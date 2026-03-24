Zakaj je tesnejša povezava med EU in Avstralijo pomembna

To, kar se danes dogaja na Bližnjem vzhodu, nas jasno opominja, kako tesno povezan je naš svet. Pretresi zaradi konflikta v Zalivu se v svetovnem gospodarstvu hitro širijo, povzročajo zvišanje cen nafte in plina ter stroškov za vse od kemikalij do gnojil in hrane. V času vse večjih geopolitičnih napetosti se moramo zbližati s partnerji, ki imajo enake vrednote in vizijo na pravilih temelječega sveta kot mi.

Zato sem ta teden v Avstraliji. Geografsko sta Evropska unija in Avstralija na nasprotnih straneh sveta – in zaradi sedanjih izzivov se ta oddaljenost lahko zdi še večja. Toda zgodovina pravi drugače. Vedno znova smo bili v pomembnih krizah preteklega stoletja enotni. Nismo daljni tujci, ampak pravi prijatelji. Zdaj, v trenutkih ponovne nestanovitnosti, moramo naše vezi še okrepiti.

Avstralija je v središču indijsko-pacifiške regije – regije, ki hitro postaja težišče svetovnega gospodarstva. To je regija s približno 60 odstotki svetovnega prebivalstva in nekaterimi najhitreje rastočimi gospodarstvi na svetu. Več kot 40 odstotkov uvoza EU prihaja iz indijsko-pacifiške regije, njene pomorske plovne poti pa so pomembne za našo blaginjo. Za Evropo so tesnejše povezave z regijo strateška nujnost.

S tesnejšim sodelovanjem med EU in Avstralijo bosta naši družbi postali varnejši. Že dolgo skupaj branimo svobodo, od obal Normandije do današnje vloge Avstralije kot največje ukrajinske podpornice, ki ni članica zveze Nato. Kot ponovno kažejo nedavni dogodki na Bližnjem vzhodu, ima nestabilnost v eni regiji vpliv daleč čez njene meje. Stabilnost indijsko-pacifiške regije je torej neločljivo povezana z varnostjo in blaginjo Evrope.

Zato vzpostavljamo partnerstvo na področju varnosti in obrambe med EU in Avstralijo, ki bo vključevalo razširjene skupne vaje, poglobljeno sodelovanje na področju kibernetskih, hibridnih groženj in večjo povezanost naših obrambnih industrij. Evropska podjetja so že močno prisotna v Avstraliji, kjer zaposlujejo na tisoče ljudi. To partnerstvo bo še bolj okrepilo to sodelovanje, ustvarilo ekonomijo obsega in zmanjšalo stroške za obe strani.

Skupna blaginja je najpomembnejši porok skupne varnosti. To je temeljno načelo Evropske unije in tudi opredeljuje naš odnos z Avstralijo. Avstralija je z gospodarstvom z obsegom 1,7 bilijona evrov že tretja največja trgovinska partnerica EU in druga največja destinacija za naložbe. Poleg trgovine pa nas povezujejo tudi skupne demokratične vrednote in standardi, od pravic delavcev do varnosti na spletu.

Kljub temu naši gospodarski odnosi niso dosegali naših ambicij. Čas je, da to spremenimo. Zato je cilj EU in Avstralije podpisati prelomni sporazum o prosti trgovini. Z njim bodo odpravljene carine na vso trgovino med EU in Avstralijo, k evropskemu BDP pa bi lahko prinesel štiri milijarde evrov do leta 2030. Liberalizirali se bodo naložbeni tokovi v obe smeri. Zdaj se evropski investitorji v Avstraliji spopadajo z višjimi pragovi pregledov kot njihovi azijski konkurenti. Hkrati avstralski pokojninski skladi, ki upravljajo sredstva v višini skoraj tri bilijone evrov, iščejo stabilne destinacije v tujini. Evropa je samoumevna izbira, saj bi odprtje teh poti prineslo jasne obojestranske koristi.

Naši gospodarstvi nista samo povezani, ampak se dopolnjujeta. Ministrski predsednik Anthony Albanese je dejal, da v Avstraliji lahko najdemo skoraj vse kritične minerale periodnega sistema elementov. Je največja dobaviteljica litija na svetu in poseduje materiale, bistvene za delovanje čistih tehnologij prihodnosti – od električnih avtomobilov v Španiji do vetrnih elektrarn v Baltskem morju. Ta sporazum bo pomagal zagotoviti dostop do teh bistvenih materialov. Ker se z njim odpravljajo carine ne samo na surovine, ampak tudi na predelane proizvode, spodbuja skupne naložbe v lokalno predelavo in proizvodnjo višje vrednosti.

V času, ko se kritični viri vse bolj uporabljajo kot orožje, Evropa in Avstralija lahko poskrbita za drugačen zgled. Skupaj lahko vzpostavimo dobavne verige, ki bodo varne in odgovorne, ki bodo podpirale lokalne skupnosti in hkrati spoštovale visoke okoljske standarde.

Ti sporazumi so del širših prizadevanj Evrope za strateško neodvisnost. V svetu, ki ga zaznamujejo konflikti in gospodarska prisila, suverenost pomeni zmanjšanje odvisnosti. Pomeni zagotovitev, da nobena država ne more uporabiti dostopa do energije, polprevodnikov ali redkih, kritičnih mineralov kot orožja, da bi imela naša gospodarstva za talce. Te neodvisnosti pa ni mogoče doseči v izolaciji, ampak so nujna močna, raznovrstna partnerstva z zaupanja vrednimi zavezniki.

To je ambicija, ki je skupna Evropi in Avstraliji ter še mnogim drugim. Trgovinski tokovi se ne krčijo, ampak se premikajo. Od Indije do Mehike, od Brazilije do Avstralije si države prizadevajo za iste stvari: varnost, blaginjo in svobodo, da same izberejo svojo pot.

V tem spreminjajočem se okolju Evropska unija izstopa kot stabilna in zanesljiva partnerica. Naše odnose širimo po vsem svetu. Samo v prvih treh mesecih letos smo dosegli napredek pri zgodovinskih sporazumih z Mercosurjem, Indijo in zdaj Avstralijo – prava trgovinska trilogija. Skupaj vzpostavljamo mrežo, zavezano odprti in pošteni trgovini.

Navsezadnje torej gradimo zaupanje. Zaupanje, da sta odprtost in varnost lahko tesno povezani. Da se suverenost s partnerstvom krepi, ne slabi. In dokazujemo, da so v negotovem svetu pravi prijatelji najmočnejši skupaj.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.