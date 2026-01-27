  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Visoka cena družbene sprejetosti: alkohol in kokain v Sloveniji

    Varovanje javnega zdravja mora imeti jasno prednost pred represivnimi odzivi v imenu javne varnosti.
    Večina nesrečnih dogodkov, povezanih z alkoholom in kokainom, ni posledica vnaprej oblikovane kriminalne namere, temveč preplet oslabljenih psihofizičnih sposobnosti, okoliščin in pogosto nepredvidljivih tveganj. FOTO: Voranc Vogel
    Večina nesrečnih dogodkov, povezanih z alkoholom in kokainom, ni posledica vnaprej oblikovane kriminalne namere, temveč preplet oslabljenih psihofizičnih sposobnosti, okoliščin in pogosto nepredvidljivih tveganj. FOTO: Voranc Vogel
    Dušan Nolimal
    27. 1. 2026 | 05:00
    10:50
    Slovenija se že desetletja spopada z razširjeno uporabo zelo nevarnih psihoaktivnih snovi, pri čemer alkohol in kokain, ob hkratni prisotnosti opioidov ter neustrezni uporabi psihoaktivnih zdravil na recept, sodijo med tiste, ki v zadnjem obdobju najbolj zaznamujejo zdravstvene, družbene in tudi politične razprave.

    image_alt
    Droge kot politično orodje

    Tragični dogodki so to dejstvo pred kratkim spet postavili v središče javne pozornosti ter pokazali, da povezave med zlorabo alkohola, kokaina in nasilnimi ali smrtnimi izidi niso abstraktna teorija, ampak del realnega družbenega tveganja. Ta prispevek se ne spušča v presojo posameznih krivd ali konkretnih primerov, ampak se osredotoča na to, kako predvsem alkohol in kokain povečujeta tveganja za nasilje, nesrečne dogodke, poškodbe in smrtne izide ter kaj o tem kažejo epidemiološki podatki v Sloveniji. Prav zato postaja ključno vprašanje, ali se bomo na ta tveganja odzivali z nadzorom in represijo ali z ukrepi, ki izhajajo iz varovanja javnega zdravja – kajti tam, kjer je zanemarjeno zdravje, je ogrožena tudi varnost.

    Družbeno sprejeta snov z nesorazmerno visoko ceno

    Alkohol je ena najbolj dostopnih psihoaktivnih snovi v Sloveniji, a njegova družbena sprejetost ne izraža resnosti tveganj, ki jih prinaša za javno zdravje. Po analizi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je registrirana poraba čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, leta 2021 znašala približno 10,62 litra čistega alkohola – kar pomeni več deset litrov piva ali vina na leto na posameznika. To Slovenijo uvršča nad povprečje evropske regije in poudarja zelo razširjeno uporabo alkohola v družbi. NIJZ poroča, da je bilo leta 2020 zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov 943 smrti, pri čemer je bilo več kot polovica umrlih pred 65. letom starosti – v povprečju skoraj tri smrti na dan.

    Če želimo učinkovito zmanjševati škodo in hkrati varovati življenja, mora imeti varovanje javnega zdravja jasno prednost pred represivnimi odzivi v imenu javne varnosti.

    Raziskave kažejo, da kar 55 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije pije alkohol tvegano ali škodljivo, torej presega priporočene meje ali se najmanj enkrat na leto opije. Takšna poraba ni brez posledic: alkohol povečuje tveganje za poškodbe ter prometne in druge nesreče zaradi okrnjene presoje, zmanjšane koordinacije in slabše odzivne sposobnosti. Ti učinki niso abstraktni, epidemiološki podatki kažejo, da gre tudi za številne smrtne primere, ki jih pogosto uvrščamo med nesrečne dogodke.

    Stimulans, ki poveča tveganje na drugačen način

    Kokain, čeprav prepovedana snov, ni zgolj marginalen pojav, ampak je postal del nočnega in rekreativnega življenja v različnih populacijskih skupinah v Sloveniji. Poročilo NIJZ o stanju na področju prepovedanih drog navaja, da je leta 2023 med prebivalci v starosti od 15 do 64 let prepovedane droge kdaj v življenju že uporabilo približno 22 odstotkov ljudi, med katerimi je uporaba kokaina eden najpogostejših vzorcev po konoplji. To kaže, da kokain ni zgolj eksotična substanca za peščico ljudi, ampak predstavlja realno, epidemiološko pomembno uporabo.

    image_alt
    Zaradi drog v Sloveniji v enem letu umrlo 87 ljudi

    Kokain deluje kot močan stimulans, ki zvišuje srčni utrip, krvni tlak in zmanjšuje zaznavo tveganja. To lahko vodi do impulzivnega vedenja in slabih odločitev v primerih, ko je presoja kritična. Čeprav so natančni podatki o številu smrtnih izidov, neposredno pripisanih uporabi kokaina v Sloveniji v zadnjih letih, javno dostopni v omejeni meri, evropski podatki kažejo, da je kokain pogosto prisoten pri smrtnih zastrupitvah s psihoaktivnimi snovmi – v Evropi je bil kokain leta 2023 vpleten v približno 26 odstotkov smrtnih primerov zaradi prevelikega odmerka skupaj z opioidi in drugimi snovmi.

    Podatki iz številnih evropskih študij tudi kažejo, da se raven uporabe kokaina povečuje v številnih mestih, kar potrjujejo analize ostankov kokaina v odpadnih vodah. Čeprav razširjenost v Sloveniji ni tako visoka kot v nekaterih zahodnoevropskih državah, je trend jasen: uporaba kokaina ostaja epidemiološko prisotna in povečuje kompleksnost javnozdravstvenih izzivov.

    Kombinacija alkohola in kokaina: več kot vsota tveganj

    Ko alkohol in kokain delujeta posamezno, sta vsak zase že znana dejavnika tveganja. V kombinaciji pa se tveganja ne seštevajo le aditivno, ampak sinergijsko: alkohol zmanjšuje presojo in koordinacijo, kokain pa povečuje impulzivnost in zmanjšuje zaznavo nevarnosti. Skupaj ustvarjata stanje, v katerem se možnosti za nesrečne dogodke, poškodbe ali celo smrt vzajemno okrepijo.

    Ob hkratni uporabi alkohola in kokaina se v telesu tvori nova psihoaktivna spojina, imenovana kokaetilen. To je presnovni produkt, ki nastane izključno ob kombinirani uporabi teh dveh snovi in je za srčno-žilni sistem dokazano bolj toksičen kot kokain sam. Kokaetilen povečuje tveganje za motnje srčnega ritma, akutne srčne zaplete in nenadne smrti ter v telesu ostaja dlje časa, kar pomeni, da se nevarni učinki lahko pojavijo tudi z zamikom, ko se subjektivni občutek opitosti ali stimulacije že zmanjšuje.

    image_alt
    Zakonodaja o konoplji, ogledalo razmerja med stroko, politiko in etiko

    Raziskave nekaterih mednarodnih agencij tudi kažejo, da je kombinirano uživanje alkohola in drugih drog pogost pojav pri mladih in odraslih, ki eksperimentirajo ali rekreativno uživajo psihoaktivne snovi. Pri takšnih kombinacijah se tveganja pogosto manifestirajo v prometnih nezgodah, padcih ali nenadnih akutnih zdravstvenih stanjih, ki jih ni mogoče pripisati zgolj eni snovi.

    Poleg tega večletne raziskave o psihoaktivnih snoveh kažejo, da je 8,8 odstotka prebivalcev Slovenije že kdaj v življenju uporabilo več različnih drog ob eni priložnosti, pri čemer je alkohol pogosto prisoten v kombiniranih vzorcih uporabe. Ta vzorec polisubstančne rabe je posebno nevaren, saj interakcije med snovmi povzročajo nepredvidljive in intenzivnejše učinke na telo ter s tem pomembno povečujejo verjetnost nesrečnih dogodkov, poškodb in smrtnih izidov.

    Zakaj je poenostavljanje nevarno

    V javnem diskurzu se pogosto zgodi, da vprašanja o alkoholu in drogah poenostavimo v moralne ali izključno kazenske okvire – na to, kaj je posameznik storil ali česa ne bi smel storiti. A mednarodna znanstvena literatura jasno kažejo, da večina nesrečnih dogodkov, povezanih z alkoholom in kokainom, ni posledica vnaprej oblikovane kriminalne namere, temveč preplet oslabljenih psihofizičnih sposobnosti, okoliščin in pogosto nepredvidljivih tveganj. Prav zato se poudarja, da je obravnava teh snovi kot dejavnikov tveganja bistveno kompleksnejša ter zahteva širši javnozdravstveni in znanstveni kontekst.

    Dušan Nolimal. FOTO: Jože Suhadolnik
    Dušan Nolimal. FOTO: Jože Suhadolnik
    Takšno razumevanje je pomembno tudi v sodnih postopkih, v katerih se presoja vzročnost in odgovornost v primerih nasilnih ali nesrečnih dogodkov s smrtnim izidom. V praksi namreč pogosto ni povsem jasno, ali se je usodni izid zgodil predvsem zaradi neposredne poškodbe – denimo poškodbe glave ob padcu po prejetem udarcu – ali pa je k padcu, izgubi ravnotežja, upočasnjenim refleksom ali zmanjšani zmožnosti samozaščite bistveno pripomoglo stanje opitosti ali zastrupitve z eno ali več psihoaktivnimi snovmi. Zapletenost se dodatno poveča takrat, ko so bile pod vplivom alkohola ali drog tako žrtve kot tudi drugi udeleženci nasilnih dogodkov, kar otežuje enostavne razlage in zahteva previdno, večplastno presojo.

    image_alt
    Legalizacija konoplje z regulacijo prinaša več koristi kot škode

    Prav zato mednarodna literatura opozarja, da se v takšnih primerih ne sme avtomatično posegati po poenostavljenih razlagah ali enoznačnih sklepih. Ocena krivde, vzročnosti in odgovornosti mora upoštevati znana dejstva o vplivu alkohola in drugih substanc na presojo, koordinacijo, impulzivnost in zaznavo tveganja. Tak pristop ne pomeni relativizacije odgovornosti, ampak njeno natančnejše in pravičnejše razumevanje v smislu znanstvenih spoznanj.

    Če se razprava zoži na posamezne incidente ali stereotipe, se izgubi vpogled v širše strukture, ki te vzorce uporabe oblikujejo – od visoke dostopnosti alkohola in njegove družbene normalizacije do neregulirane prisotnosti prepovedanih snovi ter pomanjkanja celovitih programov za zdravljenje in zmanjševanje škode.

    Manj populizma, več znanja

    Vzorci uporabe alkohola in prepovedanih drog se ne pojavljajo ločeno, ampak se pogosto prekrivajo in medsebojno krepijo škodljive učinke. Epidemiološki podatki NIJZ jasno kažejo, da uporaba teh snovi ni zgolj vprašanje individualnih odločitev, temveč pomemben dejavnik tveganja za nasilje, nesrečne dogodke, poškodbe in smrtne izide, ki jih ni mogoče razložiti z moraliziranjem ali poenostavljenimi razlagami.

    Vendar podatki sami po sebi ne zadoščajo. Epidemiološke evidence imajo vrednost le, če so ustrezno interpretirane in če se na njihovi podlagi sistematično presoja, kateri ukrepi dejansko zmanjšujejo tveganja in kateri ostajajo neučinkoviti ali celo škodljivi. Brez redne in neodvisne evalvacije učinkov politik, zakonodaje in praks tveganje ostaja, da se tudi dobro zbrani podatki uporabljajo selektivno ali zgolj kot utemeljitev že sprejetih odločitev.

    image_alt
    Na slovensko-italijanski meji prestregli 110 kilogramov kokaina

    Če želimo učinkovito zmanjševati škodo in hkrati varovati življenja, mora imeti varovanje javnega zdravja jasno prednost pred represivnimi odzivi v imenu javne varnosti. Vloga policije je pomembna, vendar ne more in ne sme nadomestiti javnozdravstvenih strategij, preventive, zdravljenja in zmanjševanja škode. Kadar se obvladovanje uporabe alkohola in drog prevesi predvsem v kaznovanje, nadzor in zasege premoženja, obstaja resna nevarnost ponavljanja neučinkovitih pristopov, ki dokazano ne zmanjšujejo niti rabe snovi niti njenih najtežjih posledic.

    ***

    Dušan Nolimal, zdravnik, raziskovalec in specialist javnega zdravja.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

