Z odprtim sodelovanjem za stabilen in dolgoročen razvoj odnosov

Pred kratkim je bilo v Bruslju prvo zasedanje mehanizma za posvetovanja o trgovinskih in naložbenih odnosih med Kitajsko in Evropsko unijo, kar je pomembno za iskanje soglasja in ustrezno reševanje razhajanj med obema stranema. Opazila sem, da slovenski prijatelji z velikim zanimanjem spremljajo kitajsko gospodarstvo ter gospodarske in trgovinske odnose med Kitajsko in EU. Navdušeni so nad hitrim razvojem kitajskega gospodarstva in cenijo kitajske izdelke odlične kakovosti po dostopnih cenah, tudi električna vozila. Hkrati pa jih skrbita vpliv kitajske proizvodnje na evropske tradicionalne industrijske panoge, kot sta avtomobilska in kemična industrija, ter vprašanje trgovinskega ravnovesja med Kitajsko in EU. Rada bi izpostavila tri točke.

Prvič, razvoj kitajskega gospodarstva temelji na dolgoročnem načrtovanju, krepitvi lastnih zmogljivosti ter odprtosti in konkurenci. Kot primer lahko vzamemo industrijo električnih vozil. Kitajska je že pred 25 leti začela izvajati obsežen posebni projekt na področju električnih vozil, raziskovalne ustanove in podjetja pa nenehno povečujejo vlaganja v raziskave in razvoj ter s tehnološkimi inovacijami spodbujajo industrijske inovacije. Kitajska je zdaj že več kot deset let zapored vodilna na svetu po prodaji električnih vozil. Hkrati odločno spodbuja institucionalno odpiranje, se usklajuje z visokimi mednarodnimi gospodarskimi in trgovinskimi standardi ter ustvarja vrhunsko poslovno okolje, ki je tržno naravnano, temelji na načelih pravne države in je mednarodno usmerjeno.

Kang Yan, veleposlanica Ljudske republike Kitajske. FOTO: Osebni arhiv

Stabilen in zdrav razvoj kitajskega gospodarstva ni povzročil samo svetovnih gospodarskih neravnovesij, ampak je svetu, ki se spopada z vse večjo negotovostjo, prinesel tudi dragoceno stabilnost in predvidljivost. Evropa, ki ima korist od globalizacije, ne bi smela zapirati vrat Kitajski, temveč bi morala okrepiti temelje lastne industrije ter z inovacijami in večjimi naložbami povečati svojo prihodnjo konkurenčnost.

Drugič, vprašanja trgovinskega ravnovesja med Kitajsko in EU ni mogoče obravnavati zgolj z enega vidika. Evropski prijatelji pogosto govorijo o »trgovinskem primanjkljaju s Kitajsko«, vendar pri tem upoštevajo le blagovno menjavo, EU pa ima v trgovini s storitvami presežek. Leta 2025 je kitajski primanjkljaj v trgovini s storitvami z EU znašal 48,3 milijarde ameriških dolarjev. EU je največji vir kitajskega primanjkljaja v trgovini s storitvami in predstavlja 41,6 odstotka celotnega kitajskega primanjkljaja na tem področju. Samo za pravice intelektualne lastnine Kitajska vsako leto EU plačuje več deset milijard ameriških dolarjev. Trgovinski presežki so rezultat razvoja svetovne delitve dela, primerjalnih prednosti in tržne konkurence. Kitajska si nikoli ni namenoma prizadevala za trgovinski presežek. Več kot 75 odstotkov slovenskega uvoza iz Kitajske predstavljajo surovine in organske kemikalije. Za slovensko farmacevtsko industrijo večji uvoz pomeni tudi večje dobičke. Takšen trgovinski primanjkljaj izhaja iz potreb slovenskega gospodarstva in mu koristi.

Tretjič, razvoj kitajskega gospodarstva prinaša priložnosti, ne pretresov. Kot je v uvodnem govoru na 17. poletnem forumu v Davosu poudaril kitajski premier Li Qiang, Kitajska svetu ne prinaša le »tržnih dividend«, ki jih omogočajo njen obsežni trg in nizkocenovni proizvodni dejavniki, ampak s tehnološkim napredkom in nadgradnjo industrije prinaša vse več tudi »inovacijskih dividend«. Za podjetja po svetu »Kitajska priložnost 2.0« pomeni vsestransko podporo inovacijam in donosne naložbene priložnosti, za svetovni razvoj pa dostopnejše napredne tehnologije in pravičnejšo delitev razvojnih dosežkov.

Kitajska in EU sta partnerici, ne tekmici. Kitajski predsednik Xi Jinping je poudaril: »Razvoj Kitajske je neločljivo povezan s svetom, svet pa za svoj razvoj potrebuje Kitajsko.« Kitajska gradi nov razvojni model, v katerem ima osrednjo vlogo domače kroženje, domače in mednarodno kroženje se medsebojno krepita, hkrati pa država spodbuja visokokakovosten razvoj pobude »en pas, ena cesta«.

Upamo, da bomo z evropsko stranjo delovali z roko v roki, vztrajali pri partnerskih odnosih in sodelovanju kot temeljnem vodilu ter skupaj spodbujali zdrav in stabilen razvoj odnosov med Kitajsko in EU ter med Kitajsko in Slovenijo, da bi prebivalcem obeh strani prinesli oprijemljive koristi.

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Kang Yan, veleposlanica Ljudske republike Kitajske v Sloveniji.

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