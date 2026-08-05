Vučićev načrt: ostati na oblasti za vsako ceno

Prijatelji z Zahoda so me po shodu, ki ga je oblast v Beogradu pripravila 27. junija letos, spraševali: »Vučić odhaja – kaj pa zdaj?« Takrat je Aleksandar Vučić napovedal, da se bo umaknil s položaja predsednika države, iz občinstva pa se je slišalo vzklikanje: »Ne, ne!« Tisti v občinstvu so prav tako naivni kot moji zahodni prijatelji, če verjamejo, da je Vučićeva napoved uvod v predajo oblasti. Ker se zaveda, da se mu izteka zadnji predsedniški mandat, do katerega je upravičen po ustavi, Vučić že približno leto dni širi govorice, da se bo vrnil na položaj predsednika vlade. Storil bo torej enako kot njegov politični vzornik Vladimir Putin. Vprašanje pa je, kako je taktično zasnoval ta prehod. Omenjeni shod je bil priložnost, da bi Vučić javno odstopil. O tem se je veliko govorilo, ...