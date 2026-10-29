Zakaj ameriški nadzor in evropski protesti krojijo tudi Slovenijo

Avtor meni, da je upanje in pričakovanje, da se bo slovenski stanovanjski trg čudežno izboljšal, je žal zgolj volilna iluzija.
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Morda bo pričakovan preobrat na novembrskih ameriških vmesnih kongresnih volitvah odločilno vplival na drugačno razmišljanje tudi slovenskih politikov. FOTO: Leon Vidic
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Po 84 dnevih druženja z ameriškimi prijatelji v zvezni državi Arizona sem spet doma. Vem, takoj vprašanje, zakaj pa je pomembno koliko dni? Bom pojasnil. Slovenci vstopamo v ZDA prek sistema elektronske potovalne odobritve Esta, ki preverja upravičenost do potovanja v ZDA v okviru odprave vizumov. Za tovrstne potnike velja, da za ZDA predstavljajo manjše tveganje za varnost ali priseljevanje.
Vendar tudi, ko je Esta v vaših rokah, še niste avtomatično upravičeni do vstopa v njihovo državo. Ob prihodu vas bo namreč skrbno preverila carinska in mejna služba ter sprejela odločitev, ali vam odobri bivanje v ZDA do 90 dni. Šele potem se lahko svobodno in varno ...
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