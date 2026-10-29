Zakaj ameriški nadzor in evropski protesti krojijo tudi Slovenijo

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Po 84 dnevih druženja z ameriškimi prijatelji v zvezni državi Arizona sem spet doma. Vem, takoj vprašanje, zakaj pa je pomembno koliko dni? Bom pojasnil. Slovenci vstopamo v ZDA prek sistema elektronske potovalne odobritve Esta, ki preverja upravičenost do potovanja v ZDA v okviru odprave vizumov. Za tovrstne potnike velja, da za ZDA predstavljajo manjše tveganje za varnost ali priseljevanje. Vendar tudi, ko je Esta v vaših rokah, še niste avtomatično upravičeni do vstopa v njihovo državo. Ob prihodu vas bo namreč skrbno preverila carinska in mejna služba ter sprejela odločitev, ali vam odobri bivanje v ZDA do 90 dni. Šele potem se lahko svobodno in varno ...