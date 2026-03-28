Varnost človeškega uma v dobi globokih manipulacij

Na Policijski akademiji v Tacnu je 25. marca potekal strokovni posvet o varnosti otrok pred nasiljem v šolah. V plenarnem delu je bila predstavljena nacionalna raziskava, opravljena v okviru mednarodnega projekta Z znanjem nad nasilje (Know Bullying), ki ga v sodelovanju domačih in mednarodnih strokovnjakov vodi dr. Aleš Bučar Ručman z Univerze v Mariboru, Fakultete za varnostne vede.

Razprava je ob poudarku na znanstvenem pristopu razkrila tudi mejo, da znanje samo po sebi ne zagotavlja več varnosti. Razpravljajoči so posebej opozorili na najnovejše grožnje, povezane s pojavom globokih manipulacij otrok in mladostnikov v spletnih okoljih.

Bećir Kečanović. FOTO: osebni arhiv

Varnostne grožnje se selijo iz fizičnega v kognitivni prostor, zato postaja zaščita človekovega uma, njegove sposobnosti razumevanja, pripadnosti skupnim vrednotam, razumne presoje in zaupanja ena ključnih nalog zagotavljanja javne varnosti in družbene odpornosti.

Kognitivna varnost ni več obrobno vprašanje digitalne dobe, umetne inteligence in tehnoloških izzivov, temveč jamstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, svobode mišljenja in kritičnega, dostojnega in človeka vrednega izražanja.

Najnovejše analize opozarjajo, da zlorabe generativne umetne inteligence presegajo klasične oblike dezinformacij in nasilja na spletu. Z globokimi (deepfake) manipulacijami, psihološkim pritiskom in uporabo navideznih digitalnih identitet se oblikujejo subverzivni narativi, ki ciljajo neposredno v človekovo zaznavanje resničnosti in zaupanje. Pri otrocih in mladostnikih lahko takšni vplivi vodijo v odvisnost in normalizacijo nasilja, izsiljevanje in vključevanje v škodljive ali celo kriminalne prakse.

Če pustimo ob strani znane primere iz predvolilnega časa, se manipulativne prakse kažejo kot pojav tako imenovanih kultnih skupnosti, ki s subverzivnimi narativi na spletu normalizirajo sovraštvo in ekstremno nasilje, izsiljujejo žrtve ter rekrutirajo otroke in mladostnike v nasilna, kriminalna in celo teroristična dejanja (Europol, 2025; Unicef, 2026).

Znanje, medtem ko osvobaja strahu in negotovosti pred pomanjkanjem informacij, hkrati povečuje ranljivost posameznika, otrok in odraslih. Ko se tako sodobne grožnje premikajo v kognitivni prostor, postajata kognitivna varnost in odpornost posameznika ter družbe med ključnimi pogoji javne oziroma nacionalne varnosti.

Policija se s tovrstnimi grožnjami praviloma lahko učinkovito spopada šele, ko so izpolnjeni vsaj osnovni znaki kaznivih ravnanj. Za otroke in mladostnike, ki so žrtve subverzivnih napadov, pa je takrat pogosto že prepozno. Zato je bila med razpravo na omenjenem posvetu predstavljena tudi pobuda o prepovedi dostopa do spletnih omrežij za otroke in mladostnike.

Slovenija po uradnih podatkih vstopa v nov razvojni cikel z vse večjimi zmogljivostmi za ustvarjanje znanja, podprtega z umetno inteligenco in digitalno preobrazbo. Z vzpostavljanjem ključnih nacionalnih zmogljivosti – od digitalnih inovacijskih stičišč do kompetenčnega centra za umetno inteligenco in tovarne umetne inteligence – se naša država ob boku najnaprednejših članic EU utrjuje kot prostor, ki ne le uporablja tuje, temveč aktivno ustvarja lastno napredno znanje in tehnologije.

To je ob klasičnem ustavnopravnem razumevanju suverenosti hrbtenica skupnostnega znanja in informacijske varnosti tudi v širšem okviru javne oziroma nacionalne varnosti, družbene odpornosti in epistemološke suverenosti države.

Pojem epistemološke suverenosti se pogosto uporablja v študijah in prizadevanjih za zaščito nacionalne kulture, ekološkega znanja in vzgojno-izobraževalnih sistemov držav, ki so bile v preteklosti in so na neki način še vedno izpostavljene kolonialnim vplivom. Danes dobiva ta koncept novo razsežnost.

Vzporedno z razvojem umetne inteligence in pojavom globokih manipulacij se razraščajo invazivni vplivi na kognitivno podstat posameznika in družbe, ki jih upravičeno lahko razumemo kot novodobno digitalno suženjstvo. V zvezi s tem se pojem epistemološke suverenosti vse bolj uveljavlja kot okvir za razumevanje kognitivne varnosti, varnosti človeškega uma, odpornosti in novih strategij preživetja.

Prazgodovinskemu človeku je za preživetje zadoščala votlina. Sodobni človek nima več fizičnega prostora, kamor bi se lahko zatekel pred kibernetskimi napadi, manipulativnimi narativi, subverzivnimi digitalnimi skupnostmi in zlorabami generativne umetne inteligence.

Je zato prepoved dostopa do spletnih omrežij edina rešitev? Ob nujnih in neizogibnih omejitvah bi morda veljalo razmisliti še o tem, kako otroke in mladostnike opolnomočiti, da s pripadnostjo tudi sami, ne zgolj pod patronatom prepovedi in represivnih ukrepov odraslih, poskrbijo za svojo varnost, dostojno komunikacijo in človeka vredno uporabo digitalnih okolij.

Razvoj takšnega ekosistema javne varnosti in družbene odpornosti pomeni, da proizvodnja znanja, podprta s pripadnostjo vrednotam šole, demokratične skupnosti in odprte znanosti, postaja eden ključnih gradnikov epistemološke suverenosti in razvojnega potenciala države. S tem so hkrati odprta vprašanja prenosa (kontekstualizacije), varnosti in odgovorne uporabe znanja v vzgoji, izobraževanju, gospodarstvu in na drugih družbenih področjih.

Učinkovitost in legitimnost tega procesa epistemološke suverenosti sta vse bolj odvisni od sposobnosti, da se znanje ne le ustvarja, temveč tudi smiselno prevaja in varuje v praksi, tako da v skladu s temeljnimi vrednotami usmerja odločitve, ravnanja in družbene odnose.

Če se znova navežemo na projekt Z znanjem nad nasilje v šolah, osnovne šole s šolskim letom 2026/2027 uvajajo predmet, namenjen digitalni pismenosti in razvoju digitalnih kompetenc – informatika in digitalne tehnologije. Družba znanja in z njo celoten vzgojno-izobraževalni sistem se medtem soočata s paradoksom: kljub večji dostopnosti informacij in odprti znanosti je zaupanje v znanje in tehnološki razvoj zaradi globokih manipulacij vse bolj krhko.

Medtem ko prisegamo, da na otrocih in mladih svet stoji, družba odraslih (za)ostaja v krču notranjih razprtij. Klasični kriminal, korupcija in globoke manipulacije človeškega uma s subverzivnimi napadi na demokracijo in skupno dobro povečujejo odpor miroljubnih ljudi do takšnega početja.

Zlorabe generativne umetne inteligence sicer ne rušijo fizične infrastrukture, temveč ciljajo naravnost v miselno in vrednotno jedro ustavnosti in varstva človekovih pravic, resnicoljubnosti in svobode misli, v samo bistvo kognitivne nedotakljivosti in epistemološke suverenosti posameznika in skupnosti.

Znanje samo po sebi ni več dovolj: varnost človeškega uma v dobi globokih manipulacij zahteva, da družba ob nujnih in neizogibnih prepovedih poskrbi za povečanje pripadnosti skupnim vrednotam in epistemološke suverenosti, na kateri stojijo ali padejo tudi temelji javne varnosti in družbene odpornosti. V katero votlino naj se sicer sodobni človek zateče pred vso to kompleksnostjo sodobnih groženj?

Mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe – IRVD. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva​.