Vojna je Ukrajincem vzela pravico do toplote in svetlobe

Ukrajinci te dni prek chatgpt iščejo odgovore na vprašanje, »kaj storiti v primeru popolnega izpada elektrike«. Iz novic na Telegramu lahko razbirajo, kje kupiti šotore, posodo za kuhanje na prostem in nove generatorje. Starši pa se med seboj obveščajo, kaj spakirati v otrokov nahrbtnik za nujne primere in kje je najbližja »točka nepremagljivosti«.

V Sumski, Černigovski, Poltavski in Harkovski oblasti je elektrika na voljo po urniku, bolnišnice delujejo z uporabo generatorjev, otroci pa imajo pouk na daljavo. Na facebooku se pojavljajo fotografije skupnosti, ki se združujejo in kuhajo obroke v velikih kotlih na prostem. Žal je to vsakodnevna realnost Ukrajincev.

Putin je ukrajinski energetski sektor spremenil v glavni cilj napadov. Ruske rakete in brezpilotni letalniki namerno uničujejo kritično infrastrukturo in poskušajo več milijonov Ukrajincev prikrajšati za elektriko in toploto – prav zdaj ko se približuje zima. Ukrajina se spopada z najhujšo energetsko krizo v svoji sodobni zgodovini.

Petro Bešta, veleposlanik Ukrajine v Republiki Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V napadih 3., 10. in 15. oktobra je bilo uporabljenih več kot 30 balističnih raket in približno 1150 brezpilotnih letalnikov, izstreljenih neposredno na energetske objekte. Škoda, povzročena ukrajinskemu elektroenergetskemu sistemu, je ogromna. Med tarčami množičnih udarov so najpomembnejši proizvodni objekti, vključno s termoelektrarnami in hidroelektrarnami, ter infrastruktura za proizvodnjo plina, ki ima velik vpliv. Zdaj so najnevarnejši napadi na distribucijska omrežja, ki so od 100 do 120 kilometrov od fronte.

Ruski cilj je bil najprej zavzeti Kijev v treh dneh, nato pa so prešli na strategijo »požgane zemlje«. In prav to zdaj počnejo z ukrajinskim energetskim sistemom.

Zaradi teh napadov ta nujno potrebuje podporo pri obnovi in krepitvi odpornosti – zlasti z decentralizacijo, torej z zamenjavo velikih, uničenih objektov s številnimi manjšimi. Mednarodna skupnost izkazuje najvišjo raven podpore, saj razume, da je stabilen ukrajinski energetski sistem temelj evropske varnosti.

Sklad za podporo ukrajinski energetiki, ustanovljen leta 2022, je zbral več kot 1,1 milijarde evrov prispevkov mednarodnih partnerjev. Ta sredstva so namenjena nabavi ključne opreme. Med donatorji so posamezne države, mednarodna podjetja in organizacije. Glavno poslanstvo sklada je pomagati ukrajinskim energetskim podjetjem pri hitri obnovi infrastrukture, poškodovane ali uničene v ruskih napadih. Sredstva se uporabljajo za nakup opreme, ki je ni mogoče zagotoviti kot humanitarno pomoč.

Pod okriljem ukrajinskega ministrstva za energetiko in ministrstva za zunanje zadeve ter ob podpori evropske komisije in agencije EISMEA mreža Enterprise Europe Network sodeluje z evropskimi grozdi prek foruma za povezovanje elektroenergetskih podjetij. Cilj je poiskati proizvajalce in distributerje energetske opreme, ki lahko konkretno pomagajo ukrajinskim državljanom in podjetjem v prihodnjih mesecih.

To pa je tudi priložnost za slovenska podjetja. Slovenija je že del tega velikega evropskega mehanizma podpore. Zaradi nujnosti decentralizacije pa so še posebej dragoceni neposredni prispevki, ki jih je mogoče hitro uporabiti na terenu.

Pomembne so predvsem manjše kogeneracijske enote – majhne plinske turbine ali batni generatorji, ki lahko napajajo ključne objekte (bolnišnice, šole, sisteme za preskrbo z vodo) in jih ni mogoče uničiti z enim samim raketnim udarom. Nujni so tudi rezervni deli: kablovje, izolatorji in stikalna oprema za popravilo lokalnih omrežij.

Ta pomoč ima globoko osebno razsežnost. Ne gre le za »obnovo infrastrukture« – gre za neposredno reševanje življenj in varovanje zdravja ljudi. Vojna je milijonom Ukrajincev odvzela osnovno pravico do toplote in svetlobe.

Predstavljajte si družino, ki sedi v temi, v stanovanju, kjer temperatura ne preseže 10 stopinj Celzija. To je resničnost milijonov ljudi – tudi otrok. Vsak evro ali generator je neposredna podpora obnovi: pomeni nov transformator, popravljen daljnovod ali zagotovljeno mobilno napajanje. Pomeni, da se bo v vsaj eni hiši – kjer živi najmanj en otrok – spet prižgala luč in vklopilo ogrevanje.

Decembra leta 2022 so Ukrajinci doživeli svoj prvi popolni izpad elektrike. Do božiča istega leta so v jedrsko elektrarno Hmelnicki prispeli prvi tovornjaki z energetsko opremo, generatorji, ki so jih podarile slovenske družine v humanitarnem skladišču v Ljubljani, pa so ogrevali sirotišnice in center Mesto dobrote v Ivano-Frankovski in Zakarpatski oblasti ter napajali »točke nepremagljivosti« v šolah v Hersonu.

Ukrajinci so hvaležni slovenskim prijateljem za podporo v ključnem trenutku. To je nekaj, česar Ukrajina ne bo nikoli pozabila. Nekaj, kar globoko ceni. In nekaj, kar – žal – še vedno potrebuje.

***

Petro Bešta, veleposlanik Ukrajine v Sloveniji. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.