Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Deček je ustavil Roberta Trailla in ga prosil, naj pride k njegovemu očetu. Protestantski duhovnik iz Schulla na jugozahodu Irske dečka ni poznal. Prihajal je iz katoliške družine. A ko ga je otrok popeljal čez most, ki ga je zimska voda skoraj odnesla, in dalje do koče, vera ni bila več pomembno vprašanje. V hiši z zadelanima oknoma je živelo šestnajst ljudi iz treh družin. Samo dva sta še lahko hodila. Na nekaj slame, ki je le za silo ločevala telesa od mrzlih tal, jih je ležalo osem. Dečkov oče je še sedel pokonci; noge so mu tako otekle, da je komaj še spominjal na zdravega človeka. Ob njem so bili njegova sestra in otroci. Ko je Traill 14. marca 1847 o obisku pisal v London, je bil dečkov oče že mrtev. Traill je ...