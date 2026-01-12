  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Varnost v šolah: kje so razpoke v družbenem ščitu?

    Ugotavljamo, da družba pogosto zamiži na eno oko ob »manjših« incidentih, dokler ti ne eskalirajo v tragedijo.
    Ob incidentu, kot je omenjeni, se pogosto izkaže, da starši niso imeli celotnega vpogleda v življenje otroka ali njegove socialne interakcije, kar kaže na nujnost aktivnejšega vključevanja v mladostnikovo vsakdanje življenje. FOTO: Oste Bakal
    Ob incidentu, kot je omenjeni, se pogosto izkaže, da starši niso imeli celotnega vpogleda v življenje otroka ali njegove socialne interakcije, kar kaže na nujnost aktivnejšega vključevanja v mladostnikovo vsakdanje življenje. FOTO: Oste Bakal
    Bojan Macuh
    12. 1. 2026 | 05:00
    6:06
    Tragičen dogodek v Murski Soboti, kjer je dijak fizično napadel dijakinjo, je pretresel slovensko javnost in odprl globoka vprašanja o varnosti, duševnem zdravju mladih ter učinkovitosti sistemskih varovalk.

    Kot že velikokrat doslej tudi tokrat postavljam na prvo mesto vlogo staršev, ki so prvi steber otrokovega osebnostnega razvoja. Oni naj bi prvi opazili spremembe v vedenju, osamitev, agresijo ali znake stiske mladostnika.

    V družini se namreč postavljajo meje in gradi odnos do nasilja. Če je nasilje v domačem okolju normalizirano ali če vlada čustvena odsotnost, se toliko bolj poveča tveganje za deviacije.

    Ob incidentu, kot je omenjeni, se pogosto izkaže, da starši niso imeli celotnega vpogleda v življenje otroka ali njegove socialne interakcije, kar kaže na nujnost aktivnejšega vključevanja v mladostnikovo vsakdanje življenje.

    Drugi dejavnik je vsekakor šola, ki ni le prostor učenja, ampak ključno socialno okolje, kjer mladostniki preživijo večino dneva (če do šole sploh pridejo). V okviru varnostnega protokola, ki ga mora imeti vsaka šola, mora ta zagotavljati fizično varnost, hkrati pa vzpostaviti okolje, kjer si o nasilju upajo spregovoriti tako žrtve kot opazovalci.

    Ravnateljica: Če se le prijazno pogovarjamo, ne vem, zakaj bi se otrok spremenil

    Pomembno vlogo imajo na šolah (predvsem poklicnih in srednjih) svetovalne službe, ki pa so marsikje kadrovsko podhranjene, kar onemogoča poglobljeno delo s tveganimi posamezniki, preden ti prestopijo prag fizičnega nasilja.

    Postavlja se seveda vprašanje, ali so bili v primeru nasilja na Srednji zdravstveni šoli v Murski Soboti vzpostavljeni vsi resursi in so strokovne službe delovale skladno s svojimi pristojnostmi.

    Tukaj mislim predvsem na sodelovanje s centrom za socialno delo, kajti ravno njihovi naloga in vloga sta vstopiti v družinsko okolje, ko starševstvo odpove ali ko so zaznana tveganja. Te in še mnoge druge odgovore bo dala nadaljnja policijska preiskava, ki bo vsekakor pojasnila vzroke za incident.

    Za obravnavo otrok, ki kažejo nasilno vedenje in druge čustvene pomanjkljivosti, imamo v Sloveniji na voljo devet strokovnih centrov (nekdanjih vzgojnih zavodov) z mnogimi nastanitvenimi enotami, ki so namenjeni obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami.

    Ti centri so bili leta 2021 preoblikovani na podlagi zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI). Njihov namen ni več le namestitev otrok, temveč delujejo kot regionalna središča, ki zagotavljajo tudi preventivno pomoč, svetovanje šolam in mobilne time.

    Bojan Macuh, dr. edukacijskih ved in mag. sociologije FOTO: osebni arhiv
    Bojan Macuh, dr. edukacijskih ved in mag. sociologije FOTO: osebni arhiv

    Tudi v Prekmurju deluje strokovni center v Veržeju. Ta je resda namenjen mlajši populaciji (osnovnošolski), za mladostnike pa poskrbijo v Mladinskem domu Maribor, kjer so ti tudi nameščeni. Težko bi sprejel kritiko, da tovrstne ustanove pri nas ne delajo dovolj kakovostno in ne poskrbijo, da otroci in mladostniki ne dobijo vsakodnevne dobre oskrbe, predvsem strokovne, za nadaljnje življenje.

    Veliko izmed njih pomoč sprejme, jo razume velikokrat prej in v širšem kontekstu kot njihovi starši, zaradi katerih se otroci in mladostniki tudi znajdejo v teh ustanovah.

    Družba ustvarja kontekst, v katerem mladi odraščajo. Živimo v času, ko so digitalne vsebine prežete z agresijo, kar lahko pri mladih zniža prag tolerance do nasilja.

    Ugotavljamo, da družba pogosto zamiži na eno oko ob »manjših« incidentih, dokler ti ne eskalirajo v tragedijo. Takšnih primerov imamo pri nas v zadnjih letih vedno več. Potreben je torej preklop k ničelni toleranci do vsakršnega nasilja (tudi verbalnega, ekonomskega in spletnega).

    Policija in pravosodni organi v omenjenem primeru opravljajo svoje delo. Kot smo lahko razbrali iz medijev, je 15-letnemu osumljencu preiskovalni sodnik že odredil 30-dnevni pripor. Policija pa posledično preiskuje sume kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe in povzročitve splošne nevarnosti. Ker gre za osebo, starejšo od 14 let, je storilec kazensko odgovoren.

    Če moramo pri mladoletnikih uporabiti kazensko pravo, smo kot družba odpovedali

    Sodišče bo v nadaljevanju odločalo o ukrepih, ki lahko vključujejo nadzor organa socialnega varstva ali v skrajnem primeru oddajo v prevzgojni dom, v našem primeru strokovni center.

    Verjetno bo po hitrem postopku potrebna sanacija nastale travme v omenjenem šolskem okolju, dolgoročno pa bo treba odgovoriti na vprašanja, kako v šolski prostor vnesti več preventive in fizične varnosti, ne da bi šole spremenili v zaprte ustanove.

    Incident v Murski Soboti nas uči, da je preventiva tiha, medtem ko je neukrepanje glasno in boleče. Namesto da se po takem dogodku zapremo v strah, ga izkoristimo za to, da zgradimo mostove zaupanja.

    Naj bo to priložnost, da starši danes vprašate svojega otroka: »Kako se zares počutiš?« in da kot družba nehamo tolerirati sovražnost v kateri koli obliki v odnosu do kogar koli. Običajno sklenem s spodbudno mislijo, saj črnogledost slabo vpliva na celotno družbo in življenje v njej:

    Vsako dejanje prijaznosti, vsako razmišljanje brez obsojanja in vsak trenutek, ko se odločimo za sočutje namesto za ravnodušnost, je nevidna vez, ki krpa razpoke v naši družbi. Močnejši od vsakega nasilja je naš skupni pogum, da ostanemo človeški in da drug v drugem vidimo več kot le težavo – da vidimo sočloveka.

    ***

    Bojan Macuh, dr. edukacijskih ved in mag. sociologije.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

