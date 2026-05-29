Za stabilno in trajnostno podporo razvijanju talentov

Na prihajajočo Vlado Republike Slovenije po enem letu ponovno pošiljamo poziv za nujno strateško reševanje problematike dela s talenti – z nadarjenimi otroki in mladostniki – znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema v partnerstvu z nevladnimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu. Ker na poziv z dne 16. aprila 2025 še nismo prejeli vsebinskega odziva oziroma ker predlagani ukrepi še niso bili sistemsko obravnavani, menimo, da se izzivi na tem področju v zadnjem letu skrb vzbujajoče poglabljajo.

Vrtci ter osnovne in srednje šole od resornega ministrstva in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo kljub novosprejetemu dokumentu Koncept prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalno delo z njimi in kljub različnim pozivom še vedno potrebujejo jasnejše strokovne, pravne in kadrovske usmeritve ter operativno vizijo vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi v vrtcih in šolah, tako med vzgojno-izobraževalnim procesom kot zunaj njega. Ker tega še nimajo, so prilagoditve dejavnosti in vzgojno-izobraževalnega procesa pogosto neenotne, organizacija obogatitvenih dejavnosti za nadarjene pa je v številnih okoljih vse bolj omejena in odvisna od posameznih šol, učiteljev ter tako imenovanih notranjih in zunanjih mentorjev.

Opisano stanje se odraža tudi v delovanju nevladnih organizacij, ki mlade talente spodbujajo in z njimi delajo zunaj šole, to je na specifičnih področjih njihovih izjemnosti v okviru vsebinsko usmerjenega raziskovalnega dela ter udeležbe na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanja na najvišjih ravneh; podobna neurejenost velja tudi za tekmovanja iz spretnosti na strokovni in poklicni srednješolski in višješolski ravni. Ti mladi talenti ob rob izsledkom mednarodnih primerjalnih študij, ki kažejo, da slovenski učenci in dijaki v povprečju kažejo čedalje slabše znanje, z neutrudno in nesebično podporo mentorjev in nevladnih organizacij dosegajo vedno znova izjemne uspehe.

Odločevalce zato ponovno pozivamo k prednostni obravnavi tega področja. Naš poziv izhaja iz resne strokovne skrbi za:

• vzpostavljanje in zagotavljanje kakovostnih razmer za vzgojo in izobraževanje nadarjenih znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema in zunaj njega po načelu pravičnosti, saj je sedanja sistemska podpora nezadostna na ravni prepoznavanja, spodbujanja, spremljanja in nagrajevanja talentov;

• obstoj skozi desetletja strokovno uveljavljenih nevladnih organizacij in njihove mentorske mreže za delo s talenti, ki se zaradi pomanjkanja stabilnih sistemskih rešitev, dolgoročnega financiranja, jasno določenih odgovornosti in ustrezno urejenih delovnih razmer srečujejo z vse večjimi obremenitvami;

•​ kadrovske rešitve, saj se vzgojno-izobraževalni sistem srečuje s čedalje večjim pomanjkanjem učiteljev in mentorjev na posameznih področjih, predvsem naravoslovja in matematike, nacionalno in posebej izrazito v posameznih regijah Slovenije.

Verjamemo, da je podpora razvoju raznovrstnih talentov otrok in mladostnikov, pozneje tudi odraslih, naša skupna družbena zaveza.

Pri tem je treba opozoriti, da podobno kot glasbene šole prevzemajo odgovornost dela z glasbenimi talenti in športne organizacije odgovornost dela s športnimi talenti, omenjene nevladne organizacije prevzemajo odgovornost dela s talenti na raznolikih akademskih področjih oziroma področjih znanosti, a za svoje delo niso primerljivo sistemsko umeščene, statusno urejene in finančno stabilizirane, čeprav opravljajo pomembno javno koristno delo na področju razvoja talentov.

Podpisniki smo pripravljeni in želimo tvorno sodelovati pri oblikovanju strokovno utemeljenih in izvedljivih rešitev. Vlado Republike Slovenije in pristojna ministrstva zato ponovno pozivamo, da:

• prednostno sprejmejo in objavijo nacionalno strategijo za spodbujanje nadarjenih otrok in mladostnikov oziroma mladih talentov;

• zagotovijo ustrezne normativne okvire in sredstva za izvajanje programov dela z nadarjenimi mladimi znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema in na ravni partnerskega sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami, specializiranimi za delo z nadarjenimi mladimi;

• ustrezno zakonsko in materialno uredijo položaj nevladnih organizacij in drugih subjektov, ki že desetletja uspešno skrbijo za različne oblike dela z nadarjenimi mladimi.

Vsi trije navedeni predlogi so skladni z ukrepi, že predlaganimi pri pripravi nacionalne strategije v Programskem dokumentu za razvojno načrtovanje do leta 2033 iz leta 2025 in s priporočili k merilom kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja v Nacionalnem poročilu o kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja iz leta 2026.

Verjamemo, da je podpora razvoju raznovrstnih talentov otrok in mladostnikov, pozneje tudi odraslih, naša skupna družbena zaveza, ne nazadnje tudi v smislu Trstenjakovega premisleka izpred desetletij, da noben narod ne more preživeti brez skrbi za svoje talente. Posamezni socialni sistemi namreč niso izolirane entitete, ampak povezovalno sobivajo v skupnem socialnem prostoru sedanjosti in prihodnosti.

Ko mislimo na otroke in mladostnike, njihov zdrav osebnostni in karierni razvoj ter na skupno dobro, je pomembno, da področje obravnavamo strokovno, dolgoročno in nadstrankarsko ter se posvetimo vzgoji in izobraževanju, v katerih lahko vsak otrok ali mladostnik uresničuje pravico do učenja in razvoja skladno s svojimi potenciali, kot je zapisano tudi v slovenski ustavi. Pri tem je treba prednostno zagotoviti razmere, ki tako učenje in razvoj omogočajo.

Zato na podlagi opisanega pregleda dela z mladimi talenti in strokovnih izkušenj podpisnikov tega dokumenta Vlado Republike Slovenije in druge odločevalce pozivamo k čimprejšnjemu odzivu. Predlagamo ustanovitev koordinacijskega telesa z različnimi deležniki, ki se bodo reševanja problematike dela z nadarjenimi v državi resno, sistematično in strokovno lotili ter v enem letu izdelali vzdržno nacionalno strategijo za spodbujanje mladih talentov.

***

Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

Društvo psihologov Slovenije

Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije

Dijaška zveza Slovenije

Društvo študentov psihologije Slovenije

Društvo učiteljev tehničnega pouka Gorenjske

Društvo ravnateljska akademija

Slovensko sociološko društvo

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Združenje ravnateljev srednjih šol

Univerza v Ljubljani

Univerza na Primorskem

Univerza v Novi Gorici

