo preprosto ne izplača. Zakaj bi se zaposlil za minimalno plačo, če iz socialnih transferov lahko dobimo več kot z rednim delom? Sistem tako pravzaprav nagrajuje nedelo in kaznuje tiste, ki so se odločili delati, ljudje pa se temu ...