Za svobodo in javno varnost ni pogubna le represija

Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV), ki je pred dnevi začel veljati, je eden redkih zakonov, ki je bil v zakonodajnem postopku deležen tako visokega konsenza političnih odločevalcev zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Po drugi strani je ZNUZJV deležen ostrih kritik v delu splošne in strokovne javnosti. S potrebo po razumni previdnosti in sorazmernosti se je oglasila celo evropska komisija.

Iz opozoril evropske komisije ne izhaja, da je treba zakonu a priori nasprotovati, saj je javna varnost tudi v pravnem redu EU, tako kot v ustavi med temeljnimi pravnimi standardi ali generalnimi klavzulami varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Paradoks javnih kritik proti ZNUZJV v delu strokovne javnosti je v tem, da bolj ali manj enostransko merijo na zakon, ki po skoraj tridesetih letih molka v javni prostor in pravno urejanje žgočih vprašanj varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin na področju represivnega delovanja države in policijskih pooblastil vrača standard javnosti. Javna varnost še zdaleč ni le represija. Predvsem je javna varnost stvar demokratične kulture in javnega nadzora nad represivnim delovanjem države z brezpogojno zahtevo po uravnoteženem (sorazmernem) varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Visoka raven političnega konsenza v zakonodajnem postopku za sprejetje ZNUZJV sama po sebi ni nobeno jamstvo uravnoteženega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zaradi zaostrenih razmer javne varnosti, ki so privedle do tega, je bil politični konsenz pri sprejemanju ZNUZJV prej rezultat predvolilne preračunljivosti. Če bi bilo politiki mar za stanje javne varnosti, bi bilo to področje urejeno že pred desetletji, ko je bil leta 1998 nepojasnjeno blokiran zakonodajni postopek za sprejetje prvega poosamosvojitvenega zakona o javni varnosti (Policija v teatru absurda, Delo, 15. 4. 2023).

Predlagatelju in zakonodajalcu pa je treba nedvomno priznati, da sta s sprejetjem ZNUZJV vsaj začasno vzpostavila kolikor toliko uravnotežen sistem notranje varnosti države z nujnimi ukrepi za zagotavljanje javne varnosti. Pri poudarku začasnosti izhajam iz 1. člena ZNUZJV: »S tem zakonom se določajo in urejajo nujni ukrepi za vzpostavljanje in zagotavljanje javne varnosti.«

Kar zadeva vzpostavitev kolikor toliko uravnoteženega sistema javne varnosti in notranje varnosti države, bo treba namen zakonodajalca v ZNUZJV skrbno pretehtati še z vidika odločb ustavnega sodišča, da v pravni državi mora obstajati tak sistem organizacije, ki zagotavlja izvajanje ustave in zakonov ter tak sistem postopkov, ki omogočajo uravnoteženo (sorazmerno) izvrševanje in varovanje z ustavo določenih pravic in temeljnih svoboščin na tem področju (U-I-56/21 z dne 7. 12. 2023; U-I-483/20 z dne 1. 4. 2021).

Uravnoteženo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v prvi vrsti pomeni to, kar določa tretji odstavek 15. člena ustave: »Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava«. Na tem izhodišču se je ustavno sodišče, kot samo poudarja, približalo zahtevi iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice o pozitivni obveznosti države, ki je procesni vidik varstva človekovih pravic (U-I-13/94 z dne 21. 1. 1994).

Ob upoštevanju namena ZNUZJV pri uravnoteženju varstva človekovih pravic gre za skrajno negotove razmere in ekstremne situacije, v katerih država zaradi visoke stopnje varnostnih groženj ni zavezana samo k temu, da ne sme posegati v človekove pravice – pasivna obveznost države, ampak je dolžna posameznika tudi varovati – aktivna obveznost države (U-I-65/05 z dne 22. 9. 2005, tč. 6).

Z vidika zaostrenih razmer javne varnosti, ki so privedle do predloga in sprejetja ZNUZJV, sta primer, kako praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) obravnava negativno in pozitivno obveznost države, zadevi Osman proti Združenemu kraljestvu (1998) in Öneryildiz proti Turčiji (2004). V prvi zadevi je ESČP obravnavalo smrtni primer, v katerem je družina pokojnega trdila, da država ni ustrezno zaščitila žrtve pred znano grožnjo. V drugi zadevi je šlo za smrt več ljudi zaradi eksplozije na odlagališču odpadkov v upravljanju občine.

ESČP je v prvi zadevi (Osman proti Združenemu kraljestvu) ugotovilo kršitev pozitivne dolžnosti države, a je hkrati opozorilo, da ta dolžnost ni absolutna. Država ni odgovorna za vsako smrt, ampak le takrat, ko opusti razumne ukrepe ob znanih grožnjah. V drugi zadevi (Öneryildiz proti Turčiji) ESČP opozarja na malomarnosti ali neustrezno ravnanje države, posledica česar je bila v konkretnem primeru smrt več ljudi. Kadar obstaja tako izrazito in znano tveganje za življenje ljudi, poudarja ESČP, je država z vidika svoje pozitivne obveznosti dolžna vzpostaviti ustrezne varnostne ukrepe, zakonsko ureditev in nadzor.

Če kratke povzetke iz prakse ESČP primerjamo z okoliščinami, v katerih je po skoraj tridesetih letih brezbrižnost oziroma malomarnosti države in organov lokalne samouprave na področju javne varnosti vsaj posredno botrovala kaznivemu dejanju s posledico smrti v Novem mestu, so že najvišji predstavniki države in lokalne samouprave soglasno priznali, da je v tem primeru »odpovedala država«.

V članku sem se namenoma izognil najtežjim vprašanjem javne varnosti, ko gre za uporabo strelnega orožja in smrtonosne sile v policijskih postopkih. Zgolj zaradi pobude k pretehtanemu javnemu premisleku se le primeroma sklicujem na 2. člen EKČP in navedene povzetke iz prakse ESČP. Iz tega je razvidno, da pri nujnih ukrepih javne varnosti ne gre za odločanje o dokaznih standardih javnega reda, prekrškov in kazenskega procesnega prava, ampak za najpogosteje hipne odločitve v skrajno negotovih razmerah in ekstremnih situacijah. V takšnih razmerah ima policija zaradi nujnih in neodložljivih razlogov javne varnosti, varnosti življenja ljudi in demokratičnega družbenega reda z zakonom določena pooblastila celo za uporabo smrtonosnega strelnega orožja, kaj šele za vstop in pregled stanovanja brez naloga sodišča.

S člankom nikakor ne zmanjšujem potrebe, da budno oko demokratične javnosti in javnega nadzora še naprej kritično spremlja zakonodajo in delovanje države pri zagotavljanju javne varnosti. Zato pa govorimo o javni varnosti in ne o varnosti kar tako.

Upoštevati pa je treba ne samo to, da je država dolžna vzdržati se posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine, ampak bi morali računati še z dolžnostjo države, da človekove pravice in temeljne svoboščine aktivno varuje na sorazmerno učinkovit način. Skrb za sorazmerno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot je v zvezi z ZNUZJV opozorila evropska komisija, bi zato morala biti v razpravah splošne in strokovne javnosti bolj uravnotežena.

Zdaj ko je ZNUZJV že začel veljati, bi bilo treba javno razpravo s pretehtanostjo argumentov za in proti razširiti še na ključno vprašanje, ali ima policija ustrezne pogoje za sorazmerno varovanje človekovih pravic v negotovih razmerah in ekstremnih situacijah javne varnosti. To niso samo pogoji, ki jih v policijskih postopkih zahteva načelo pravne varnosti. Za delovanje policije pri zagotavljanju javne varnosti so enako, če ne celo pomembnejši spoznavni (epistemološki) in moralni (etični) standardi taktičnega preudarka ter ukrepanja policije v skrajno negotovih razmerah in ekstremnih situacijah. Zato ne bi bilo dobro, če bi se javna razprava o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v policijskih postopkih z napačnim sklicevanjem, denimo, na nedotakljivost stanovanja namesto varovanja življenja ljudi v skrajno negotovih razmerah in ekstremnih situacijah še naprej vrtela le okoli vhodnih vrat in zidov.

