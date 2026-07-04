Vsi smo pacienti jutrišnjega dne

Zdravstvo je kot most; njegova trdnost se ne meri v mirnih časih, temveč takrat, ko ga hkrati prečka največ ljudi. Danes se zdi, da je breme bolezni in število bolnih večje, kot ga sistem sploh zmore nositi. Kaj bo zato prinesel jutri?

-Neznani avtor

Starejših je danes veliko več kot nekoč, število stoletnikov se bliža 400, medicina dela prave čudeže in rešuje ljudi, ki bi v preteklosti zagotovo umrli. Presajajo vse, razen glave in možganov. A tudi to najbrž prihaja. Kar je bilo včasih znanstvena fantastika, je že danes realnost, kaj bo šele jutri! Je sploh mogoče predvideti ves napredek?

Imam veliko prijateljic in prijateljev in prav vsak je že doživel kakšno operacijo, raje dve ali tri: zapestja, kolki, ramenski obroči, kolena, gležnji, hrbtenice, srčne zaklopke, prostate itd. Po njih pa obvezna zdravilišča in številne fizioterapije.

Sedeminosemdesetletna mama moje prijateljice je bila v zadnjih nekaj letih na operaciji obeh rok – zaradi karpalnega kanala, pa na odstranitvi sive mrene, operaciji kolena, ima hudo hrbtenično stenozo, osteoporozo, sladkorno bolezen, arteriosklerozo in rahlo demenco, urološke težave. Pred kratkim si je pri padcu v domači dnevni sobi zlomila še kolk. Marsikdo bi mislil, da je to njen neizogibni konec. A ni bil. Čeprav ne živi v Ljubljani, je na njen dom po klicu prav hitro prispel rešilec in jo odpeljal na travmatološko urgenco. Tam v lepih in povsem prenovljenih prostorih sploh ni čakala dolgo, v nasprotju s tem, kar poslušamo dan za dnem. Sprejeta je bila na oddelek in čez dva dni operirana, in to na nedeljo.

Vlasta Nussdorfer, nekdanja vrhovna državna tožilka in varuhinja človekovih pravic. FOTO: Nataša Čampelj

Bila bi že prej, če ne bi imeli veliko nujnejših primerov. Operaterji delajo tudi med vikendi. Nato je bila kar teden dni v naši največji bolnišnici, čeprav take paciente v zasebnih klinikah odpustijo že dan po operaciji. Od tam jo je rešilni avto odpeljal naravnost v zdravilišče, kjer je bila (sama – s pomočjo krasnega zdravstvenega osebja) 14 dni. Nato pa domov, kjer so jo že čakale na naročilnico izposojena, povsem prirejena bolniška postelja, stalna skrb sorodnikov, pomoč na domu, občasna patronaža in za zdaj plačljiva fizioterapija. Na odločbo o dolgotrajni oskrbi sicer še čaka in najbrž še bo. Oddali so jo namreč šele pred kratkim, po usodnem padcu. Če bi jo brez nje sprejeli v dom, bi ob nadvse skromni pokojnini morali svojci ta hip doplačevati več kot 1000 evrov. Kdo to sploh zmore? In kako diskriminatorno, saj drugi v domovih zdaj plačujejo le okoli 900 evrov, vsaj toliko (odvisno sicer od potreb) pa zanje doplačuje še ZZZS. Ali kdo meni, da dolgotrajne oskrbe ne potrebujemo? Vsak dan bolj. In prav bi bilo, da prispevek plačujemo prav vsi, tudi upokojenci. Koristili jo bomo zagotovo prvi.

Naša gospa je zdaj ostala kar doma, ker se zanjo izjemno žrtvujeta otroka, zlasti hči. Ni pa lahko. S pomočjo hojce in terapevtke že pridno hodi. Na kontrolo jo je spet peljal rešilec in tam so ji predpisali dodatno zelo hitro – novo fizioterapijo. Dobila jo bo že čez mesec dni, in to povsem blizu doma.

Včasih skoraj 90-letnikov ni bilo več med živimi, še zlasti če so si zlomili kolk. Umrli so celo veliko prej, pogosto ne da bi sami ali njihovi bližnji vedeli, zakaj. Danes zanje niti srčne operacije niso več redkost. Menda so to uspešno izvedli celo na 98-letnici.

Poznate koga, ki vsaj po 70. letu nima prav nobenega zdravila?

Veliko jih vsak dan jemlje celo pest. Vrednosti za nekatere težave so se celo spremenile. Kar je bilo pred leti še normalno, ni več, in hop po kemiji vseh vrst. Pritisk, holesterol, trigliceridi, prevelik srčni utrip, alergije itd.

Prireditev porodnišnice Ljubljana ob zahvali donatorjem 11.januarja 2018 [zdravstvo,porodnišnice,Ljubljana,motivi,doktorji] Foto

Vse ambulante so polne pacientov, pri osebnih zdravnikih se je treba vnaprej naročiti in priti ob točno določeni uri. Spominjam se časov, ko smo z vročino in hudim kašljem ure in ure čakali v majhnih čakalnicah pred ambulantami. Če prej nisi bil hudo bolan, si tam pobral vse, kar te je zagotovo spravilo v bolniško posteljo, zlasti v času grip in viroz. Tudi do pljučnic ni bilo prav daleč. Zdaj razmišljam – zakaj že tedaj niso uvedli naročanja po urah in dnevih? Je pa bilo od nekdaj tako pri zasebnikih. Vsi pacienti natančno razporejeni. Si sicer predstavljate ure čakajočih pred zobnimi ambulantami, notri pa brnenje in stokanje?

Se spomnite, kako je bilo pred desetletji pri frizerjih? Čakal si kar tam, od ranega jutra do poldneva ali od popoldneva do večera. Danes ne moreš kar priti in vprašati: »Imate morda kako luknjo za hiter fen?« Čas vseh je pač spoštovan in prav je tako.

So pa povsem nove oblike e-naročanja v zdravstvu hudo neprijazne do starejših. Sam se v ambulanti ne smeš pojaviti, pa čeprav bi se morda rad osebno naročil ali v nuji tam kar počakal. Vse je v zVEM. Pa vsi vedo zanj in ga znajo uporabljati?

Polni so tudi prav vsi oddelki bolnišnic, da ne govorimo o onkoloških. Če upoštevamo še travmo in prometne ter druge nesreče, je stanje glede števila bolnikov alarmantno.

Tudi v naših gorah ne mine dan brez nesreče, pozimi pa na smučiščih in skozi vse leto na drugih adrenalinskih postojankah. Da o prometnih nesrečah niti ne govorimo. Po cestah vozijo tudi za varno vožnjo dvomljivo sposobni 90-letniki in niti duševno bolnim nihče pravočasno ne vzame vozniške. Hudo prisebni svojci jim pač prodajo avto in s tem zapravijo dobre odnose. Na psihiatrijo redkokdo pride sam, večino odpeljejo bele in modre luči, a šele po tem, ko storijo kaj zelo hudega. O tem, ali bodo jemali zdravila, odločajo kar sami. Brez zdravil se namreč počutijo bolje. Ali kdo razume to njihovo pravico, odločati tudi o usodi njihovih dragih? Če jih v bolnišnici obišče kdo s sodišča, dobijo odločitev o prisilni hospitalizaciji v lastno branje in točno vedo, kdo od najbližjih jih je »potunkal«. Ali ne bi bilo dovolj napisati, da »vse«, kar je pogoj za prisilno hospitalizacijo, izhaja iz spisovne in zdravstvene dokumentacije? Si zamišljate vrnitev v družino ali med sosede? Zdravila dobivajo seveda v lekarni, berejo njihove številne stranske učinke in jih ne jemljejo. In potem z noži krožijo med ljudmi. Če ljubijo orožje, pa tudi z njim. Kupijo ga seveda na črnem trgu ali ga imajo iz starih časov (morda tudi kot lovci). Dokler se ne zgodi res najhujše, so pač na cestah, v avtobusih, trgovinskih centrih, blokih, blizu šol in vrtcev, skratka, med nami. Ne veš, kdo so, kdaj, kje in kaj jih lahko usodno razburi. V Mariboru je gospa zgolj glasno odprla prtljažnik svojega avtomobila in kmalu je ni bilo več med živimi. Bolnika je namreč to hipoma razburilo.

Skrite tempirane bombe

So že kdaj poročali o »klavcih« in množičnih strelcih v tujini, ki ne bi imeli pred tem duševnih težav? Če se še niso zdravili, so bili pač tiha, skrita tempirana bomba.

Tudi »domače« napadalce so pred ponovitvijo običajno zdravili psihiatri in jih seveda odpustili.​​ Je kdo odgovarjal za to, da je sin, ki je bil ob prvem dejanju spoznan za neprištevnega, najprej ubil očeta, po odpustu pa še mater? Ob drugem dejanju so izvedenci ugotovili, da je bil storilec bistveno zmanjšano prišteven, čeprav bi morala biti ocena njegove prištevnosti glede na prejšnji primer drugačna. Takšna ugotovitev namreč omogoča kazenski pregon in izrek vsaj dvajsetletne zaporne kazni.​ ​Na psihiatriji pa si po storjenem kaznivem dejanju lahko največ pet let, potem si očitno povsem zdrav in nenevaren. Si zamišljate takega soseda? Ga boste prijavili ali boste tiho in se mu raje na daleč ogibali? Slednje je posledica popolne nezaščite prijavitelja. Sodišče ga zgolj uporabi za dokazovanje dejanja, potem pa ... kakor kdo ve in zna. Zato ni čudno, da ljudje raje rečejo, da niso ničesar videli in slišali.

Takšni pacienti zdravnikov sami zagotovo ne iščejo in oni ne njih. Vsaj ne pri psihičnih težavah. Tudi če jih povabijo in ne pridejo, se zanje ne zmenijo več. Ob drugačnih obiskih se delajo zelo normalne, kdo bi vedel, kaj se plete v njihovih glavah. V prostem času nekateri posegajo po pijači, ki jih opogumlja in jim pomaga bolje »misliti«. Zlasti ko prav počasi in tiho prihaja tudi demenca.

Bodi dovolj in nadaljujmo drugje.

Ne vem, ali še katera država oziroma kar občine krijejo stroške hudo nespametnih hribolazcev, ki v japonkah in sandalih ter supergah rinejo na vršace, in to v vsakem vremenu in letnem času. Dodajmo še helikopterske prevoze do bolnišnic in se vprašajmo, kako vse to naše zdravstvo sploh zmore. Očitno krivi bi morali to sami plačati. Takšno okolje je raj tudi za lahkoverne tujce, ki državno dobrotljivost osvojijo, še preden se podajo v naše gore. Točno vedo, kje se nič ne plačuje. Bi se ljudje res manj ukvarjali s športom, če bi bilo drugače? To sem od ministra pred leti slišala kot varuhinja človekovih pravic. Prosim?

Bordajo tudi že pravi starčki, na smučeh pa v poškodbe in vse, kar temu sledi, drvijo vsi, ki bi s težavo prenesli, da letos niso bili vsaj 50-krat na Krvavcu. Ker so še »mladi« tudi po 75. letu. Vse so že imeli polomljeno, in to večkrat. Blagajno so dobesedno oropali. Vozili so jih tudi iz tujine. A kljub železju v okončinah ne odnehajo. Zakaj za vse to ni potrebno dodatno, veliko, res veliko dražje zavarovanje? Blagajno stanejo veliko več kot zdravorazumniki, plačujejo pa enako.

Potem pa se čudimo, če je zdravstvo v rdečih številkah. Ne more biti drugače. Ni treba biti dober matematik, da znaš hitro sešteti vplačila in silna izplačila. Nikoli jih še ni bilo toliko.

Nujna medicinska pomoč, zdravstvo, reševalna vozila, rešilci 21.06.2024 Foto Blaz Samec

Zdravnikov in medicinskih sester je izšolanih iz leta v leto več, a jih še vedno močno primanjkuje. Ne le pri nas, po vsej Evropi. Njihovo delo je vse prej kot lahko. Toda zakaj so izbrali prav ta študij? Prodajalci bi lahko postali veliko prej in tudi lažje.

Zdravniki želijo specializacijo opravljati zlasti na področjih, ki so tudi v čisti zasebni sferi. Mnoge zdaj sicer finančno spodbujajo, da postanejo pediatri in družinski zdravniki. A kaj, ko je »derma« tako zelo zaželena, saj prihaja čas vsega umetnega in povsem samoplačniškega. Mladenke z umetnimi dojkami so nekaj normalnega, da o vseh drugih plastikah in botoksih niti ne govorimo. Osemdesetletnice bi bile rade mlade lepotice, kot mnoge zvezdnice na rdečih preprogah. Mediji jih kujejo v zvezde in kažejo razgaljene po številnih temeljitih in dragih popravkih. Po njih je večina povsem trendovsko enakih. Celo v nekaterih zelo slavnih družinah.

Včasih je bil glavni kriterij za sprejem med študente medicine tudi prav poseben test, danes je zgolj seštevek ocen. Pa še te niso dovolj, ampak je tu še matura na višji stopnji z več pikami.

A le zakaj je še nekaj točk več kot za medicino potrebnih za vpis na psihologijo, ko pa tako primanjkuje različnih psihologov? Meseci čakanja na njihova mnenja v družinskih zadevah uničujejo nič krive otroke. Poleg tega bodo potrebe čedalje, vpisna mesta pa strogo omejena.

Tudi zgolj ocene ne bi smele biti zveličavni kriterij. Odličen uspeh ti včasih pokvarita telovadba in likovna vzgoja, in to že pred vstopom na elitno gimnazijo. Ju boš še kdaj potreboval? Razen tistih, ki se odločijo za ta študij, ker so zanj nadarjeni. Naj se ve, kdo od profesorjev hlepi po dodatni moči in samozavesti!

Pri zdravnikih je drugače, oni potrebujejo nekaj več, in tega jim ne dajo ne petice ne pozneje desetice. Nekaterim uspešnim mladcem zato njihovi starejši zdravniški kolegi danes pravijo kar sodobni roboti, kar tudi so – le kako bi bili sicer lahko kos vsemu medicinskemu drilu? Kot specializante jih nato čaka kruta praksa vsakdana, ko so na vseh frontah pogosto kar sami, in tu se vsakdo znajde drugače. Nekje pač morajo trenirati. Ob vsej odgovornosti, ki jo nosijo, se včasih nad njimi znesejo še besni čakajoči pacienti, ki so žrtve prepočasne obravnave, saj vsi nimajo obilice denarja, da bi odšli še isto popoldne v zasebni sektor. Denar kroji vse. Žal vedno in skoraj povsod. Če ga imaš dovolj, nisi na nobenem čakalnem seznamu.

Bela laž

Če kje, je prav v zdravstvu (vsaj zame) koristna in dopustna tako imenovana bela laž. Ali mora res operater po onkološki operaciji kar med sobotnim kosilom svoji pacientki reči: »Vam pa res ni več pomoči.« Taki izjavi je bila priča prijateljica, ki tega ne more pozabiti, kot sodnici pa ji vsekakor lahko verjamemo. Zato vedno trdim, da je celo v najhujših primerih, ko je nekdo tik pred smrtjo, to mogoče povedati drugače, ne da bi te zaradi tega kdorkoli mogel obtožiti laganja. Dopuščena bi tudi morala biti pomoč pri končanju življenja pri tistih, ki pred seboj vidijo le še boleče in mučno umiranje. Kako sicer razumeti trditev, da zdravniki zgolj zdravijo? Do katerega trenutka pa (še)? Ali pa bi morala biti na voljo vsaj stoodstotna paliativa – nekaj od tega zagotovo.

Desetice na medicinski fakulteti žal ne prinesejo prepotrebne prijaznosti in usmiljenja, ampak sta ta stvar posebne, čustvene inteligence, ki jo človek ima ali pa pač ne.

S primerno organizacijo na vseh ravneh bi lahko skrajšali čakalne vrste. Naj povem, kako na primer ta hip poteka odstranitev nenevarnega kožnega znamenja. Dekle gre najprej k svojemu osebnemu zdravniku (prvi dan dopusta), ta jo po pregledu pošlje k dermatologu. Naroči se na javni dermatološki kliniki in pride do specialista (drugi dan dopusta).Tudi ta jo pregleda in pošlje na plastično kirurgijo, kjer ji bodo znamenje, ki se zadaj nevarno drgne ob nedrček, odstranili. Dobi datum in pride, misleč, da bo tretji dan dopusta zadnji. A ni, kajti spet gre za pregled (ali dermatolog ni bil zaupanja vreden?), in po zelo hitrem obisku končno dobi datum odstranitve (četrti dan dopusta). Se še čudite dolgim vrstam čakajočih v zdravstvu in preštevilnim napotnicam? Pa bo tisti dan znamenje končno odstranjeno? Najbrž bo (če je ne bodo prenaročili), a potrebni so bili štirje dnevi, saj pacientka ni iz Ljubljane, zdravniki pa so prav tam. Tak je postopek za eno samo, povsem minorno zadevo. Se ga res ne bi dalo skrajšati? Pravijo, da je tak protokol. A saj se ga da spremeniti! Če na dermatološki kliniki ugotovijo, da je potreben izrez, zakaj ni naslednja postaja kar kirurgija? Res ne vem in vi najbrž tudi ne. Dogodke že mesece spremljam iz »druge vrste«.

Bognedaj, da imaš dementnega ali duševno bolnega starša na geriatriji psihiatrije, kjer so med tednom obiski zgolj med 16. uro in 17.30, ti pa živiš zunaj Ljubljane, delaš vsaj do 16. ure, vožnja pa ti vzame najmanj eno uro. Med tednom pač ne moreš na obisk. Zamere svojcev hudo rastejo, premosorazmerno pa tudi slaba vest odraslih otrok. Ali kdo razmišlja o tem?

Da, novi zdravstveni minister bo moral še bolj zavihati rokave in urejati, čistiti, ukrepati na prav vseh frontah.

Enotna naročila, brez preplačil in korupcije, poštene cene storitev, brez bajnih zaslužkov kogarkoli. Nekateri poudarjajo tudi ustrezno plačilo. Prav, a ne tako, da zamaje ves plačni sistem. Ne nazadnje lahko mnogi zdravniki poleg redne službe delajo še drugje. Do meja svoje fizične in siceršnje zmogljivosti. Nekateri, a ne vsi, svoje delo dojemajo kot poslanstvo, zato je prav, da vsako leto prav pacienti izbiramo najboljše, najprijaznejše, skratka NAJ zdravnike. Takih je veliko in morali bi jih kar klonirati. Tako kot angele v modrem, ki v stik s pacienti vnašajo upanje. Prav to umre zadnje. Medicinske sestre res garajo, o tem ni nobenega dvoma.

Nagrajevanje čudežev zdravstva

Ob vseh novih in naravnost čudežnih operacijah slovenskih zdravnikov, uredila se je celo otroška srčna kirurgija, pogosto razmišljam, kako visoko svet ceni nekatere vrste športa in športnikov, jih bajno nagrajuje, in kako malo res ekstremne čudeže zdravstva. Nagrade prvih gredo v milijone, na naših zaslonih so vsak dan, njihovi prestopi se merijo v gromozanskih številkah, minute igre v tisočih evrov ali dolarjev, ure najhujših operacij za zdravnike v javnem zdravstvu pa v kakšnem stotaku, morda dveh ali treh, v tisočaku že težko. Če so prvi vsak dan v vseh medijih in hudo slavni, druge tu in tam kako minutko vidimo v TV-poročilih in morda še kje. Pridnost, delavnost in izjemna strokovnost morajo sicer krasiti oboje, le da drugi v ta svet lahko vstopijo šele po vsaj 24 letih šolanja in morda še desetletju silne prakse, ko se prvi zagotovo že bogato upokojijo. Pa naj kdo reče, da pravičnost nekaj šteje. Že merila zanjo so zelo, zelo težka.

Pa še nekaj besed o tako opevani tujini. Če je kdo delal tam, ne nujno v zdravstvu, ve, da nikjer ni toliko kavic, čajev, klepetov in bolniških kot pri nas in na Balkanu. Tam se res gara, vedo povedati vsi. A tudi življenjski stroški so marsikje precej višji, kako je z materinstvom in očetovstvom ter varstvom otrok, pa tudi vemo. Trimesečna porodniška ... Nič navdušujočega, visoki zaslužki pa kar kopnijo. Tudi šolanje ni brezplačno, nekateri že v prvo službo vstopajo zelo zadolženi.

Ali je prav, da naši visoko izobraženi zdravstveni kadri vsaj začasno drvijo v tujino, ali bi morali najprej doma odslužiti za državo drago šolanje in specializacijo? Vsekakor! Po več letih se radi vračajo celo izjemni strokovnjaki, veseli, da jih spet obkrožajo družina, prijatelji in sorodniki, pa tudi (še) čudovita narava.

Izzivov za nas vse je zagotovo še veliko. Pohvalimo, kar je vredno pohvale, in grajajmo, kar je že leta slabo. Brez tega ne bo napredka. Šele tedaj bo pacient zares v središču v pravem pomenu besede, in ne zgolj zaradi plačila zdravstvene blagajne vsem, ki bodo izdali račun.

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Vlasta Nussdorfer, nekdanja vrhovna državna tožilka in varuhinja človekovih pravic.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.