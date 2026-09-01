Za preživetje in našo varnost gre

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Skrb za vojaško varnost je treba uskladiti z novostmi sodobnega vojskovanja. Kdor je prebral študijo Petra Zidarja in Damirja Žnideriča Brezpilotna letala in plovila brez posadke (Tehniška založba Slovenije, julij 2026) je spoznal, da se bo treba hitro prilagoditi vojni brezpilotnikov, ki uporabljajo umetno inteligenco. Slovensko vojsko je treba hitro opremiti z domačo satelitsko in brezpilotno opremo za nadzor teritorija, narediti doma več deset tisoč obrambnih in napadalnih brezpilotnikov, usposobiti na tisoče pilotov brezpilotnih letalnikov, razviti municijo za neposredni boj z letalniki in opremiti vozila z ustrezno zaščito. Glede na letošnje presenečenje ...