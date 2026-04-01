    Gostujoče pero

    Zakaj je bil Aleš Musar del politično skrajno spornega foruma Melanie Trump?

    Na navidezno humanitarnem dogodku, ki ga podpirajo tehnološki giganti, so zamolčali pobijanje v Gazi in Iranu, obenem pa bi »zaščitili« otroke.
    US First Lady Melania Trump walks with a humanoid robot as she arrives for the Fostering the Future Together Global Coalition Summit in the East Room of the White House in Washington, DC, on March 25, 2026. (Photo by Oliver Contreras/AFP) FOTO: Oliver Contreras/AFP
    US First Lady Melania Trump walks with a humanoid robot as she arrives for the Fostering the Future Together Global Coalition Summit in the East Room of the White House in Washington, DC, on March 25, 2026. (Photo by Oliver Contreras/AFP) FOTO: Oliver Contreras/AFP
    Franco Juri
    1. 4. 2026 | 05:00
    8:26
    A+A-

    »Hvaležen sem, da pripadam temu zgodovinskemu gibanju, ki otroke usposablja s tehnologijo in izobraževanjem.« S temi rahlo patetičnimi besedami in ženskim glasom je ameriški humanoidni robot, ki sicer sliši na moško ime Platon, s precej negotovo hojo spremljal prihod prve dame ZDA. Pod velikim napisom »Be best« je nagovoril prisotne na ustanovnem vrhu koalicije izobraževalne pobude Skupaj gradimo prihodnost (Fostering the future together), ki jo vodi Melania Trump. Požel je aplavz. Pobudi so se v Beli hiši pridružili partnerice ali partnerji voditeljev 45 držav, med njimi, v imenu Slovenije, tudi soprog naše predsednice Aleš Musar.

    Medtem ko ZDA sejejo smrt, Melania razpravlja o zaščiti otrok v vojnah

    Vsekakor je zanimiv in poveden seznam članic te koalicije: iz Evropske unije so se odzvale le Francija, Poljska, Litva, Estonija, Malta, Romunija in Slovenija. Prevladujejo pa države »globalnega juga«, ki jih vodijo ameriški administraciji naklonjene, finančne pomoči željne ali povsem podrejene vlade oziroma države – od Albanije, Bosne Hercegovine, Severne Makedonije, Kosova, Srbije in Črne gore do Burundija, Konga, Gvatemale, Bolivije, Dominikanske republike, Združenih arabskih emiratov, Antigue in Barbude, Arube, Ukrajine in tako dalje. Seveda, med opaznejšimi in glasnejšimi je tudi Izrael.

    To je že tretja pobuda, s katero Bela hiša izpostavlja Melanio Trump v vlogi aktivne voditeljice sicer stranskih, okrasno-olepševalnih promocijskih akcij globalne strategije Trumpovih Maga spinov. Najprej je odmeval dokumentarni film dvomljivega uspeha o Melanijinem razkošju, ki ga je s 75 milijoni dolarjev za produkcijo in marketing financiral Bezosov Amazon. Režiral ga je Brett Ratner, umetnik iz Epsteinovega kroga; navdušil je in poziral na selfiju našega veleposlanika v ZDA.

    Sledil je surrealistični nastop Melanie kot predsedujoče varnostnemu svetu Združenih narodov. Zdaj pa Bela hiša lansira – s fotogenično in elegantno slovensko prvo damo Amerike na čelu – operacijo domnevne digitalne in kibernetske pomoči otrokom po vsem svetu. Platon naj bi bil nekakšen prototip učiteljev ameriških, nato pa tudi vseh drugih otrok naše prihodnosti. Seveda z umetno inteligenco, ki bo otrokom posredovala znanje in prave vrednote po strogi ameriški, beri neoliberalni selekciji. Da bo torej mera distopije Trumpovega novega sveta polna, bi učenje in izobraževanje otrok prepustili kibernetskim humanoidnim učiteljem ter njihovi umetni inteligenci.

    A še bolj kot sam Platon in seznam sodelujočih v tej eksotični koaliciji »Be best« je poveden seznam sponzorjev tovrstne navidezno humanitarne iniciative. Za Melanijino pobudo stojijo velikani iz Silicijeve doline: OpenAI, Microsoft, xAI, Meta, Palantir, Adobe, Google in Zoom Communications – glavni izumitelji »kapitalizma nadzora«, kot je njihovo družbeno-digitalno »revolucijo« v zadnjih dveh desetletjih poimenovala ameriška sociologinja Shoshana Zuboff. Strici iz ozadja Melanijine pobude so znameniti Elon Musk, Marc Zuckerberg, Peter Thiel, Eric Yuan, Larry Page, Satya Nadella in drugi mogotci, ki prispevajo infrastrukturo za novo učinkovito digitalno avtokracijo s kapilarnim nadzorom človeštva.

    Podobno kot Melanijin filmski sponzor Jeff Bezos so to ključni tehnološki dobavitelji ameriške vojaške industrije, Pentagona in ameriških obveščevalnih služb. Ti čudežni dečki, milijarderji iz Silicijeve doline, imajo tudi danes s Trumpom kot včeraj z demokrati – od Clintona do Bidna, ogromen politični vpliv. V marsičem ta pobuda dopolnjuje Trumpov Odbor za mir (Board of peace), ambiciozni in pretežno poslovno naravnani projekt, ki je namenjen razvrednotenju in nadomeščanju OZN pod taktirko ter izključnimi interesi in vrednotami ameriškega predsednika, nekaterih njegovih družinskih članov in ožjih poslovnih prijateljev.

    Franco Juri FOTO: Jure Eržen/Delo
    Franco Juri FOTO: Jure Eržen/Delo

    Vzporedno so Melaniji prepustili navidezno vodenje projekta, ki na prvo žogo deluje plemenito in človekoljubno; pomagati otrokom učinkoviteje in tehnološko napredneje, kot to počne »zavoženi« in »obsoletni« Unicef.

    Škoda, da je prav na dan ustanovnega srečanja Melanijine pobude odjeknila tudi novica o sodbi ameriškega sodišča zoper podjetje Meta, enega od glavnih sponzorjev. Sodišče mu je naložilo kazen v višini 375 milijonov dolarjev, ker so njihova omrežja zavestno škodovala duševnemu zdravju otrok in prikrivala informacije o spolnem izkoriščanju otrok. In škoda, da se je pobuda začela skoraj vzporedno s katastrofalno vojno, ki sta jo proti Iranu začela Melanijin mož in izraelski premier Netanjahu, po tistem, ko je zadnji že uničil Gazo in še naprej izvaja genocid nad Palestinci ter vojne zločine v sosednjem Libanonu. Na konferenci ni bilo ene same samokritične refleksije – na primer o 170 pobitih iranskih šolarkah v Minabu že na prvi dan ameriškega napada na Iran ali o 80 otrocih, ki so jih v enem dnevu pokončale izraelske rakete v Libanonu. Ni bilo slišati ene same besede o genocidu in dvajset tisoč pobitih palestinskih otrocih v Gazi. Pred Melanio Trump in drugimi udeleženci, ki so se vsi po vrsti osladno in ponižno zahvaljevali Trumpovi soprogi in Ameriki, je večkrat, s samozavestjo prave gospodarice trenutka in prostora, nastopila prav Netanjahujeva soproga Sarah, ki je obsodila iranske napade na Izrael in ameriška oporišča v zalivskih državah.

    Na videoposnetku nastopov udeleženk in udeležencev slovenskega prvega soproga, Aleša Musarja, ni zaslediti, čeprav je bil navzoč in je s svojo prisotnostjo, v imenu Slovenije, dal svoj kanček legitimnosti tej skrajno licemerni ameriški pobudi. Slednje je po tistem, ko je slovenska vlada nedavno zavrnila sodelovanje v Trumpovem Odboru za mir, še bolj pa ker je naša predsednica in Musarjeva soproga Nataša Pirc Musar prav v zvezi z dogajanjem v Gazi v evropskem parlamentu kot prva predsednica v Evropski uniji pogumno izrekla besedo genocid, težko razumljivo. Nad tem smo bili številni državljani in državljanke iskreno ponosni. Predsednica pa se je pred kratkim z upravičenim ogorčenjem odzvala tudi na nerazumljiv umik slovenske vlade, »zaradi pritiskov velesile«, od že napovedane in pripravljene pridružitve Slovenije k tožbi, ki jo je Južna Afrika vložila na Meddržavnem sodišču (ICJ) proti Izraelu zaradi genocida in apartheidnih dejanj nad Palestinci.

    Macron k voditeljici, ki je s pogledom utišala Trumpa

    Kako naj torej, po vsem tem, lahko razumemo udeležbo predsedničinega soproga na tako etično, a tudi politično skrajno spornem forumu? Na slepilni pobudi, katere niti iz ozadja vlečejo strategi skrajno desnega gibanja Maga ter znani gospodarji vojne in digitalnega kapitalizma nadzora? Mar je bil to le poklon slovenskim koreninam prve dame Amerike? Ali je to zadosten razlog, da pometemo pod preprogo vsa večkrat izrečena načela o človekovih pravicah, miru, spoštovanju mednarodnega in humanitarnega prava, s katerimi se deklarativno kitijo naši najvišji predstavniki? Morda je treba odgovor iskati v besedah, ki jih je z mislijo na domače podpornike trumpizma nedavno zapisal Ali Žerdin v svojem sobotnem uvodniku: »Če se majhna država ne more več prepričljivo sklicevati na mednarodno pravo, ker je sama razglasila, da to ni več pomembno, ji ostane le to, da si izbori čim bolj ugoden vazalski položaj.« Ali je to to?

     

    ***

    Franco Juri, publicist

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Otroci, izobraževanje, tehnologija

    Globalno zavezništvo Melanie Trump

    Konference prvih dam in prvih gospodov se je v Washingtonu udeležil tudi Aleš Musar.
    Barbara Kramžar 25. 3. 2026 | 19:47
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Govor predsednika ZDA

    Trump v najdaljšem govoru o stanju v državi: To je zlato obdobje Amerike!

    Govoril je predvsem o dosežkih v gospodarstvu, državni varnosti ter praznovanju 250-letnice ameriške deklaracije o neodvisnosti. Demokrati niso ploskali.
    Barbara Kramžar 25. 2. 2026 | 04:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    OZN

    Trump kritizira Združene narode, Melania ga krepi

    Ameriški predsednik je mednarodno skupnost razburil tudi z nedavno ustanovitvijo Odbora za mir v Gazi.
    26. 2. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Obisk na Japonskem

    Macron k voditeljici, ki je s pogledom utišala Trumpa

    Francoski predsednik z zahtevno nalogo usklajevanja interesov svoje države in širše Evropske unije z interesi vzhodne Azije
    Zorana Baković 31. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Iran grozi z napadom na ameriške tehnološke velikane

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    31. 3. 2026 | 06:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Delovni spor

    Po odhodu ravnatelja spet izkoriščajo sistem

    Zoper nekdanjega ravnatelja Gimnazije in srednje šole Kočevje Gregorja Pečana podpisovali peticijo.
    Aleksander Brudar 31. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Slovo legende

    Umrl je Edi Kokšarov

    Umrl je legendarni rokometaš Edvard Kokšarov, ki je s Celjem Pivovarno Laško osvojil naslov evropskega prvaka. Star je bil 50 let.
    Peter Zalokar 31. 3. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kje se usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

    Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
    27. 3. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNA ČRPALKA

    Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

    Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Branko Tamše

    Trimo je klub s srcem in dušo, še enkrat bi se odločil zanj

    Branko Tamše je imel srečo s pokalnim žrebom, jo bo imel tudi danes, ko bodo Trebanjci želeli osvojiti dvorano Zlatorog v boju za boljše izhodišče v ligi NLB?
    Peter Zalokar 1. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    MVP lige NBA

    Kaj novinarje (z)moti, ko razmišljajo o Dončiću? Razlage so vse bolj absurdne

    Sezona lige NBA je tik pred koncem, 100 novinarjev z glasovalno pravico pa bo po zadnji tekmi rednega dela oddalo svoj glas za individualne nagrade.
    Nejc Grilc 1. 4. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Astrologija

    Horoskop za sredo, 1. aprila 2026

    Sredina energija in zvezde prinašajo produktivnost in jasnost v posel.
    1. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Zakaj je bil Aleš Musar del politično skrajno spornega foruma Melanie Trump?

    Na navidezno humanitarnem dogodku, ki ga podpirajo tehnološki giganti, so zamolčali pobijanje v Gazi in Iranu, obenem pa bi »zaščitili« otroke.
    1. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Vredno branja

    Porodnišnica za zgled: kako bi izgledala država, krojena po meri najranljivejših

    Nekateri nikoli ne shodijo; spet drugi se po bolezni ali nesreči znajdejo v okolju, ki se iz na videz prijaznega nenadoma prelevi v trdosrčno in polno ovir.
    Miloš Kosec 1. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Astrologija

    Horoskop za sredo, 1. aprila 2026

    Sredina energija in zvezde prinašajo produktivnost in jasnost v posel.
    1. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Zakaj je bil Aleš Musar del politično skrajno spornega foruma Melanie Trump?

    Na navidezno humanitarnem dogodku, ki ga podpirajo tehnološki giganti, so zamolčali pobijanje v Gazi in Iranu, obenem pa bi »zaščitili« otroke.
    1. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Vredno branja

    Porodnišnica za zgled: kako bi izgledala država, krojena po meri najranljivejših

    Nekateri nikoli ne shodijo; spet drugi se po bolezni ali nesreči znajdejo v okolju, ki se iz na videz prijaznega nenadoma prelevi v trdosrčno in polno ovir.
    Miloš Kosec 1. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko bolečina v zapestju ne mine

    Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

    Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
    30. 3. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko podjetje nima naslednika

    Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

    Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
    30. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

    Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
    27. 3. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

    Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
    30. 3. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POMEMBEN POTENCIAL

    Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heksenšus: nenadna bolečina v vratu

    Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
    Promo Delo 25. 3. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več

